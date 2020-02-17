Самые популярные седаны России: очень подробный тест

Эксперт «За рулем» выяснил, стоят ли своих денег Lada Vesta с вариатором и Kia Rio с автоматом и какой из этих автомобилей выбрать для семьи.

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Назовите относительно беспроблемную бюджетную семейную машину с вместительным багажником. Многие в первую очередь подумают о Kia Rio. А что, если отбросить предрассудки и посмотреть в сторону нашемарок? Например, на Ладу Весту, которую недавно оснастили вариатором.

Мы сравнили машины в топовых исполнениях — Весту в комплектации Exclusive с 1,6-литровым мотором мощностью 113 л. с. и вариатором Jatco JF015E и Рио в комплектации «Премиум» со 123-сильным двигателем 1.6 л и 6-ступенчатым автоматом — по ряду ключевых параметров.

Рассказываем, что из этого вышло и может ли отечественный автомобиль составить конкуренцию корейцу.

Эргономика и комфорт

Lada Vesta

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Эргономика у Весты, пожалуй, одна из лучших в классе. Руль удобный по хвату и перемещается в широких диапазонах по углу наклона и по вылету. В версии Exclusive обод обит кожей с перфорацией в местах хвата. Самое главное — на Весте появился обогрев руля! Приятно. Водительское сиденье и вовсе превосходное: с плотной набивкой, надежной опорой для бедер и плеч, с выраженной боковой поддержкой и стандартным набором регулировок. Кстати, помимо них, у Весты, единственной в классе, есть настройки поясничного подпора. Вопросы вызывает только слишком высоко расположенный селектор вариатора.

Пространство в передней части салона хорошо продумано. Глубокие карманы на дверях, без преувеличения гигантский бардачок, центральный бокс, подстаканники, которые наконец-то стали глубокими. Площадка под смартфон маленькая, многие современные модели туда вряд ли войдут. Хорошо бы сделать ее побольше. А алгоритм сброса показаний бортового компьютера — попроще. Сейчас эта процедура весьма запутанная. Будем надеяться, у производителя дойдут руки и до этого. А вот к комбинации приборов с радиальной оцифровкой претензий нет совсем.

Kia Rio

Эргономика у Kia Rio неплохая: взаимное расположение руля, сиденья и остальных органов управления удачное. Руль регулируется по углу наклона, а вот настройка по вылету доступна только в максимальных комплектациях. Приборы с лунной подсветкой и красными стрелками лаконичны, просты и — что важно — понятны. Руль удобен. Придраться можно разве что к слишком скользкой коже, которой он обит.

Водительское кресло хорошее, но по сравнению с сиденьем Весты неидеальное. Нормальной длины подушка, есть опора для бедер, достаточно упругая набивка и широкие диапазоны регулировок. А вот боковой поддержки недостает, как и поддержки в районе плеч. В общем, сиденье в Ладе спрофилировано лучше.

В целом, салон Kia Rio радует. Здесь есть удобный центральный бокс, нормальные подстаканники, глубокие карманы в дверях и очень широкая хорошая площадка под смартфон — словом, все, что нужно для повседневной эксплуатации.

Второй ряд

Lada Vesta

В Ладе чувствуется забота о пассажирах второго ряда. Садиться назад удобно — спасибо широкому проему, а места сзади действительно много. Если водитель сядет сам за собой, останется внушительный запас по коленям. С посадкой тоже все благополучно: у сидений второго ряда удобный наклон спинки и хорошая опора для бедер за счет того, что ноги можно убрать под переднее сиденье. Для дальних поездок идеально. Есть обогрев задних сидений, между ними — подлокотник, предусмотрены зарядка USB и розетка на 12 В.

Kia Rio

Забираясь на второй ряд в Kia Rio, нужно беречь голову — даже пассажиры среднего роста рискуют приложиться головой о крышу. Места для ног во втором ряду «корейца» раза в два меньше, чем в Весте. Да и посадка менее удобна. В дальних поездках ноги, скорее всего, будут затекать и уставать. Центрального подлокотника нет, зато обогрев задних сидений двухступенчатый.

