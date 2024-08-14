Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

«За рулем» испытал кроссовер Jetta VS7, построенный на платформе Volkswagen

C автомобилями бренда Jetta (их выпускают на совместном предприятии между компаниями FAW и Volkswagen) мы уже знакомились. Про компактный кроссовер VS5 рассказано тут, а про седанчик VA3 – здесь.

Седан сработан на основе Шкоды Rapid, а VS5 представляет собой чуть переоформленный кроссовер Skoda Karoq. Донором же для среднеразмерного кроссовера VS7 служит… а вот и не Kodiaq.

Jetta VS7 – это всего-навсего растянутая модификация VS5. Колесная база выросла с 2630 до 2730 мм, длина – с 4418 до 4624 мм, высота – с 1616 до 1624 мм. А ширина и вовсе не изменилась. Kodiaq по всем измерениям покрупнее будет.

Большая разница

Первым делом заглядываю на задний ряд. Бизнес-класс какой-то! Места для коленей навалом, для ступней – тоже. В VS5 запас куда скромнее. Индивидуальной подсветки с верхними дефлекторами там не было – а здесь есть. Хотя на фоне Кодиака обстановка всё равно скромнее – не хватает обогрева и регулировок сидений. Я уж не говорю про шторки на окнах или третий ряд.

Простенькие с виду сиденья оказались весьма удобными. Электрорегули-ровки полагаются только водителю.

Сзади места навалом – даже баскетболистам будет ­просторно. Есть дефлекторы и USB-разъем, а вот на обогрев сидений рассчитывать не приходится.

C багажником аналогичная ситуация. Объем внушительный – 548 л, это больше, чем у китайских одноклассников, но обстановка скромная. Розетка, крючки-кармашки и даже такелажные петли – на всём этом сэкономили. Есть подсветка, полка – и на том спасибо.

Несмотря на то, что VS7 – самая солидная модель Джетты, в салоне нет и намека на честолюбие и роскошь. Дизайн – тот же, что и у компактного VS5. Материалы отделки откровенно небогаты: жесткий пластик и кожзам. Комплектация вроде как топовая, однако особой щедрости не замечено: где беспроводная зарядка, вентиляция сидений, обогрев руля? Всё это уже стало общим местом у китайских ­одноклассников.

Багажник очень просторный. Еще бы спинки сидений складывались без ступеньки, было бы совсем хорошо. Под полом – докатка.

Из красивой жизни – панорамная крыша, двухцветная обивка и двухзонный климат-контроль. Кстати, блок управления микроклиматом – как у Тигуана. Это мне не по душе: сенсорные кнопки уступают в информативности вращающимся шайбам.

В целом же эргономика хороша. Удобные сиденья, логичное расположение кнопок и переключателей. Габариты машины чувствуешь уверенно, обзорность нареканий не вызывает – в стесненном пространстве маневрируешь без проблем.

Хорошая основа

В отличие от прообраза двигатель выбирать не приходится – VS7 предлагается только с хорошо известным в России турбомотором 1.4 (заводской индекс ЕА211). Он бесшумный и бодрый – ­ускоряет машину до сотни за 10 с.

Как и у VS5, заметны следы экономии: капот без изоляционного мата, фиксируется ­«палкой». Уплотнителя спереди и по бокам нет – только сзади.

Главное отличие от большинства китайских одноклассников: тут не роботизированная коробка с двумя сцеплениями, к которым многие по-прежнему относятся с недоверием, а шестиступенчатый автомат Aisin. Он слывет надежным. Поначалу показалось, что с мотором коробка живет душа в душу, ловко перебирая передачами. Но когда встал в пробке, оказалось, что рваного движения не любит, подергивая, как робот.

Расход топлива в пробке неприятно удивил: 14 л/100 км. Но в среднем он ниже в полтора раза.

VS7 вышел из шинели модульной MQB-платформы. Как и у родственных кроссоверов, подвеска плотная – на неровностях потряхивает. Особенно жестко срабатывает задняя многорычажка.

Топ-версии полагается виртуальная приборка с сомнительным дизайном – аналоговые шкалы в простых модификациях нравятся больше. Качество изображения с наружных камер – средненькое.

Интерьер лаконичен и немного старомоден. Отделка простенькая, да и оснащение могло бы быть пощедрее. Однако к эргономике претензий нет – высший балл. Медиасистема функциональностью не поражает, но за поддержку Apple CarPlay – спасибо.

Но управляемость – песня! В поворотах VS7 пронырлив, как коростель. И заныривает в охотку, и траекторию держит клещами. По прямой летит выпущенной из арбалета стрелой – легкая вертикальная раскачка на волнах сумятицы не вносит.

Очень порадовали цепкие тормоза: даже после трех подряд жестких замедлений в пол никаких признаков перегрева нет. Многие «китайцы» как минимум бы «порадовали» ароматом подгоревших колодок.

Работу раздельного климат-контроля можно ставить в пример другим китайским одноклассникам. Панорамная крыша – прерогатива богатой комплектации Glory.

Но есть и плохие новости – полного привода нет и не предвидится. То есть кроме как на легкое бездорожье на VS7 лучше не соваться. За те 3–3,4 млн рублей, что просят за «семерку», можно присмотреть китайского одноклассника со всеми ведущими. Но столь классно настроенного шасси и выверенной эргономики никто из них предложить не сможет.

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Под брендом Jetta сейчас предлагается три модели, до конца года к нам обещают привезти еще две. Какие именно, пока не раскрывается – только известно, что это будут среднеразмерный седан и крупный кроссовер. Надеюсь, последний все-таки будет полноприводным.

Jetta VS7

Эргономика, вместительный салон и багажник, управляемость Скромная отделка и оснащение, жесткая подвеска, хилая шумизоляция

Jetta VS7

Длина/ширина/высота/база 4624/1841/1644/2730 мм

4624/1841/1644/2730 мм Объем багажника 548 л

548 л Снаряженная/полная масса 1425/1880 кг

1425/1880 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов,1395 см³; 110 кВт/150 л. с. при 6000 об/мин;250 Н·м при 1750–3000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов,1395 см³; 110 кВт/150 л. с. при 6000 об/мин;250 Н·м при 1750–3000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с

9,7 с Максимальная скорость 175 км/ч

175 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95/51 л

Средний расход топлива 7,1 л/100 км

7,1 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6

Благодарим автосалон Рольф за помощь в организации тест-драйва.