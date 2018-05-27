Hyundai Solaris 2020: всё, что изменилось

К обновлению Соляриса подошли избирательно. Но и цены выросли умеренно.

Дизайн

Передок — новый. В прежней шестиугольной решетке радиатора со строгими горизонтальными линиями проглядывался стиль Audi. Теперь — перевернутая трапеция с ячеистым орнаментом, которая растянулась до самых фар. Сквозная она не везде. Путь воздуха (и всего, что в нем окажется) под капот перекрыт по краям, а также массивной горизонтальной перемычкой под номерной знак. У производителей «сеточек» для защиты радиатора вряд ли станет меньше клиентов.

Оптика

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У машин в дорогих комплектациях — светодиодные фары. Это как минимум 1 015 000 рублей за исполнение Elegance или опция за 50 тысяч для предыдущей версии Comfort с мотором 1.6 (получится по меньшей мере 960 000 рублей).

Хорошо, что бюджетный сегмент не стоит на месте и приобщается к новым технологиям. Конкуренты в лице обновленных Фольксвагена Поло и Шкоды Рапид имеют LED-оптику во всех комплектациях, начиная с базовой, - и отставать нельзя. В производстве светодиоды немногим дороже галогенок, что хорошо. Однако в случае даже легкой аварии цена восстановления не обрадует. И на возрастной машине фару с замыленным рассеивателем за копейки уже не поменяешь.

Прочих высоких технологий — помимо LED-начинки — нам не предлагают. Оптика рефлекторная, омывателя нет, корректор ручной. Сохранена подсветка поворотов. На старый Solaris ставили два варианта фар, и у более дорогих (с линзами) была мощная дополнительная секция, включавшаяся при повороте руля. Новая оптика сохраняет полезную опцию.

Сзади — тоже светодиоды, но только не в базовой комплектации! Это плохо: в такси и каршеринге, где Солярис крайне популярен, заменой ламп себя никто не утруждает, а светодиоды можно считать вечными. Третий стоп-сигнал — обычный, с одной лампой накаливания.

БЫЛО — СТАЛО Мы взяли с собой и старый Solaris — чтобы поставить его рядом и подметить все изменения.

В верхних комплектациях галогенки уступили место светодиодам. Функционально всё то же самое: ручной корректор, подсветка поворотов отдельной секцией. Но фара, понятное дело, стала дороже. Противотуманки остались с лампами накаливания. Базовым и средним уровням по-прежнему положена рефлекторная оптика с одной лампой для ближнего и дальнего света, а ходовой огонь вынесен на бампер.

Решетка радиатора стала моднее и крупнее. Ячейки большие, поставить дополнительную сетку будет нелишним.

Задние фонари на первый взгляд вообще не поменялись. Хотя это не так. На дорогих Солярисах габариты и стоп-сигналы отныне светодиодные.

На дисплее приборки найти отличия еще сложнее, чем в фонарях. Графика неизменна, стало лишь больше цветов в оформлении. Рестайлинговая машина красуется клетчатой подложкой спидометра и тахометра.

Вам какой вариант больше нравится? Редкий случай, когда ответ подавляющего большинства заранее известен. Зато у нового варианта плюс дюйм к диагонали и плюс «Яндекс» к функционалу.



Салон

Салон встречает черной псевдокожей сидений. Нужна ли она в седане за миллион с небольшим? И глаз не особо радует, ибо огрехов прострочки хватает, и сидеть холоднее.

Панель не изменилась, поправили только мультимедийку. Руль обогревается по всей окружности, что для бюджетника редкость (такого нет и у Тойоты Камри). К заднему парктронику и камере с динамической разметкой, которые были и у предшественника, добавили парковочные сенсоры спереди. С такими габаритами можно легко жить и без них, однако главный конкурент Polo начал предлагать их еще несколько лет назад. И тут главное не отставать.

Электропривода складывания зеркал доселе не было. Я ежедневно ставлю машину в тесном проезде, и за комплектацию с такой фишкой доплатил бы охотно. Она тоже становится нормой в этом классе: есть у Соляриса, Весты, Поло, Рапида, после рестайлинга будет и у Рио.

Электрорегулировка поясничного упора ставится на все комплектации. Сиденья вполне удобны для машины такой цены и класса.

А вот появление регулировки поясничного упора на водительском месте однозначно полезно. С электроприводом, что в сегменте не встречается! Ее ставят во всех комплектациях.

Передняя панель салона та же, а весь эффект новизны — в мультимедийном дисплее. Он вырос по диагонали с 7 до 8 дюймов — и торчит теперь, словно таксист прилепил планшет поверх штатной магнитолы. Вот не верю, что лишние 2,5 см по диагонали помешали вписать его заподлицо с панелью, как раньше. Достаточно было сделать рамку потоньше — и всё было бы в ажуре.

Сзади простор ограничен. Дешевая «кожа» не придает уюта.

Задним пассажирам выделили одну USB-розетку для зарядки гаджетов. Дефлекторы и подлокотник так и не появились.

Внутри мультимедийки — Яндекс.Навигатор с пробками и Алисой. Других интернет-сервисов нет. И хорошо: даже сейчас система заметно подтормаживает, секундный отклик на нажатие — норма. Видимо, возможности по «железу» на пределе, обычный смартфон несравнимо шустрее. Поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay на Солярисе была и раньше — и ее, понятное дело, оставили.

