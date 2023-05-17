Skoda, но из Китая: стоит недорого, расход — 6,8 л/100 км
Давайте начистоту: за последние 10–15 лет мы привыкли к высоким стандартам по управляемости, комфорту, эргономике. Китайские компании, конечно, лихо прогрессируют, но их машины в большинстве случаев до европейского и японского уровня недотягивают. У кого-то подвеска хиленькая, кому-то недостает динамики, где-то сидеть неудобно. Денег-то за них теперь просят ого-го, а альтернативы нет.
Но не все знают, что в КНР есть совместное предприятие FAW и Фольксвагена, в рамках которого создан бренд Jetta.
Техника немецкая, цены – китайские.
О гарантии
Первые Джетты привезли в Россию по «параллельной» схеме – разлетелись как горячие пирожки. Недолго думая, Major Auto стал официальным дилером марки Jetta в РФ. Это означает наличие заводской гарантии (2 года или 100 тысяч км) и должную сервисную поддержку – говорят, что на складе есть все необходимые запчасти для ремонта.
Пока в салонах представлено три модели: кроссоверы VS5 и VS7, а также компактный седан VA3. Самым востребованным сейчас является VS5, так что знакомство с Джеттами мы начали именно с него.
О железе
За основу «пятерки» взяты кроссоверы Skoda Karoq/Volkswagen Taos. Такие выпускались в Нижнем Новгороде.
Силовая основа кузова, дверные проемы, габариты общие, но у китайцев оформление свое. Дизайн не особо яркий, так ведь и прообразы смелостью форм не отличались. Важнее, что кузов собран и окрашен аккуратно, а толщина лакокрасочного покрытия составляет привычные для немецких кроссоверов 110–120 мкм. И – хоть автомобили Jetta и считаются бюджетными – светодиодные фары входят в начальную комплектацию.
Если Karoq и Taos имели в базе атмосферные двигатели, то на все VS5 ставят хорошо известный нам турбомотор ЕА211. Объем 1,4 литра, мощность 150 л. с. Машина с ним летит! Что с места, что с хода – ускорения легкие и ненапряжные. Хорош и шестиступенчатый автомат Aisin: переключается точно, гладко, своевременно. Оба агрегата слывут надежными. Проблем с обслуживанием и ремонтом быть не должно – запчастей на них полно.
И речь не только о силовом агрегате, но и о шасси. VS5 построен на платформе MQB и, по словам продавцов Мэйджора, к нему без проблем подходят детали от Карока и Таоса.
О драйве
Я всегда наслаждался управляемостью автомобилей семейства MQB, и VS5 не стал исключением. Шасси – кайф! По прямой Jetta летит стрелой: с курса не сбивают ни ямы, ни колеи. Никакой раскачки. А как ловко машина держится за траекторию! Хочешь – затягиваешь внутрь поворота, хочешь – распрямляешь. Легко, без суеты и нервяка.
По чистоте откликов на руль это лучший китайский В-кроссовер из всех, что мне когда-либо встречались. Полное ощущение, что управляешь юрким легковым хэтчбеком. Уровень обратной связи, настроек шасси и руля пока недостижим для одноклассников от самостоятельных китайских брендов. Для тех, кому цацки на борту не так важны, как драйв и удовольствие от вождения, настоятельно советую обратить внимание на Джетту.
Но проблемы всё же есть. У VS5 посредственный акустический комфорт. Особенно бесит гул от дороги – в Кароке и Таосе заметно тише.
В отличие от этой парочки, у Джетты сзади не упругая балка, а многорычажка. Но какой-то прибавки в плавности хода не произошло: подвеска откровенно не любит неровности, особенно «лежачих полицейских». Вроде сбавляешь ход до 20 км/ч, а долбежка идет – мама не горюй!
И главное: если Karoq и Taos за доплату предлагались с трансмиссией 4×4, то VS5 бывает исключительно переднеприводным. Значит, даже на легком бездорожье можно увязнуть.
Об оснащении и ценах Jetta VS5 – на следующей странице.
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