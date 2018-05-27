Hyundai Solaris 2020: всё, что изменилось

Дизайн
Передок — новый. В прежней шестиугольной решетке радиатора со строгими горизонтальными линиями проглядывался стиль Audi. Теперь — перевернутая трапеция с ячеистым орнаментом, которая растянулась до самых фар. Сквозная она не везде. Путь воздуха (и всего, что в нем окажется) под капот перекрыт по краям, а также массивной горизонтальной перемычкой под номерной знак. У производителей «сеточек» для защиты радиатора вряд ли станет меньше клиентов.
Оптика
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У машин в дорогих комплектациях — светодиодные фары. Это как минимум 1 015 000 рублей за исполнение Elegance или опция за 50 тысяч для предыдущей версии Comfort с мотором 1.6 (получится по меньшей мере 960 000 рублей).
Хорошо, что бюджетный сегмент не стоит на месте и приобщается к новым технологиям. Конкуренты в лице обновленных Фольксвагена Поло и Шкоды Рапид имеют LED-оптику во всех комплектациях, начиная с базовой, - и отставать нельзя. В производстве светодиоды немногим дороже галогенок, что хорошо. Однако в случае даже легкой аварии цена восстановления не обрадует. И на возрастной машине фару с замыленным рассеивателем за копейки уже не поменяешь.
Прочих высоких технологий — помимо LED-начинки — нам не предлагают. Оптика рефлекторная, омывателя нет, корректор ручной. Сохранена подсветка поворотов. На старый Solaris ставили два варианта фар, и у более дорогих (с линзами) была мощная дополнительная секция, включавшаяся при повороте руля. Новая оптика сохраняет
полезную опцию.
Сзади — тоже светодиоды, но только не в базовой комплектации! Это плохо: в такси и каршеринге, где Солярис крайне популярен, заменой ламп себя никто не утруждает, а светодиоды можно считать вечными. Третий стоп-сигнал — обычный, с одной лампой накаливания.
БЫЛО — СТАЛО Мы взяли с собой и старый Solaris — чтобы поставить его рядом и подметить все изменения.
Мы взяли с собой и старый Solaris — чтобы поставить его рядом и подметить все изменения.
В верхних комплектациях галогенки уступили место светодиодам. Функционально всё то же самое: ручной корректор, подсветка поворотов отдельной секцией. Но фара, понятное дело, стала дороже. Противотуманки остались с лампами накаливания. Базовым и средним уровням по-прежнему положена рефлекторная оптика с одной лампой для ближнего и дальнего света, а ходовой огонь вынесен на бампер.
В верхних комплектациях галогенки уступили место светодиодам. Функционально всё то же самое: ручной корректор, подсветка поворотов отдельной секцией. Но фара, понятное дело, стала дороже. Противотуманки остались с лампами накаливания. Базовым и средним уровням по-прежнему положена рефлекторная оптика с одной лампой для ближнего и дальнего света, а ходовой огонь вынесен на бампер.
Решетка радиатора стала моднее и крупнее. Ячейки большие, поставить дополнительную сетку будет нелишним.
Решетка радиатора стала моднее и крупнее. Ячейки большие, поставить дополнительную сетку будет нелишним.
Задние фонари на первый взгляд вообще не поменялись. Хотя это не так. На дорогих Солярисах габариты и стоп-сигналы отныне светодиодные.
Задние фонари на первый взгляд вообще не поменялись. Хотя это не так. На дорогих Солярисах габариты и стоп-сигналы отныне светодиодные.
На дисплее приборки найти отличия еще сложнее, чем в фонарях. Графика неизменна, стало лишь больше цветов в оформлении. Рестайлинговая машина красуется клетчатой подложкой спидометра и тахометра.
На дисплее приборки найти отличия еще сложнее, чем в фонарях. Графика неизменна, стало лишь больше цветов в оформлении. Рестайлинговая машина красуется клетчатой подложкой спидометра и тахометра.
Вам какой вариант больше нравится? Редкий случай, когда ответ подавляющего большинства заранее известен. Зато у нового варианта плюс дюйм к диагонали и плюс «Яндекс» к функционалу.
Вам какой вариант больше нравится? Редкий случай, когда ответ подавляющего большинства заранее известен. Зато у нового варианта плюс дюйм к диагонали и плюс «Яндекс» к функционалу.
Салон
Салон встречает черной псевдокожей сидений. Нужна ли она в седане за миллион с небольшим? И глаз не особо радует, ибо огрехов прострочки хватает, и сидеть холоднее.
