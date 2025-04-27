Семейный кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ

В России в продаже появились новые Hyundai Santa Fe по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения компания из Нижневартовска предлагает привезти под заказ за 3,2 млн рублей. Это будет автомобиль 2021 г. в. с 2,2-литровым турбодизелем (202 л.с.), роботом и полным приводом.

Фирма из Владивостока готова привезти дизельный Santa Fe в топовой комплектации Calligraphy за 3,75 млн. У автомобиля кожаный салон, цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль и электропривод багажника. В Москве аналогичный кроссовер предлагают за 4,09 млн рублей.

Hyundai Santa Fe

Бензиновая модификация с 2,5-литровым мотором (180 л.с.) и АКП стоит от 4,3 млн (в Брянске), а машина с 2,0-литровым двигателем мощностью 230 л.с. предлагается по цене от 4,4 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: Автоновости дня