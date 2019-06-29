Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — журнал За рулем

Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось

Модернизированный Rapid ярче, комфортнее, богаче оснащён. А вот цена ниже. «За рулем» выяснил, нет ли в этом подвоха.

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Найти старый Rapid — не проблема. Час поисков в интернете, и я еду в прокатную контору. Если честно, боялся, что подвернётся «некондиция». Однако полуторагодовалый 110‑сильный лифтбек с автоматом, пробежавший 30 000 км, оказался ухоженным и за день до выдачи прошёл плановое ТО.

За 150 км, пройденных до встречи с новым Рапидом, освежил впечатление об уходящем на покой поколении. Подвеска плотная, даже немного жёсткая. У Весты она помягче, а у Соляриса и Рио шумнее отрабатывает неровности и не столь «породистая» по ощущениям.

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Skoda предлагает одно из лучших в классе сочетаний комфорта ходовой с точностью рулёжки. Дорожные заплатки щёлкает, как орехи, к колее равнодушна, траекторию уверенно держит даже на откровенно плохом асфальте. И под нагрузкой не проседает. Это важно, ведь огромный багажник лифтбека так и подмывает чем-нибудь забить.

Раньше в базовом наборе Active была только аудиоподготовка. Ныне стоит мультимедиа Swing с цветным экраном на 6,5 дюймов (на фото восьмидюймовый экран системы Bolero, которая дороже на 4600 рублей). Правда, за блютус покупателям машин в стандартной комплектации всё равно придётся доплатить, хотя опция подешевела с 8200 до 7300 рублей.
Раньше в базовом наборе Active была только аудиоподготовка. Ныне стоит мультимедиа Swing с цветным экраном на 6,5 дюймов (на фото восьмидюймовый экран системы Bolero, которая дороже на 4600 рублей). Правда, за блютус покупателям машин в стандартной комплектации всё равно придётся доплатить, хотя опция подешевела с 8200 до 7300 рублей.

Двухспицевый руль выглядит шикарно! На мой вкус — лучший в сегменте. Появившийся с рестайлингом обогрев руля — с тремя уровнями «прожарки»: такого и в моделях парой классов выше не сыщешь. Круиз-контролю добавили полезную при нашем засилье камер функцию ограничителя скорости.
Двухспицевый руль выглядит шикарно! На мой вкус — лучший в сегменте. Появившийся с рестайлингом обогрев руля — с тремя уровнями «прожарки»: такого и в моделях парой классов выше не сыщешь. Круиз-контролю добавили полезную при нашем засилье камер функцию ограничителя скорости.

Уровень шума в салоне, дБ (замеры ЗР)

Rapid 2018

Rapid 2020

Статика

48

48

60 км/ч

68

65

90 км/ч

72

69

110 км/ч

74

71

Мотора 1.6 в связке с автоматом хватает даже более тяжёлой Октавии. Посему на Рапиде он не вызывает дискомфорта. Вновь напрашивается сравнение с близкими по продажам соперниками. Веста с роботом на его фоне дохловата, корейская парочка бестселлеров едет похоже только в 123‑сильных версиях. На них Rapid отвечает 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI, с которым легко уезжает вперёд. К тому же при поддержке преселективного робота достигается завидная экономичность.

Всё вышесказанное справедливо и для рестайлингового Рапида. Первый фейслифт у машины случился в 2017 году. Внешность и салон тогда изменились не­уловимо. Теперь метаморфозы заметнее, однако суть прежняя: платформа PQ25, те же силовые агрегаты, тот же кузов, пусть и со свежим фасадом.

Радиальную оцифовку оставили: многие ругают, а мне нравится. Возможно, сказываются почти пять лет езды на Весте с аналогичным оформлением. Дисплей Maxi Dot (среднее фото комбинации приборов) прежде не ставили на версию Active в принципе, для Ambition он стоил 5500 рублей. Теперь — 6200 рублей для обеих.
Радиальную оцифовку оставили: многие ругают, а мне нравится. Возможно, сказываются почти пять лет езды на Весте с аналогичным оформлением. Дисплей Maxi Dot (среднее фото комбинации приборов) прежде не ставили на версию Active в принципе, для Ambition он стоил 5500 рублей. Теперь — 6200 рублей для обеих.

