Алексей Подщеколдин: 10% стоимости ОСАГО идет автоцентру

Президент Ассоциации РОАД рассказал, сколько дилеры зарабатывают на допуслугах

Дополнительное оборудование и услуги, которые называют просто «допы», не так давно наделали много шума на авторынке. Из-за них стоимость продаваемых во времена дефицита автомобилей увеличивалась в полтора раза, и это не нравилось ни потребителям, ни самим дилерам.

Сегодня допы по-прежнему в игре. Почему? Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

– Рынок изменился. Раньше дилеры могли зарабатывать до 10% с каждой машины при марже на уровне 200 тысяч рублей со стоимости около 2 миллионов рублей. Со временем маржа сократилась, хотя в 2022 году, когда наблюдался дефицит автомобилей, дилеры могли проводить спекулятивные операции, что временно улучшало их финансовое положение.

Сегодня маржа составляет около 5%, то есть 100-150 тысяч рублей с машины стоимостью 2 миллиона рублей. Однако чистая рентабельность, то есть чистый доход дилера, из этого составляет не более 1,7-1,8%. Ведь из этих 100-150 тысяч рублей нужно оплатить налоги и коммуналку, обслуживать центр, выдавать зарплаты сотрудникам и др.

Пять лет назад чистый доход с автомобиля составлял 5% (что считалось очень хорошим результатом), три года назад – 3%, а сейчас – 1,7-1,8%. Поэтому заявления ЦБ о повышении ключевой ставки приводят дилеров в шок, и они пытаются протестовать.

Сегодня наблюдается картина, когда предложение превышет спрос, а ведь есть еще дилерские обязательства. Если, к примеру, тебе поставляют 50 машин в месяц, а ты в этом месяце продал 40 машин, то в следующем месяце у тебя уже будет план по продаже 60 машин – это накапливается.

Правда, заработок дилера сегодня не строится только на продаже машин, есть несколько составляющих – мы также зарабатываем на услугах сервиса, продаже запчастей, оформлении кредитов и страховки. То есть, получаем комиссию от банков за предоставление услуги. Так, например, на ОСАГО дилерский центр зарабатывает 10% от стоимости полиса. Таким образом, 1,7% чистого дохода остается от всего совокупного дохода, что немного.

Какое масло надо лить в китайские машины (и откуда оно берется).