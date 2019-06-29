Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось

За 150 км, пройденных до встречи с новым Рапидом, освежил впечатление об уходящем на покой поколении. Подвеска плотная, даже немного жёсткая. У Весты она помягче, а у Соляриса и Рио шумнее отрабатывает неровности и не столь «породистая» по ощущениям.
Skoda предлагает одно из лучших в классе сочетаний комфорта ходовой с точностью рулёжки. Дорожные заплатки щёлкает, как орехи, к колее равнодушна, траекторию уверенно держит даже на откровенно плохом асфальте. И под нагрузкой не проседает. Это важно, ведь огромный багажник лифтбека так и подмывает чем-нибудь забить.
Уровень шума в салоне, дБ (замеры ЗР)
|
|
Rapid 2018
|
Rapid 2020
|
Статика
|
48
|
48
|
60 км/ч
|
68
|
65
|
90 км/ч
|
72
|
69
|
110 км/ч
|
74
|
71
Мотора 1.6 в связке с автоматом хватает даже более тяжёлой Октавии. Посему на Рапиде он не вызывает дискомфорта. Вновь напрашивается сравнение с близкими по продажам соперниками. Веста с роботом на его фоне дохловата, корейская парочка бестселлеров едет похоже только в 123‑сильных версиях. На них Rapid отвечает 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI, с которым легко уезжает вперёд. К тому же при поддержке преселективного робота достигается завидная экономичность.
Всё вышесказанное справедливо и для рестайлингового Рапида. Первый фейслифт у машины случился в 2017 году. Внешность и салон тогда изменились неуловимо. Теперь метаморфозы заметнее, однако суть прежняя: платформа PQ25, те же силовые агрегаты, тот же кузов, пусть и со свежим фасадом.
Шумоизоляция и толщина ЛКП
На ходу новый Rapid явно тише старого. Ощущения подтверждают инструментальные измерения. Я сделал четыре замера профессиональным шумомером в каждой машине — на минимальных оборотах холостого хода и на скоростях 60, 90 и 110 км/ч. В первом случае получил 48 дБ в обеих машинах. В движении свежая версия стабильно на 3 дБ тише. Причём явный фон исходит от шин. Вышел, сравнил: дорестайл обут в породистый ContiPremiumContact 5, рестайл — в Pirelli Cinturato P1. Кстати, о снижении шума на те же 2–3 дБ говорили на презентации обновлённого седана Hyundai Solaris — но на ходу он воспринимается заметно более громким.
Замер толщины краски показал, что оба кузова в одинаковых диапазонах: 90–110 мкм на внутренних поверхностях, 170–180 мкм на наружных вертикальных, 180–200 мкм на наружных горизонтальных. Сравнил с редакционной Вестой. Выяснилось, что на АВТОВАЗе чуть щедрее распыляют краску: прибор показал 190–205 мкм почти по всем наружным кузовным панелям.
Закрыл небольшой цикл полевых замеров нырком под днище, хотя разницы увидеть не ожидал. Так и есть: под низшей точкой — всего 145 мм клиренса. И это без защиты картера. Не вездеход. У Соляриса столько же, но под стальным листом защиты. Веста вне конкуренции с преимуществом в 40 мм.
Светодиаодная оптика
Больше всего опасений в рестайлинговом лифтбеке вызывают фары, светодиодные по умолчанию. В «базе» и средней комплектации по LED-технологии выполнены только ближний свет и ходовые огни. Максимальный уровень оснащения Style имеет полностью светодиодное освещение с функцией подсветки поворотов.
На первый взгляд, оптика как запчасть (а она страдает в большинстве аварий) будет стоить, как крыло от самолёта. Реальных цен на компоненты нового Рапида пока нет, зато можно опереться на опыт других моделей.
Для прежнего Рапида оригинальную галогенку не у официального дилера отдают минимум за 9000 рублей, ксеноновую фару — за 23 000. А вот родственный Volkswagen Polo: фара начального уровня оценивается в те же 9000 рублей, ксенон идёт от 28 000, LED-оптика — от 39 000. Базовая рефлекторная галогенка на дореформенный Solaris обойдётся минимум в 9000 рублей, фара дорогой комплектации — в 37 000. А в ней из светодиодов — только ходовой огонь, дорогу она освещает тем же галогеном!
Так что оптика наверняка подорожает. Но есть бонус. На старой машине в максимальную комплектацию Style биксеноновые фары не входили, за них просили доплату в 34 тысячи рублей. А теперь оптика Full LED стоит по умолчанию. Уже экономия, ведь с мотором 1.6 топ-версия после рестайлинга стала доступнее на 2–12 тысяч рублей.
Цены вообще пока «сладкие» — от 829 000 (версию за 792 000 без кондиционера не учитываем) до 1 171 000 рублей. Старые машины стоят от 829 000 до 1 169 000 рублей. При этом в «базу» вошли LED-фары и фонари, контроль давления в шинах и мульдимедиа. Вычли же только обогрев форсунок стеклоомывателя, попросив за него 1000 рублей сверху. Верхняя комплектация Style стала богаче на полностью светодиодные фары, радар контроля дистанции, задний стеклоочиститель, шторки безопасности, датчики света и дождя, ограничитель скорости, бесключевой доступ. Отличный набор!
Да-да, обновившись, Rapid стал доступнее. Пока не поздно, я поспешил бы к дилеру. Или присмотрелся бы к новому VW Polo нового поколения — ведь теперь он превратился… в тот же Rapid.
Skoda Rapid 1.6 MPI
Длина / ширина / высота / база 4485 / 1706 / 1475 / 2602 мм
Сравнение цен, рублей
|
|
Было
|
Cтало
|
Entry
|
90 л.с. МКПП
|
—
|
792 000
|
Active
|
90 л.с. МКПП
|
829 000
|
829 000 =
|
Active
|
110 л.с. МКПП
|
898 000
|
883 000 ↓
|
Active
|
110 л.с. АКПП
|
939 000
|
933 000 ↓
|
Ambition
|
90 л.с. МКПП
|
913 000
|
899 000 ↓
|
Ambition
|
110 л.с. МКПП
|
977 000
|
953 000 ↓
|
Ambition
|
110 л.с. АКПП
|
1 018 000
|
1 003 000 ↓
|
Ambition
|
125 л.с. DSG
|
1 064 000
|
1 049 000 ↓
|
Style
|
90 л.с. МКПП
|
1 028 000
|
1 021 000 ↓
|
Style
|
110 л.с., МКПП
|
1 087 000
|
1 075 000 ↓
|
Style
|
110 л.с. АКПП
|
1 128 000
|
1 125 000 ↓
|
Style
|
125 л.с. DSG
|
1 169 000
|
1 171 000 ↑