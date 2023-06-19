Джетта, но другая: седан за 2 млн рублей с атмосферником и проверенной АКП

Jetta VА3 – клон хорошо известных в России машин Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Насколько точной вышла копия, выяснил эксперт «За рулем».

В прошлом году в какой-то момент мы остались без седанов. Потом вернулась Гранта, Веста, появился электрический Evolute i‑Pro, а затем подтянулись несколько китайских машин с ДВС.

Европейские аналоги не приехали, однако на рынке появилась китайская марка Jetta – плод совместного предприятия компаний FAW и Volkswagen. В ее гамме есть седан VА3, который представляет собой практически полную копию автомобилей Рапида и Polo. Но, как водится, есть нюансы.

Jetta VA3. Цена в России от 2 091 000 ₽

Разница есть

Я только что вернулся из Китая, где вновь подметил, что местные предпочитают седаны. Двухобъемные легковушки там не в чести. Неудивительно, что из лифтбека Skoda Rapid там сделали седан. С оттянутым хвостиком VA3 выглядит гармонично – ничуть не хуже прообраза. Дверные проемы одинаковы, но внешние кузовные панели у китайской машины другие: продольное ребро идет по дверным ручкам, а не над ними.

Головная оптика и передний бампер взаимозаменяемые – но не с Рапидом, а с Polo (еще один клон). Фары уже в базе светодиодные, но омывателя и противотуманок не предусмотрено. И это только ягодки по экономии. Цветочки – внутри.

На чем сэкономили

Конечно, первым делом я полез в багажник. Проем широкий, вместительность – впечатляющие 546 литров! Но спинки задних сидений не складываются. Такое решение можно было простить первому Логану, который стоил 300 тысяч рублей, но за VA3 просят два миллиона! Стоит ли говорить, что тут нет ни крючков, ни кармашков, ни такелажных петель. Даже рукоятки для закрывания крышки нет. Как тут не вспомнить про прекрасно организованные багажники Polo и Рапида!

Голый металл на перегородке озадачивает – ну нельзя же так экономить! Спинки не складываются. Под полом – докатка. На органайзер китайцы не расщедрились.

В 2020 году интерьеры лифтбеков Rapid/Polo обрели современный дизайн и даже определенный лоск. К сожалению, VA3 обновление не досталось – салон, мягко говоря, безнадежно устаревший. Отделочные материалы неказисты, и декоративная вставка под алюминий ситуацию не спасает.

Обстановка спартанская. Пластмассовый руль регулируется только по углу наклона. Обогревов нет. У потолочных ручек и крышки бардачка нет мягкого демпфирования. Из последнего убрали и подсветку.

Интерьер скромен не только на фоне Рапида, но и в сравнении с китайскими одноклассниками. У обновленной Весты он явно лучше. Медиасистема скудна на функциональность, а экран сильно бликует на солнце. Приборка ветхозаветна: две шкалы, промеж которых старомодный дисплей с красным шрифтом.

Медиасистема с экраном на восемь дюймов не русифицирована (только китайский и английский). Автомат есть лишь у водительского стеклоподъемника, да и он срабатывает только на опускание. Центральный подлокотник скрипит и пошатывается – у Polo такой расхлябанности и близко не было.

При всей аскезе, к эргономике вопросов минимум. Сидеть удобно, все клавиши-рукоятки находятся сами собой. Вот обзорность скверная: боковые зеркала маленькие, камеры заднего вида нет.

Посадка низкая, удобная – не мешает даже отсутствие регулировки поясного упора. Второй ряд просторный и уютный – профиль сидений идеальный. Но уж больно скромная тут обстановка. Кармашков в спинках нет, как нет центрального подлокотника, верхних дефлекторов и USB-разъема.

Впрочем, мы имеем дело с начальной версией Enjoyment за 2,1 млн рублей (с учетом спецпредложений по кредиту и trade-in – дешевле почти на полмиллиона). Если хочется большего, то придется доплатить 200 тысяч за исполнение Glory – в таких машинах есть шторки безопасности, климат-контроль, шесть динамиков вместо четырех, вставки из кожзама на сиденьях. Всё равно негусто – китайские одноклассники оснащены богаче.

Чем цепляет Jetta?

Доставшееся от Рапида шасси – лучшее, что есть у VA3. Влетев на хорошо знакомую извилистую дорожку, я невольно улыбаюсь: хороша Jetta! Недостаточной поворачиваемости и близко нет – в омуты поворотов она заныривает в охотку. И за дорогу держится цепко.

Руль очень легкий, можно мизинцем поворачивать. Но к информативности нет нареканий – машину чувствую на все сто. По прямой тоже порядок. Разве что раскачку на длинной волне хотелось бы подубавить. И если Polo в базовом исполнении снабжен задними барабанными тормозами, то тут изначально стоят дисковые механизмы. Работают – не подкопаешься.

Капот удерживает «палка». Уплотнитель проложен лишь сзади – спереди и по бокам его нет. Защиты картера не предусмотрено. В отличие от прообраза, дворники можно ­поднять только в сервисном положении.

Что не понравилось

К чему можно придраться, так это к неважному ездовому комфорту. Подвеска жесткая, встряхивает на любой мало-мальски заметной неровности. И шумоизоляция хиленькая: шины гудят, свистит набегающий ветер, порыкивает под нагрузкой 112‑сильный двигатель.

Какой ресурс?

У мотора непривычный для наших Фольксов объем 1,5 л – он относится к семейству ЕА211 Evo, которое до России не добралось. Атмосферная конструкция, распределенный впрыск и отсутствие сложных технических решений вроде работы по циклу Миллера (как на турбированной версии) позволяют надеяться на беспроблемность эксплуатации.

Искрометной динамикой VA3 не радует. До 80 км/ч еще ничего, но после разгоняется очень неохотно. Ну, хоть не прожорливый: средний расход – 7,3 л/100 км. Можно лить 92‑й бензин.

Верным союзником скромному мотору служит шестиступенчатый автомат Aisin, переключающий передачи как надо и когда надо. Спортрежим у него скорее для проформы: рева больше, а динамика не меняется.

***

Считается, что россияне любят седаны так, что аж кушать не могут. Практика, однако, это не подтверждает. Как говорят представители официального дистрибьютора Джетты в России, компании Мэйджор Авто, почти все VA3 раскупаются юрлицами. А «физики» предпочитают кроссоверы. Пока в фаворитах ходит VS5, но интерес к более крупному VS7 постепенно растет. Скоро ­расскажем, каков он в деле.

Управляемость, эргономика, происхождение Повсюду следы жесткой экономии

Jetta VA3

Длина / ширина / высота / база 4501 / 1704 / 1469 / 2604 мм

4501 / 1704 / 1469 / 2604 мм Объем багажника 546 л

546 л Снаряженная / полная масса 1342 / 1830 кг

1342 / 1830 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 82 кВт / 112 л. с. при 6100 об/мин; 145 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 82 кВт / 112 л. с. при 6100 об/мин; 145 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,5 с

12,5 с Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 52 л

АИ‑92, АИ‑95 / 52 л Средний расход топлива н. д.

н. д. Трансмиссия передний привод; А6