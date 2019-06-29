Новый Skoda Rapid против старого: всё, что изменилось

Модернизированный Rapid ярче, комфортнее, богаче оснащён. А вот цена ниже. «За рулем» выяснил, нет ли в этом подвоха.

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Найти старый Rapid — не проблема. Час поисков в интернете, и я еду в прокатную контору. Если честно, боялся, что подвернётся «некондиция». Однако полуторагодовалый 110‑сильный лифтбек с автоматом, пробежавший 30 000 км, оказался ухоженным и за день до выдачи прошёл плановое ТО.

За 150 км, пройденных до встречи с новым Рапидом, освежил впечатление об уходящем на покой поколении. Подвеска плотная, даже немного жёсткая. У Весты она помягче, а у Соляриса и Рио шумнее отрабатывает неровности и не столь «породистая» по ощущениям.

Skoda предлагает одно из лучших в классе сочетаний комфорта ходовой с точностью рулёжки. Дорожные заплатки щёлкает, как орехи, к колее равнодушна, траекторию уверенно держит даже на откровенно плохом асфальте. И под нагрузкой не проседает. Это важно, ведь огромный багажник лифтбека так и подмывает чем-нибудь забить.

Раньше в базовом наборе Active была только аудиоподготовка. Ныне стоит мультимедиа Swing с цветным экраном на 6,5 дюймов (на фото восьмидюймовый экран системы Bolero, которая дороже на 4600 рублей). Правда, за блютус покупателям машин в стандартной комплектации всё равно придётся доплатить, хотя опция подешевела с 8200 до 7300 рублей. Двухспицевый руль выглядит шикарно! На мой вкус — лучший в сегменте. Появившийся с рестайлингом обогрев руля — с тремя уровнями «прожарки»: такого и в моделях парой классов выше не сыщешь. Круиз-контролю добавили полезную при нашем засилье камер функцию ограничителя скорости.

Уровень шума в салоне, дБ (замеры ЗР)

Rapid 2018 Rapid 2020 Статика 48 48 60 км/ч 68 65 90 км/ч 72 69 110 км/ч 74 71

Мотора 1.6 в связке с автоматом хватает даже более тяжёлой Октавии. Посему на Рапиде он не вызывает дискомфорта. Вновь напрашивается сравнение с близкими по продажам соперниками. Веста с роботом на его фоне дохловата, корейская парочка бестселлеров едет похоже только в 123‑сильных версиях. На них Rapid отвечает 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI, с которым легко уезжает вперёд. К тому же при поддержке преселективного робота достигается завидная экономичность.

Всё вышесказанное справедливо и для рестайлингового Рапида. Первый фейслифт у машины случился в 2017 году. Внешность и салон тогда изменились не­уловимо. Теперь метаморфозы заметнее, однако суть прежняя: платформа PQ25, те же силовые агрегаты, тот же кузов, пусть и со свежим фасадом.

Радиальную оцифовку оставили: многие ругают, а мне нравится. Возможно, сказываются почти пять лет езды на Весте с аналогичным оформлением. Дисплей Maxi Dot (среднее фото комбинации приборов) прежде не ставили на версию Active в принципе, для Ambition он стоил 5500 рублей. Теперь — 6200 рублей для обеих.

Шумоизоляция и толщина ЛКП

На ходу новый Rapid явно тише старого. Ощущения подтверждают инструментальные измерения. Я сделал четыре замера профессиональным шумомером в каждой машине — на минимальных оборотах холостого хода и на скоростях 60, 90 и 110 км/ч. В первом случае получил 48 дБ в обеих машинах. В движении свежая версия стабильно на 3 дБ тише. Причём явный фон исходит от шин. Вышел, сравнил: дорестайл обут в породистый ContiPremiumContact 5, рестайл — в Pirelli Cinturato P1. Кстати, о снижении шума на те же 2–3 дБ говорили на презентации обновлённого седана Hyundai Solaris — но на ходу он воспринимается заметно более громким.

Огромное спасибо за оставленные «крутилки» громкости и настроек! В движении они удобнее сенсорных. С другой стороны, именно к Шкоде и другим машинам концерна Volkswagen придираться по поводу тачскринов не хочется. У них лучшее быстродействие и минимум глюков в массовом сегменте. Вместо разъёма USB теперь четыре гнёздышка USB-C.

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Замер толщины краски показал, что оба кузова в одинаковых диапазонах: 90–110 мкм на внутренних поверхностях, 170–180 мкм на наружных вертикальных, 180–200 мкм на наружных горизонтальных. Сравнил с редакционной Вестой. Выяснилось, что на АВТОВАЗе чуть щедрее распыляют краску: прибор показал 190–205 мкм почти по всем наружным кузовным панелям.

Закрыл небольшой цикл полевых замеров нырком под днище, хотя разницы увидеть не ожидал. Так и есть: под низшей точкой — всего 145 мм клиренса. И это без защиты картера. Не вездеход. У Соляриса столько же, но под стальным листом защиты. Веста вне конкуренции с преимуществом в 40 мм.

