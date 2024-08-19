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Какое масло надо лить в китайские машины (и откуда оно берется)

«За рулем» рассказал о специальных маслах для китайских двигателей

Сами автопроизводители не выпускают моторные масла. Их изготавливают компании, специализирующиеся на технических жидкостях и смазывающих материалах.

Поэтому вам будет интересно узнать, кто в России поставляет масла для китайских машин.

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Завесу этой тайны для наших читателей приоткрыли в российской компании SINTEC. На вопросы главного редактора журнала «За рулем», авторитетного и популярного автомобильного издания, Максима Кадакова на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, ответил начальник отдела технического маркетинга SINTEC Group Александр Сосновский.

— Какие масла требуют китайские производители?

— SINTEC выпускает масла и под собственным брендом, и для китайских автомобилей, которые завозят на наш рынок. Поэтому важно, чтобы наши продукты соответствовали их требованиям. На сегодняшний день в России представлено около 30 китайских брендов, и со многими из них мы сотрудничаем, хотя, к сожалению, по контрактным обязательствам не можем раскрыть их имена.

— Чем отличаются двигатели китайских машин?

— В большинстве своем они турбированные и высокофорсированные. Поэтому в них сильнее прорываются газы, что накладывает определенные требования к маслам. Есть еще один интересный момент: в китайских инструкциях по эксплуатации прописано нулевое ТО.

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Сначала мы недоумевали, зачем это нужно, но потом выяснили, что автомобили приходят с завода хоть и с хорошим маслом, но его необходимо менять через 3-5 тысяч км пробега. Дело в том, что двигатели с завода проходят обкатку, и при сливе можно увидеть много продуктов износа и пыли. Поэтому масло действительно требует замены.

Также стоит отметить, что у китайских двигателей небольшой объем картера – менее 4 литров. Поэтому масло быстрее окисляется, и фильтры выходят из строя тоже быстрее. В большинство синтетических масел для китайских автомобилей мы добавляем моющие присадки.

– Контрафакт – это реальная проблема или страшилка?

Как правильно подобрать вязкость моторного масла?

– По разным данным, доля контрафакта сегодня на рынке составляет примерно 60%. Но здесь необходимо различать подделку и контрафакт. Контрафакт может быть даже от оригинального бренда, но, например, компания выпускает продукцию для другой страны с другими характеристиками, которые не подходят для российского рынка – это тоже контрафакт. Например, на наших заправках может быть очень разное качество топлива, а масло рассчитано, в том числе, на топливо определенного качества.

От подделок же наши масла хорошо защищены. Кроме того, наша продукция находится в среднем ценовом сегменте, и подделывать ее менее выгодно, чем дорогие продукты. Но есть также «Честный знак» – это хорошая защита от подделок.

– Где купить оригинальную продукцию?

Лучше всего приобретать масло у официальных дистрибьюторов в специализированных магазинах. История с маркетплейсами недостаточно прозрачна, поэтому идеальное решение – это покупка у официальных представителей, где четко прослеживается торговая цепочка.

– Как часто выходят новые линейки масел и технических жидкостей SINTEC?

Сосед по гаражу пугает быстрым износом масла – верить?

– Скоро мы представим новые трансмиссионные жидкости и антифризы. Мы первыми среди российских производителей подтвердили спецификацию антифризов для китайских автомобилей. Мы поставляем их на первую заливку на заводе. У нас также есть линейка мотомасел – для двух- и четырехтактных моторов. Планы по глобальному расширению продуктовой линейки для грузовой и специальной техники также находятся в работе.

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Фото:SINTEC Group
Количество просмотров 3
19.08.2024
Фото:SINTEC Group
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