Панель не изменилась, поправили только мультимедийку. Руль обогревается по всей окружности, что для бюджетника редкость (такого нет и у Тойоты Камри). К заднему парктронику и камере с динамической разметкой, которые были и у предшественника, добавили парковочные сенсоры спереди. С такими габаритами можно легко жить и без них, однако главный конкурент Polo начал предлагать их еще несколько лет назад. И тут главное не отставать.
Панель не изменилась, поправили только мультимедийку. Руль обогревается по всей окружности, что для бюджетника редкость (такого нет и у Тойоты Камри). К заднему парктронику и камере с динамической разметкой, которые были и у предшественника, добавили парковочные сенсоры спереди. С такими габаритами можно легко жить и без них, однако главный конкурент Polo начал предлагать их еще несколько лет назад. И тут главное не отставать.
Электропривода складывания зеркал доселе не было. Я ежедневно ставлю машину в тесном проезде, и за комплектацию с такой фишкой доплатил бы охотно. Она тоже становится нормой в этом классе: есть у Соляриса, Весты, Поло, Рапида, после рестайлинга будет и у Рио.
Электропривода складывания зеркал доселе не было. Я ежедневно ставлю машину в тесном проезде, и за комплектацию с такой фишкой доплатил бы охотно. Она тоже становится нормой в этом классе: есть у Соляриса, Весты, Поло, Рапида, после рестайлинга будет и у Рио.
Электрорегулировка поясничного упора ставится на все комплектации. Сиденья вполне удобны для машины такой цены и класса.
Электрорегулировка поясничного упора ставится на все комплектации. Сиденья вполне удобны для машины такой цены и класса.
А вот появление регулировки поясничного упора на водительском месте однозначно полезно. С электроприводом, что в сегменте не встречается! Ее ставят во всех комплектациях.
Передняя панель салона та же, а весь эффект новизны — в мультимедийном дисплее. Он вырос по диагонали с 7 до 8 дюймов — и торчит теперь, словно таксист прилепил планшет поверх штатной магнитолы. Вот не верю, что лишние 2,5 см по диагонали помешали вписать его заподлицо с панелью, как раньше. Достаточно было сделать рамку потоньше — и всё было бы в ажуре.
Сзади простор ограничен. Дешевая «кожа» не придает уюта.
Сзади простор ограничен. Дешевая «кожа» не придает уюта.
Задним пассажирам выделили одну USB-розетку для зарядки гаджетов. Дефлекторы и подлокотник так и не появились.
Задним пассажирам выделили одну USB-розетку для зарядки гаджетов. Дефлекторы и подлокотник так и не появились.
Внутри мультимедийки — Яндекс.Навигатор с пробками и Алисой. Других интернет-сервисов нет. И хорошо: даже сейчас система заметно подтормаживает, секундный отклик на нажатие — норма. Видимо, возможности по «железу» на пределе, обычный смартфон несравнимо шустрее. Поддержка протоколов And
roid Auto и Apple CarPlay на Солярисе была и раньше — и ее, понятное дело, оставили.
В базовой версии, где «музыки» нет вовсе, и в средней с монохромным экраном аудиосистемы на пять дюймов всё осталось по-старому — ничего не выпирает и гармонию не портит.
Багажник удобен крепежными ремнями в нише по левому борту. Спинка складывается, под полом полноразмерное колесо. В топовой комплектации с бесключевым доступом есть функция автоматического открывания. Электроника чувствует появление рядом брелока и через пару секунд распахивает створку.
Багажник удобен крепежными ремнями в нише по левому борту. Спинка складывается, под полом полноразмерное колесо. В топовой комплектации с бесключевым доступом есть функция автоматического открывания. Электроника чувствует появление рядом брелока и через пару секунд распахивает створку.
Моторы и коробки
Агрегаты у обновленного Соляриса прежние. Два двигателя — 100‑сильный 1.4 и 123‑сильный 1.6, по две 6-ступенчатых коробки для каждого, механика или автомат.
Под капотом изменений нет. Владельцу машины с LED-фарами залезать в них придется разве что для замены единственной лампы накаливания в поворотнике. Странно, что она «выжила».
Под капотом изменений нет. Владельцу машины с LED-фарами залезать в них придется разве что для замены единственной лампы накаливания в поворотнике. Странно, что она «выжила».