Шумоизоляция и толщина ЛКП

На ходу новый Rapid явно тише старого. Ощущения подтверждают инструментальные измерения. Я сделал четыре замера профессиональным шумомером в каждой машине — на минимальных оборотах холостого хода и на скоростях 60, 90 и 110 км/ч. В первом случае получил 48 дБ в обеих машинах. В движении свежая версия стабильно на 3 дБ тише. Причём явный фон исходит от шин. Вышел, сравнил: дорестайл обут в породистый ContiPremiumContact 5, рестайл — в Pirelli Cinturato P1. Кстати, о снижении шума на те же 2–3 дБ говорили на презентации обновлённого седана Hyundai Solaris — но на ходу он воспринимается заметно более громким.

Огромное спасибо за оставленные «крутилки» громкости и настроек! В движении они удобнее сенсорных. С другой стороны, именно к Шкоде и другим машинам концерна Volkswagen придираться по поводу тачскринов не хочется. У них лучшее быстродействие и минимум глюков в массовом сегменте. Вместо разъёма USB теперь четыре гнёздышка USB-C.
Огромное спасибо за оставленные «крутилки» громкости и настроек! В движении они удобнее сенсорных. С другой стороны, именно к Шкоде и другим машинам концерна Volkswagen придираться по поводу тачскринов не хочется. У них лучшее быстродействие и минимум глюков в массовом сегменте. Вместо разъёма USB теперь четыре гнёздышка USB-C.

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Замер толщины краски показал, что оба кузова в одинаковых диапазонах: 90–110 мкм на внутренних поверхностях, 170–180 мкм на наружных вертикальных, 180–200 мкм на наружных горизонтальных. Сравнил с редакционной Вестой. Выяснилось, что на АВТОВАЗе чуть щедрее распыляют краску: прибор показал 190–205 мкм почти по всем наружным кузовным панелям.

Закрыл небольшой цикл полевых замеров нырком под днище, хотя разницы увидеть не ожидал. Так и есть: под низшей точкой — всего 145 мм клиренса. И это без защиты картера. Не вездеход. У Соляриса столько же, но под стальным листом защиты. Веста вне конкуренции с преимуществом в 40 мм.

Хромированные барабанчики, которые можно вращать и нажимать, смотрятся дорого.
Хромированные барабанчики, которые можно вращать и нажимать, смотрятся дорого.

Управление микроклиматом и дополнительными функциями изменений не претерпело.
Управление микроклиматом и дополнительными функциями изменений не претерпело.

Светодиаодная оптика

Больше всего опасений в рестайлинговом лифтбеке вызывают фары, светодиодные по умолчанию. В «базе» и средней комплектации по LED-технологии выполнены только ближний свет и ходовые огни. Максимальный уровень оснащения Style имеет полностью светодиодное освещение с функцией подсветки поворотов.

На первый взгляд, оптика как запчасть (а она страдает в большинстве аварий) будет стоить, как крыло от самолёта. Реальных цен на компоненты нового Рапида пока нет, зато можно опереться на опыт других моделей.

Для задних пассажиров изменений в уровне комфорта не произошло. Разве что проводами под актуальные слоты зарядки нужно обзавестись заранее. Стоимость обогрева сиденья не изменилась — 9700 рублей.
Для задних пассажиров изменений в уровне комфорта не произошло. Разве что проводами под актуальные слоты зарядки нужно обзавестись заранее. Стоимость обогрева сиденья не изменилась — 9700 рублей.

Багажник — основное конкурентное преимущество лифтбека, и он остался неизменным. Кармашки, крючки и розетка на 12 В есть на всех машинах.
Багажник — основное конкурентное преимущество лифтбека, и он остался неизменным. Кармашки, крючки и розетка на 12 В есть на всех машинах.

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Для прежнего Рапида оригинальную галогенку не у официального дилера отдают минимум за 9000 рублей, ксеноновую фару — за 23 000. А вот родственный Volkswagen Polo: фара начального уровня оценивается в те же 9000 рублей, ­ксенон идёт от 28 000, LED-оптика — от 39 000. Базовая рефлекторная галогенка на дореформенный Solaris обойдётся минимум в 9000 рублей, фара дорогой комплектации — в 37 000. А в ней из светодиодов — только ходовой огонь, дорогу она освещает тем же галогеном!

Так что оптика наверняка подорожает. Но есть бонус. На старой машине в максимальную комплектацию Style биксеноновые фары не входили, за них просили доплату в 34 тысячи рублей. А теперь оптика Full LED стоит по умолчанию. Уже экономия, ведь с мотором 1.6 топ-версия после рестайлинга стала доступнее на 2–12 тысяч рублей.

