Названы самые выгодные для покупки подержанные кроссоверы

Эксперт Житнухин перечислил три самых ликвидных кроссовера на российском рынке

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал три самых выгодных для покупки кроссовера с пробегом.

По его словам, наиболее ликвидными моделями на вторичке являются Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и Kia Sportage. Наиболее популярны модели вторых и третьих поколений.

Mitsubishi Outlander второй и третьей генераций оснащены надежными двигателями объемами от двух до трех литров. В зависимости от года выпуска, комплектации и общего состояния стоимость моделей составляет 1,5-2,5 млн рублей.

Mitsubishi Outlander

На второй строчке Hyundai Santa Fe второго и третьего поколений. Эти автомобили доступны в РФ с 2,2-литровым турбодизелем или бензиновой «шестеркой» объемом 2,7 литра, автоматом или МКП. Стоимость такого автомобиля составляет 1,2–3 млн рублей.

На третьем месте Kia Sportage. В России популярны кроссоверы второго, третьего и четвертого поколений с бензиновыми и дизельными моторами. Стоимость варьируется 1,2 до 2,6 млн рублей.

Hyundai Santa Fe

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Источник: «Газета.Ru»