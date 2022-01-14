5 причин задуматься о покупке Volkswagen Taos

Кроссовер Volkswagen вышел на российский рынок совсем недавно - и сразу с прицелом на третье место по продажам в модельном ряду концерна после Polo и Tiguan.

Volkswagen, вообще-то, уже продает в России компактный SUV — под названием Škoda Karoq. Taos выпускается на той же платформе, с теми же узлами и агрегатами и даже на той же сборочной линии в Нижнем Новгороде. Какими преимуществами обладает автомобиль, чтобы всерьез задуматься о покупке?

1. Дизайн

Как говорят эксперты, одна из задач Taos — привлечь новых клиентов, а не создавать дополнительную конкуренцию Karoq и Tiguan. Очевидно, именно в расчете на молодую аудиторию модель предлагается в ограниченной комплектации JOY! с ярким оформлением. И, согласитесь, выглядит кроссовер свежо и современно.

Помимо оранжевой окраски кузова и таких же по цвету вставок в салоне комплектация привлекает 17-дюймовыми легкосплавными дисками Dublin, черными корпусами зеркал заднего вида, тонировкой задних стекол, атмосферной подсветкой интерьера, системой бесключевого доступа и запуска двигателя.

Стоимость комплектации JOY! от производителя начинается с 2 062 900 руб.

2. Просторный и вместительный Во втором ряду просторно. Тут предусмотрены отдельные воздуховоды системы вентиляции салона, два разъема USB, подогревы сидений. Да и шумоизоляция по меркам класса хорошая. Но комфортно на втором ряду будет только двоим взрослым. Втроем тесновато. Впрочем, так обычно и бывает в паркетниках B-класса.

Объем багажника варьируется от 418 до 500 л, в зависимости от выбранной версии привода. А если сложить спинки задних сидений, то получится огромный отсек, куда поместятся и довольно габаритные вещи, и парочка не самых рослых любителей отдыха с ночевкой на природе.





Жаль только, что сложенные спинки задних сидений в Taos не образуют одноуровневого пола с багажником, поэтому, чтобы устроиться на ночлег, придется покупать специальный коврик.

3. Цена

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На первый взгляд, Taos не кажется бюджетным вариантом, но по средневзвешенной цене дилерских предложений в сегменте SUV стоимостью 2–3 млн руб. занимает почетное 8-е место (из тридцати). Машина почти на полмиллиона рублей дешевле Tiguan, компактной альтернативой которого и призвана стать на российском рынке.

Taos немного дороже, чем прообраз — Škoda Karoq, зато выгодно отличается более богатым оснащением во всех вариантах: здесь и светодиоды вместо галогена, и больше подушек безопасности, и выносливая и надежная 7-ступенчатая роботизированная коробка DQ381 в полноприводных версиях с турбомоторами, и еще много чего по мелочи.

По данным ресурса «Цена Авто», Volkswagen Taos входит в десятку самых доступных кроссоверов на российском рынке в ценовой категории от 2 до 3 млн руб.

4. Мультимедийный эксклюзив

В России только Taos комплектуется новой мультимедийной системой VW Play с операционкой на основе Андроид с возможностью установки почти всех приложений из имеющегося ассортимента магазина VW Play Apps. Конечно, имеется поддержка Android Auto, Apple CarPlay, Яндекс.Навигатора.

Мультимедиа VW Play полезна и во время движения: кроме привычных изображения с камеры заднего вида и настроек всей автомобильной электроники на 10-дюймовом экране могут схематически отображаться дорожные препятствия.

По отзывам владельцев, сенсорный дисплей VW Play работает как смартфон: быстро и четко.

5. Ходовые качества

Владельцы Taos сходятся во мнении, что машина (и с передним, и с полным приводом) хорошо рулится, обладает хорошей разгонной динамикой. Но все перечисленное применимо к поездкам по дорогам с твердым покрытием. На бездорожье чудес от Taos ждать не стоит. Подробнее обо всем этом рассказал наш эксперт в своем видеообзоре.

Что же, как минимум пять причин поразмышлять о покупке Volkswagen Taos у вас есть. Причем не только в случае, если на Tiguan просто не хватает денег. Машина вполне выдерживает сравнение с уже хорошо зарекомендовавшими себя в России Kia Seltos, Mazda CX-30 и Nissan Qashqai. А еще Taos...

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. VW Taos — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.



