Это должно насторожить: раскрыта роковая ошибка при покупке машины через аукцион
Покупка транспорта на автомобильных онлайн-аукционах – рискованное мероприятие, при этом можно нарваться на мошенников, предупредил глава Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. Сейчас купить иномарку с зарубежных онлайн-аукционов можно с помощью посредников, которые обещают выкупить и привезти авто в РФ. Нередко мошенники действуют под видом таких посредников, они специально занижают цены на авто.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Эксперт заметил, что слишком низкая цена автомобиля – это первый признак мошенничества. На подобных интернет-площадках нередко предлагают автомобили по ценам на 30-40% ниже рынка.
Также стоит насторожиться, если посредник предлагает оплатить покупку посредством криптовалюты. При заключении законной сделки на онлайн-аукционе оплата происходит поэтапно: при подписании договора, когда покупатель выбрал авто на аукционе, и при оформлении документов.
У законопослушных посредников оформлено юридическое лицо и они получают оплату на расчетный счет, поэтому остальные схемы ставят целью вывод средств мошенническим способом. Вернуть потерянные деньги будет уже невозможно, предупредил специалист.
Еще он отметил, что при выборе посредников нужно быть очень разборчивым. Риски существуют, даже если вы сотрудничаете с честным посредником. Так, все машины на аукционах имеют историю страхового случая, то есть дефекты. Поэтому Амиров советует работать лишь с проверенными компаниями с чистой репутацией.
- Ранее сообщалось, что «За рулем» изучил кросс-купе BMW X6 2008–2014 годов выпуска.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: радио Sputnik
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль