Джетта, но другая: седан за 2 млн рублей с атмосферником и проверенной АКП
В прошлом году в какой-то момент мы остались без седанов. Потом вернулась Гранта, Веста, появился электрический Evolute i‑Pro, а затем подтянулись несколько китайских машин с ДВС.
Европейские аналоги не приехали, однако на рынке появилась китайская марка Jetta – плод совместного предприятия компаний FAW и Volkswagen. В ее гамме есть седан VА3, который представляет собой практически полную копию автомобилей Рапида и Polo. Но, как водится, есть нюансы.
Разница есть
Я только что вернулся из Китая, где вновь подметил, что местные предпочитают седаны. Двухобъемные легковушки там не в чести. Неудивительно, что из лифтбека Skoda Rapid там сделали седан. С оттянутым хвостиком VA3 выглядит гармонично – ничуть не хуже прообраза. Дверные проемы одинаковы, но внешние кузовные панели у китайской машины другие: продольное ребро идет по дверным ручкам, а не над ними.
Головная оптика и передний бампер взаимозаменяемые – но не с Рапидом, а с Polo (еще один клон). Фары уже в базе светодиодные, но омывателя и противотуманок не предусмотрено. И это только ягодки по экономии. Цветочки – внутри.
На чем сэкономили
Конечно, первым делом я полез в багажник. Проем широкий, вместительность – впечатляющие 546 литров! Но спинки задних сидений не складываются. Такое решение можно было простить первому Логану, который стоил 300 тысяч рублей, но за VA3 просят два миллиона! Стоит ли говорить, что тут нет ни крючков, ни кармашков, ни такелажных петель. Даже рукоятки для закрывания крышки нет. Как тут не вспомнить про прекрасно организованные багажники Polo и Рапида!
В 2020 году интерьеры лифтбеков Rapid/Polo обрели современный дизайн и даже определенный лоск. К сожалению, VA3 обновление не досталось – салон, мягко говоря, безнадежно устаревший. Отделочные материалы неказисты, и декоративная вставка под алюминий ситуацию не спасает.
Обстановка спартанская. Пластмассовый руль регулируется только по углу наклона. Обогревов нет. У потолочных ручек и крышки бардачка нет мягкого демпфирования. Из последнего убрали и подсветку.
Медиасистема с экраном на восемь дюймов не русифицирована (только китайский и английский). Автомат есть лишь у водительского стеклоподъемника, да и он срабатывает только на опускание. Центральный подлокотник скрипит и пошатывается – у Polo такой расхлябанности и близко не было.
При всей аскезе, к эргономике вопросов минимум. Сидеть удобно, все клавиши-рукоятки находятся сами собой. Вот обзорность скверная: боковые зеркала маленькие, камеры заднего вида нет.
Впрочем, мы имеем дело с начальной версией Enjoyment за 2,1 млн рублей (с учетом спецпредложений по кредиту и trade-in – дешевле почти на полмиллиона). Если хочется большего, то придется доплатить 200 тысяч за исполнение Glory – в таких машинах есть шторки безопасности, климат-контроль, шесть динамиков вместо четырех, вставки из кожзама на сиденьях. Всё равно негусто – китайские одноклассники оснащены богаче.
Чем цепляет Jetta?
Доставшееся от Рапида шасси – лучшее, что есть у VA3. Влетев на хорошо знакомую извилистую дорожку, я невольно улыбаюсь: хороша Jetta! Недостаточной поворачиваемости и близко нет – в омуты поворотов она заныривает в охотку. И за дорогу держится цепко.
Руль очень легкий, можно мизинцем поворачивать. Но к информативности нет нареканий – машину чувствую на все сто. По прямой тоже порядок. Разве что раскачку на длинной волне хотелось бы подубавить. И если Polo в базовом исполнении снабжен задними барабанными тормозами, то тут изначально стоят дисковые механизмы. Работают – не подкопаешься.
Что не понравилось
К чему можно придраться, так это к неважному ездовому комфорту. Подвеска жесткая, встряхивает на любой мало-мальски заметной неровности. И шумоизоляция хиленькая: шины гудят, свистит набегающий ветер, порыкивает под нагрузкой 112‑сильный двигатель.
Какой ресурс?
У мотора непривычный для наших Фольксов объем 1,5 л – он относится к семейству ЕА211 Evo, которое до России не добралось. Атмосферная конструкция, распределенный впрыск и отсутствие сложных технических решений вроде работы по циклу Миллера (как на турбированной версии) позволяют надеяться на беспроблемность эксплуатации.
Искрометной динамикой VA3 не радует. До 80 км/ч еще ничего, но после разгоняется очень неохотно. Ну, хоть не прожорливый: средний расход – 7,3 л/100 км. Можно лить 92‑й бензин.
Верным союзником скромному мотору служит шестиступенчатый автомат Aisin, переключающий передачи как надо и когда надо. Спортрежим у него скорее для проформы: рева больше, а динамика не меняется.
***
Считается, что россияне любят седаны так, что аж кушать не могут. Практика, однако, это не подтверждает. Как говорят представители официального дистрибьютора Джетты в России, компании Мэйджор Авто, почти все VA3 раскупаются юрлицами. А «физики» предпочитают кроссоверы. Пока в фаворитах ходит VS5, но интерес к более крупному VS7 постепенно растет. Скоро расскажем, каков он в деле.
Jetta VA3
- Длина / ширина / высота / база 4501 / 1704 / 1469 / 2604 мм
- Объем багажника 546 л
- Снаряженная / полная масса 1342 / 1830 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 82 кВт / 112 л. с. при 6100 об/мин; 145 Н·м при 4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 12,5 с
- Максимальная скорость н. д.
- Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 52 л
- Средний расход топлива н. д.
- Трансмиссия передний привод; А6
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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