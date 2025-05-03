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Названы самые выгодные для покупки подержанные кроссоверы

Эксперт Житнухин перечислил три самых ликвидных кроссовера на российском рынке

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Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал три самых выгодных для покупки кроссовера с пробегом.

По его словам, наиболее ликвидными моделями на вторичке являются Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и Kia Sportage. Наиболее популярны модели вторых и третьих поколений.

Mitsubishi Outlander второй и третьей генераций оснащены надежными двигателями объемами от двух до трех литров. В зависимости от года выпуска, комплектации и общего состояния стоимость моделей составляет 1,5-2,5 млн рублей.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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На второй строчке Hyundai Santa Fe второго и третьего поколений. Эти автомобили доступны в РФ с 2,2-литровым турбодизелем или бензиновой «шестеркой» объемом 2,7 литра, автоматом или МКП. Стоимость такого автомобиля составляет 1,2–3 млн рублей.

На третьем месте Kia Sportage. В России популярны кроссоверы второго, третьего и четвертого поколений с бензиновыми и дизельными моторами. Стоимость варьируется 1,2 до 2,6 млн рублей.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем» |Mitsubishi | Hyundai
Количество просмотров 17
03.05.2025 
Фото:«За рулем» |Mitsubishi | Hyundai
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