В базовой версии, где «музыки» нет вовсе, и в средней с монохромным экраном аудиосистемы на пять дюймов всё осталось по-старому — ничего не выпирает и гармонию не портит.

Багажник удобен крепежными ремнями в нише по левому борту. Спинка складывается, под полом полноразмерное колесо. В топовой комплектации с бесключевым доступом есть функция автоматического открывания. Электроника чувствует появление рядом брелока и через пару секунд распахи­вает створку.

Моторы и коробки

Агрегаты у обновленного Соляриса прежние. Два двигателя — 100‑сильный 1.4 и 123‑сильный 1.6, по две 6-ступенчатых коробки для каждого, механика или автомат.

Под капотом изменений нет. Владельцу машины с LED-фарами залезать в них придется разве что для замены единственной лампы накаливания в поворотнике. Странно, что она «выжила».

Как он едет

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Я поездил на Солярисе с мотором 1.6 и автоматом. Бодрый! Коробка хорошо понимает, что от нее требуют, и доводит до колес максимум возможного от имеющегося в ее распоряжении крутящего момента. Но с двигателем 1.4 брать двухпедальное исполнение я бы не рискнул без предварительного тест-драйва: если комбинация покажется вам не совсем гиблой, то покупайте. Экономия по сравнению с версией 1.6 выйдет несерьезная: около 25 000 рублей.

Не вмешивались и в под­веску. А надо бы. Поперечные стыки Солярис проходит жестко, внушительные ямы отрабатывает грубо и шумно. И это на новой машине, только с конвейера. Если будете ездить преимущественно по плохим дорогам, возьмите Весту или что-то на платформе В0 — они справятся лучше. Тем, кто передвигается преимущественно по хорошим дорогам, понравится отсутствие раскачки и не очень большие крены в поворотах.

Чего мы ждали от Соляриса, так это улучшений по части шумоизоляции. Формально работу провели: внедрили подкрылки с фетровыми вставками. Они должны изолировать колесные арки и поставить заслон на пути гула в салон. Заявлен небольшой прогресс — минус 1–2 дБ. Подкрылки мне показались точно такими, как на старой машине. И на ходу та же «песня», заунывная и громкая. Даже с поправкой на шипованные шины.

Вопрос цены

Базовый Solaris Active подорожал на 9000 рублей и отныне стоит 765 тысяч (возможен только двигатель 1.4 с «ручкой»). Прибавку взяли за новую внешность и электрорегулировку поясничного упора.

Solaris Active Plus прибавил 17 000 рублей и предлагается за 846–911 тысяч в зависимости от силовой установки. Из новшеств — Bluetooth в аудиосистеме.

Предтоповое исполнение Comfort стал дороже на 27 тысяч (891–956 тысяч рублей), предлагая мультимедийку с 8-дюймовым дисплеем. В ней есть Android Auto и Apple CarPlay, но навигации и «Яндекса» не положено. Главное нововведение — возможность заказать продвинутые фары отдельно или с другими опциями по цене от 50 000 до 105 000 рублей в зависимости от набора.

Наконец, уровень оснащения Elegance подорожал на 34 000 рублей. Вы удивитесь, но USB-зарядка для задних пассажиров появляется только здесь! Более того, это единственное приобретение комплектации по сравнению с «дорестайлом». Пакет Prestige (доплата — 43 000 рублей) стал богаче на систему дистанционного пуска двигателя. Наборы Safety и Style расширены и стоят вдвое дороже — 70–80 тысяч.

Итак, если прежний максимально упакованный Solaris стоил 1 146 000 рублей, то теперь — 1 184 000. Недорогие комплектации прибавили немного, но и новшеств у них кот наплакал.

Так стал выглядеть после рестайлинга полугодовой давности китайский Hyundai Verna, родственник нашего Соляриса. Сзади страшноват! Российскую машину обновили по своему сценарию. Это было предсказуемо, потому что автомобили и в дореформенном виде не были близнецами.

Конкуренты

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На рынок уже вышли обновленные Rapid и Solaris. В этом году появятся рестайлинговый Kia Rio и Volkswagen Polo с новым салоном и кузовом лифтбек. Меняются все бестселлеры!

Заочно мои симпатии на стороне Polo. Volkswagen обновился сильнее, и Солярису легкого фейслифта для хороших продаж может не хватить.

Весь пасьянс должен сложиться к концу лета. Примеряйся я к В‑классу, выждал бы полгодика, чтобы выбирать только из новинок. Всё равно уже поздно бежать к дилеру за машинами по прошлогодним ценам. Но если очень хочется пофорсить некоторое время на свежачке, отговаривать от Соляриса не стану.

Новые опции при умеренном повышении цен Спорная внешность и повышение стоимости содержания

Hyundai Solaris 1.6 AT

Длина / ширина / высота / база 4405 / 1729 / 1469 / 2600 мм

4405 / 1729 / 1469 / 2600 мм Объем багажника 480 л

480 л Снаряженная / полная масса 1198 / 1610 кг

1198 / 1610 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л. с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л. с. при 6300 об/мин; 150,7 Н·м при 4850 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,2 с

11,2 с Максимальная скорость 192 км/ч

192 км/ч Расход топлива: смешанный цикл 6,6 л/100 км

смешанный цикл 6,6 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6