Хромированные барабанчики, которые можно вращать и нажимать, смотрятся дорого. Управление микроклиматом и дополнительными функциями изменений не претерпело.

Светодиаодная оптика

Больше всего опасений в рестайлинговом лифтбеке вызывают фары, светодиодные по умолчанию. В «базе» и средней комплектации по LED-технологии выполнены только ближний свет и ходовые огни. Максимальный уровень оснащения Style имеет полностью светодиодное освещение с функцией подсветки поворотов.

На первый взгляд, оптика как запчасть (а она страдает в большинстве аварий) будет стоить, как крыло от самолёта. Реальных цен на компоненты нового Рапида пока нет, зато можно опереться на опыт других моделей.

Для задних пассажиров изменений в уровне комфорта не произошло. Разве что проводами под актуальные слоты зарядки нужно обзавестись заранее. Стоимость обогрева сиденья не изменилась — 9700 рублей. Багажник — основное конкурентное преимущество лифтбека, и он остался неизменным. Кармашки, крючки и розетка на 12 В есть на всех машинах.

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Для прежнего Рапида оригинальную галогенку не у официального дилера отдают минимум за 9000 рублей, ксеноновую фару — за 23 000. А вот родственный Volkswagen Polo: фара начального уровня оценивается в те же 9000 рублей, ­ксенон идёт от 28 000, LED-оптика — от 39 000. Базовая рефлекторная галогенка на дореформенный Solaris обойдётся минимум в 9000 рублей, фара дорогой комплектации — в 37 000. А в ней из светодиодов — только ходовой огонь, дорогу она освещает тем же галогеном!

Так что оптика наверняка подорожает. Но есть бонус. На старой машине в максимальную комплектацию Style биксеноновые фары не входили, за них просили доплату в 34 тысячи рублей. А теперь оптика Full LED стоит по умолчанию. Уже экономия, ведь с мотором 1.6 топ-версия после рестайлинга стала доступнее на 2–12 тысяч рублей.

В профиль отличаются только контуры оптики и рисунок дисков. «Четырнадцатых» колёс больше нет в принципе. «Пятнадцатые» сменили размерность с 195/55 на 185/60. Калькулятор говорит, что клиренс от этого должен вырасти на 3 мм. В полевых условиях я мизерную разницу не уловил — обязательно проверим, когда машина попадёт к нам на замеры. Ещё одно приобретение по части безопасности — система контроля давления в шинах на всех автомобилях.

Цены вообще пока «сладкие» — от 829 000 (версию за 792 000 без кондиционера не учитываем) до 1 171 000 руб­лей. Старые машины стоят от 829 000 до 1 169 000 рублей. При этом в «базу» вошли LED-фары и фонари, контроль давления в шинах и мульдимедиа. Вычли же только обогрев форсунок стеклоомывателя, попросив за него 1000 рублей сверху. Верхняя комплектация Style стала богаче на полностью светодиодные фары, радар контроля дистанции, задний стеклоочиститель, шторки безопасности, датчики света и дождя, ограничитель скорости, ­бесключевой доступ. Отличный набор!

Да-да, обновившись, Rapid стал доступнее. Пока не поздно, я поспешил бы к дилеру. Или присмотрелся бы к новому VW Polo нового поколения — ведь теперь он превратился… в тот же Rapid.

Фонари со светодиодами раньше ставили без доплаты только на топ-исполнение Style, теперь — на все. Задний стеклоочиститель тоже вошёл в верхний уровень оснащения. Прежде для любого Рапида он стоил 3100 рублей (для Active и Ambition цена не изменилась).

Skoda Rapid 1.6 MPI Длина / ширина / высота / база 4485 / 1706 / 1475 / 2602 мм

Снаряжённая / полная масса 1235 / 1695 кг

Объём багажника 530 / 1460 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 81 кВт / 110 л. с. при 5800 об/мин; 155 Н·м при 3800–4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 11,8 с

Максимальная скорость 190 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,2 / 4,9 / 6,1 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; А6

Сравнение цен, рублей

Было Cтало Entry 90 л.с. МКПП — 792 000 Active 90 л.с. МКПП 829 000 829 000 = Active 110 л.с. МКПП 898 000 883 000 ↓ Active 110 л.с. АКПП 939 000 933 000 ↓ Ambition 90 л.с. МКПП 913 000 899 000 ↓ Ambition 110 л.с. МКПП 977 000 953 000 ↓ Ambition 110 л.с. АКПП 1 018 000 1 003 000 ↓ Ambition 125 л.с. DSG 1 064 000 1 049 000 ↓ Style 90 л.с. МКПП 1 028 000 1 021 000 ↓ Style 110 л.с., МКПП 1 087 000 1 075 000 ↓ Style 110 л.с. АКПП 1 128 000 1 125 000 ↓ Style 125 л.с. DSG 1 169 000 1 171 000 ↑