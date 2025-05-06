Эти автомобили признаны лидерами по объемам продаж среди машин с пробегом

«Автостат Инфо»: Lada Granta стала лидером по продажам на вторичном авторынке

В апреле текущего года в России было куплено 531 579 легковушек с пробегом. Этот результат на 3% ниже уровня апреля прошлого года, но на 13% больше, чем месяцем ранее. В марте в стране купили 470 961 б/у автомобиль.

Лидирует по объему продаж среди марок на вторичке по-прежнему Lada. Так, в апреле россияне купили 140,9 тыс. таких автомобилей с пробегом.

Вторую строчку заняла Toyota (51,2 тыс. единиц). Далее следуют Kia и Hyundai (30 тыс. и 29 тыс. шт. соответственно). На пятом месте оказалась марка Nissan (22,8 тыс. шт.).

Самые популярные автомобили с пробегом в апреле 2025 года:

Lada Granta (14,1 тыс. проданных машин);

Lada 2107 (13 тыс.);

Kia Rio (10,7 тыс.);

Lada 2114 (10,6 тыс.);

Hyundai Solaris (10,5 тыс.);

Lada 4×4 «Нива» (9,4 тыс.);

Lada Priora (9,3 тыс.);

Ford Focus (9,2 тыс.);

Lada Vesta (8,9 тыс.);

Toyota Corolla (6,9 тыс.).

С 1 января по апрель включительно в РФ продали 1 861 282 б/у легковых авто, что на 3% ниже показателя за аналогичный период 2024 года (1 922 386 штук).

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

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Источник: «Автостат Инфо»