Багажник

Lada Vesta

Седан Lada Vesta вполне успешно справится с ролью единственной машины в семье. В том числе благодаря вместительному продуманному багажнику, который теперь открывается как из салона, так и с помощью кнопки на крышке. Проем широченный, а объем, по нашим замерам, почти 450 л. Согласитесь, для машины класса В это очень много. Под полом скрывается полноценная запаска (пусть и на штамповке) и удобное отделение для мелочовки — сюда помещается даже компрессор.

Kia Rio

Часто бывает, что Kia Rio — единственный автомобиль в семье. Нередко его можно встретить и в такси. И определенную роль в этом сыграл не менее вместительный багажник (420 л). Открывается он у Рио исключительно из салона. Под полом полноценная запаска. Единственные «допы» — ремешки для крепления емкостей с омывайкой.

Двигатель и коробка передач

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Мотор Весты хорошо известен: объем — 1,6 л, мощность — 113 л. с. Вариатор Jatco JF015E с возможностью ручного управления, шестью квазиступенями и отсутствием дополнительного спортрежима, в общем, тоже не сенсация. Хотя производитель и поколдовал над ним, сделав более надежным. Коробки предыдущего поколения, JF011E, требовали профилактического ремонта после 100–150 тыс. км пробега — главным образом из-за износа ремня. Профилактику же вариатора JF015E теперь нужно проводить в интервале от 150 до 200 тыс. Это значит, что первые 5–7 лет эксплуатации автомобиля за коробку можно не волноваться. В общем, по сравнению с первыми Вестами с роботизированными AMT версия с вариатором — огромный шаг вперед.

У Kia Rio никаких откровений по технике тоже нет. Надежная, хорошо зарекомендовавшая себя связка двигателя 1.6 серии Gamma мощностью 123 л. с. и 6-ступенчатого автомата.

Поведение на дороге

Lada Vesta

Двигатель и вариатор Весты работают согласованно. Тяги всегда хватает, а управлять ей удобно: если, к примеру, на 90 км/ч чуть надавить на педаль газа, коробка мгновенно поменяет передаточное отношение, и машина начнет ускоряться. В городе расход топлива будет больше, чем у такой же машины на механике, а вот при езде по трассе, наоборот, чуть меньше.

Ездить на Весте с вариатором комфортно. Управляемость и плавность хода достойные, сопоставимые с показателями конкурентов. На поворот руля Веста реагирует чутко, понятно и без запаздываний. Все неровности, которые только можно встретить на родных дорогах, подвеска отрабатывает без излишнего дискомфорта для седоков — то, что нужно для нашего рынка. Водителю легко прогнозировать точку остановки при торможении. Кстати, в комплектации Exclusive не только передние, но и задние тормоза Весты дисковые.

Kia Rio

Rio разгоняется явно лучше Весты: корейская машина легче, а двигатель на 10 л.с. мощнее. При спокойном перемещении по городу или при езде по загородной трассе управление тягой на Рио очень напоминает ощущения от Весты. Настройки подвески тоже очень похожи. Kia Rio остро, без запаздываний отзывается на поворот руля. Поведение «корейца» прогнозируемо, как и требуется для массового автомобиля класса В+. Правда, по разбитой дороге Rio едет чуть менее уверенно, чем Веста. Нет у Kia того запаса энергоемкости подвески, как у Лады. Впрочем, разница небольшая.

А вот по части шумоизоляции разница просто огромная. В Ладе уровень шума довольно низкий. В Kia почти не слышно двигателя, да и аэродинамические шумы не досаждают, но шумов от дороги заметно больше, чем в Весте. Корейцы до сих пор экономят на шумоизоляции колесных арок, поэтому в салоне слышно, как гудят шины и как отлетающие от колес камешки барабанят по аркам. Обидно заплатить за машину миллион и раскошеливаться на дополнительную шумоизоляцию.

Самая доступная Веста с вариатором стоит 750 000 рублей, Киа Рио с мотором 1.6 и автоматом — минимум 900 000 рублей. Vesta в максимальном исполнении Exclusive потянет на 930 тысяч рублей, а Kia Rio в версии Premium — на 1,1 млн. Получается, при схожем оснащении разница неизменна: 100–150 тысяч рублей в пользу тольяттинской машины. При этом автомобили очень близки по своим ездовым характеристикам. Так что выбор будет зависеть от ваших предпочтений. Но если вам нужна относительно недорогая современная машина, то Lada Vesta с вариатором — достойный вариант.

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