Эти автомобили признаны лидерами по объемам продаж среди машин с пробегом
В апреле текущего года в России было куплено 531 579 легковушек с пробегом. Этот результат на 3% ниже уровня апреля прошлого года, но на 13% больше, чем месяцем ранее. В марте в стране купили 470 961 б/у автомобиль.
Лидирует по объему продаж среди марок на вторичке по-прежнему Lada. Так, в апреле россияне купили 140,9 тыс. таких автомобилей с пробегом.
Вторую строчку заняла Toyota (51,2 тыс. единиц). Далее следуют Kia и Hyundai (30 тыс. и 29 тыс. шт. соответственно). На пятом месте оказалась марка Nissan (22,8 тыс. шт.).
Самые популярные автомобили с пробегом в апреле 2025 года:
- Lada Granta (14,1 тыс. проданных машин);
- Lada 2107 (13 тыс.);
- Kia Rio (10,7 тыс.);
- Lada 2114 (10,6 тыс.);
- Hyundai Solaris (10,5 тыс.);
- Lada 4×4 «Нива» (9,4 тыс.);
- Lada Priora (9,3 тыс.);
- Ford Focus (9,2 тыс.);
- Lada Vesta (8,9 тыс.);
- Toyota Corolla (6,9 тыс.).
С 1 января по апрель включительно в РФ продали 1 861 282 б/у легковых авто, что на 3% ниже показателя за аналогичный период 2024 года (1 922 386 штук).
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Источник: «Автостат Инфо»