Skoda, но из Китая: стоит недорого, расход — 6,8 л/100 км

Едет отлично, мотор и коробка-автомат знакомы по машинам российской сборки... А что еще роднит кроссовер Jetta VS5 с такими моделями, как Skoda Karoq и Volkswagen Tiguan, выяснил эксперт «За рулем».

Давайте начистоту: за последние 10–15 лет мы привыкли к высоким стандартам по управляемости, комфорту, эргономике. Китайские компании, конечно, лихо прогрессируют, но их машины в большинстве случаев до европейского и японского уровня недотягивают. У кого-то подвеска хиленькая, кому-то недостает динамики, где-то сидеть неудобно. Денег-то за них теперь просят ого-го, а альтернативы нет.

Но не все знают, что в КНР есть совместное предприятие FAW и Фольксвагена, в рамках которого создан бренд Jetta.

Техника немецкая, цены – китайские.

Jetta VS5. Цена в России от 2 400 000 ₽

О гарантии

Первые Джетты привезли в Россию по «параллельной» схеме – разлетелись как горячие пирожки. Недолго думая, Major Auto стал официальным дилером марки Jetta в РФ. Это означает наличие заводской гарантии (2 года или 100 тысяч км) и должную сервисную поддержку – говорят, что на складе есть все необходимые запчасти для ремонта.

Пока в салонах представлено три модели: кроссоверы VS5 и VS7, а также компактный седан VA3. Самым востребованным сейчас является VS5, так что знакомство с Джеттами мы начали именно с него.

О железе

За основу «пятерки» взяты кроссоверы Skoda Karoq/Volkswagen Taos. Такие выпускались в Нижнем Новгороде.

Силовая основа кузова, дверные проемы, габариты общие, но у китайцев оформление свое. Дизайн не особо яркий, так ведь и прообразы смелостью форм не отличались. Важнее, что кузов собран и окрашен аккуратно, а толщина лакокрасочного покрытия составляет привычные для немецких кроссоверов 110–120 мкм. И – хоть автомобили Jetta и считаются бюджетными – светодиодные фары входят в начальную комплектацию.

Главное техническое отличие от прообраза – независимая задняя подвеска. Штатной композитной защиты моторного отсека нет. Eе надо ставить дополнительно.

Если Karoq и Taos имели в базе атмосферные двигатели, то на все VS5 ставят хорошо известный нам турбомотор ЕА211. Объем 1,4 литра, мощность 150 л. с. Машина с ним летит! Что с места, что с хода – ускорения легкие и ненапряжные. Хорош и шестиступенчатый автомат Aisin: переключается точно, гладко, своевременно. Оба агрегата слывут надежными. Проблем с обслуживанием и ремонтом быть не должно – запчастей на них полно.

И речь не только о силовом агрегате, но и о шасси. VS5 построен на платформе MQB и, по словам продавцов Мэйджора, к нему без проблем подходят детали от Карока и Таоса.

Повсюду следы экономии: капот без изоляционного мата, фиксируется «палкой». Уплотнителя спереди и по бокам нет – только сзади. Во что превратится моторный отсек в слякоть?

О драйве

Я всегда наслаждался управляемостью автомобилей семейства MQB, и VS5 не стал исключением. Шасси – кайф! По прямой Jetta летит стрелой: с курса не сбивают ни ямы, ни колеи. Никакой раскачки. А как ловко машина держится за траекторию! Хочешь – затягиваешь внутрь поворота, хочешь – распрямляешь. Легко, без суеты и нервяка.

По чистоте откликов на руль это лучший китайский В-кроссовер из всех, что мне когда-либо встречались. Полное ощущение, что управляешь юрким легковым хэтчбеком. Уровень обратной связи, настроек шасси и руля пока недостижим для одноклассников от самостоятельных китайских брендов. Для тех, кому цацки на борту не так важны, как драйв и удовольствие от вождения, настоятельно советую обратить внимание на Джетту.

Сиденье оптимально по форме, но отделка скромна: даже салазки ничем не прикрыты.

Сиденье спрофилировано строго на двоих. Третьему будет мешать и высокий туннель. Из удобств – только центральный подлокотник да USB-разъем.

Но проблемы всё же есть. У VS5 посредственный акустический комфорт. Особенно бесит гул от дороги – в Кароке и Таосе заметно тише.

В отличие от этой парочки, у Джетты сзади не упругая балка, а многорычажка. Но какой-то прибавки в плавности хода не произошло: подвеска откровенно не любит неровности, особенно «лежачих полицейских». Вроде сбавляешь ход до 20 км/ч, а долбежка идет – мама не горюй!

И главное: если Karoq и Taos за доплату предлагались с трансмиссией 4×4, то VS5 бывает исключительно переднеприводным. Значит, даже на легком бездорожье можно увязнуть.

Об оснащении и ценах Jetta VS5 – на следующей странице.