Как он едет
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Я поездил на Солярисе с мотором 1.6 и автоматом. Бодрый! Коробка хорошо понимает, что от нее требуют, и доводит до колес максимум возможного от имеющегося в ее распоряжении крутящего момента. Но с двигателем 1.4 брать двухпедальное исполнение я бы не рискнул без предварительного тест-драйва: если комбинация покажется вам не совсем гиблой, то покупайте. Экономия по сравнению с версией 1.6 выйдет несерьезная: около 25 000 рублей.
Не вмешивались и в подвеску. А надо бы. Поперечные стыки Солярис проходит жестко, внушительные ямы отрабатывает грубо и шумно. И это на новой машине, только с конвейера. Если будете ездить преимущественно по плохим дорогам, возьмите
Весту или что-то на платформе В0 — они справятся лучше. Тем, кто передвигается преимущественно по хорошим дорогам, понравится отсутствие раскачки и не очень большие крены в поворотах.
Чего мы ждали от Соляриса, так это улучшений по части шумоизоляции. Формально работу провели: внедрили подкрылки с фетровыми вставками. Они должны изолировать колесные арки и поставить заслон на пути гула в салон. Заявлен небольшой прогресс — минус 1–2 дБ. Подкрылки мне показались точно такими, как на старой машине. И на ходу та же «песня», заунывная и громкая. Даже с поправкой на шипованные шины.
Вопрос цены
Базовый Solaris Active подорожал на 9000 рублей и отныне стоит 765 тысяч (возможен только двигатель 1.4 с «ручкой»). Прибавку взяли за новую внешность и электрорегулировку поясничного упора.
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Solaris Active Plus прибавил 17 000 рублей и предлагается за 846–911 тысяч в зависимости от силовой установки. Из новшеств — Bluetooth в аудиосистеме.
Предтоповое исполнение Comfort стал дороже на 27 тысяч (891–956 тысяч рублей), предлагая мультимедийку с 8-дюймовым дисплеем. В ней есть Android Auto и Apple CarPlay, но навигации и «Яндекса» не положено. Главное нововведение — возможность заказать продвинутые фары отдельно или с другими опциями по цене от 50 000 до 105 000 рублей в зависимости от набора.
Наконец, уровень оснащения Elegance подорожал на 34 000 рублей. Вы удивитесь, но USB-зарядка для задних пассажиров появляется только здесь! Более того, это единственное приобретение комплектации по сравнению с «дорестайлом». Пакет Prestige (доплата — 43 000 рублей) стал богаче на систему дистанционного пуска двигателя. Наборы Safety и Style расширены и стоят вдвое дороже — 70–80 тысяч.
Итак, если прежний максимально упакованный Solaris стоил 1 146 000 рублей, то теперь — 1 184 000. Недорогие комплектации прибавили немного, но и новшеств у них кот наплакал.
Так стал выглядеть после рестайлинга полугодовой давности китайский Hyundai Verna, родственник нашего Соляриса. Сзади страшноват! Российскую машину обновили по своему сценарию. Это было предсказуемо, потому что автомобили и в дореформенном виде не были близнецами.
Так стал выглядеть после рестайлинга полугодовой давности китайский Hyundai Verna, родственник нашего Соляриса. Сзади страшноват! Российскую машину обновили по своему сценарию. Это было предсказуемо, потому что автомобили и в дореформенном виде не были близнецами.
Конкуренты
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На рынок уже вышли обновленные Rapid и Solaris. В этом году появятся рестайлинговый Kia Rio и Volkswagen Polo с новым салоном и кузовом лифтбек. Меняются все бестселлеры!
Заочно мои симпатии на стороне Polo.
Volkswagen обновился сильнее, и Солярису легкого фейслифта для хороших продаж может не хватить.
Весь пасьянс должен сложиться к концу лета. Примеряйся я к В‑классу, выждал бы полгодика, чтобы выбирать только из новинок. Всё равно уже поздно бежать к дилеру за машинами по прошлогодним ценам. Но если очень хочется пофорсить некоторое время на свежачке, отговаривать от Соляриса не стану.
Новые опции при умеренном повышении цен
Спорная внешность и повышение стоимости содержания
Hyundai Solaris 1.6 AT Длина / ширина / высота / база 4405 / 1729 / 1469 / 2600 мм Объем багажника 480 л Снаряженная / полная масса 1198 / 1610 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л. с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,2 с Максимальная скорость 192 км/ч Расход топлива: смешанный цикл 6,6 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6