В профиль отличаются только контуры оптики и рисунок дисков. «Четырнадцатых» колёс больше нет в принципе. «Пятнадцатые» сменили размерность с 195/55 на 185/60. Калькулятор говорит, что клиренс от этого должен вырасти на 3 мм. В полевых условиях я мизерную разницу не уловил — обязательно проверим, когда машина попадёт к нам на замеры. Ещё одно приобретение по части безопасности — система контроля давления в шинах на всех автомобилях.
В профиль отличаются только контуры оптики и рисунок дисков. «Четырнадцатых» колёс больше нет в принципе. «Пятнадцатые» сменили размерность с 195/55 на 185/60. Калькулятор говорит, что клиренс от этого должен вырасти на 3 мм. В полевых условиях я мизерную разницу не уловил — обязательно проверим, когда машина попадёт к нам на замеры. Ещё одно приобретение по части безопасности — система контроля давления в шинах на всех автомобилях.

Цены вообще пока «сладкие» — от 829 000 (версию за 792 000 без кондиционера не учитываем) до 1 171 000 руб­лей. Старые машины стоят от 829 000 до 1 169 000 рублей. При этом в «базу» вошли LED-фары и фонари, контроль давления в шинах и мульдимедиа. Вычли же только обогрев форсунок стеклоомывателя, попросив за него 1000 рублей сверху. Верхняя комплектация Style стала богаче на полностью светодиодные фары, радар контроля дистанции, задний стеклоочиститель, шторки безопасности, датчики света и дождя, ограничитель скорости, ­бесключевой доступ. Отличный набор!

Да-да, обновившись, Rapid стал доступнее. Пока не поздно, я поспешил бы к дилеру. Или присмотрелся бы к новому VW Polo нового поколения — ведь теперь он превратился… в тот же Rapid.

Фонари со светодиодами раньше ставили без доплаты только на топ-исполнение Style, теперь — на все. Задний стеклоочиститель тоже вошёл в верхний уровень оснащения. Прежде для любого Рапида он стоил 3100 рублей (для Active и Ambition цена не изменилась).
Фонари со светодиодами раньше ставили без доплаты только на топ-исполнение Style, теперь — на все. Задний стеклоочиститель тоже вошёл в верхний уровень оснащения. Прежде для любого Рапида он стоил 3100 рублей (для Active и Ambition цена не изменилась).

Skoda Rapid 1.6 MPI

Длина / ширина / высота / база 4485 / 1706 / 1475 / 2602 мм
Снаряжённая / полная масса 1235 / 1695 кг
Объём багажника 530 / 1460 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 81 кВт / 110 л. с. при 5800 об/мин; 155 Н·м при 3800–4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 11,8 с
Максимальная скорость 190 км/ч
Топливо/запас топлива АИ‑95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,2 / 4,9 / 6,1 л / 100 км
Трансмиссия передний привод; А6

Сравнение цен, рублей

Было

Cтало

Entry

90 л.с. МКПП

792 000

Active

90 л.с. МКПП

829 000

829 000 =

Active

110 л.с. МКПП

898 000

883 000

Active

110 л.с. АКПП

939 000

933 000

Ambition

90 л.с. МКПП

913 000

899 000

Ambition

110 л.с. МКПП

977 000

953 000

Ambition

110 л.с. АКПП

1 018 000

1 003 000

Ambition

125 л.с. DSG

1 064 000

1 049 000

Style

90 л.с. МКПП

1 028 000

1 021 000

Style

110 л.с., МКПП

1 087 000

1 075 000

Style

110 л.с. АКПП

1 128 000

1 125 000

Style

125 л.с. DSG

1 169 000

1 171 000

Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось

Модернизированный Rapid ярче, комфортнее, богаче оснащён. А вот цена ниже. «За рулем» выяснил, нет ли в этом подвоха.

Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155277Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155279Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155278Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155280Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155281Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155283Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155288Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155286Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155287Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155289Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155290Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155291Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось
Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось

Модернизированный Rapid ярче, комфортнее, богаче оснащён. А вот цена ниже. «За рулем» выяснил, нет ли в этом подвоха.

Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155281Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155280Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155291Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155283Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155289Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155290Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155286Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155288Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155278Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155279Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155277Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось — фото 1155287Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось
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Отзывы о Skoda Rapid (10)

Skoda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Немецкая педантичность во всем! Как сказал один блогер — "запах Европы" ) Действительно, гениально просто!

Недостатки:

Не было возможности купить его раньше!

Комментарий:

Купил в ноябре 2018 г. на гарантии, обслуживался у ОД, при пробеге немногим более 60.000 км. Автомат 1.6. Комплектация средняя (Амбишн), Хокки Эдишн. К тому времени все болячки как раз выползли бы уже. Эксплуатация была щадящая, в основном, по трассе ездил предыдущий хозяин, добившись среднего ра...

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