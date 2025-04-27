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Семейный кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ

В России в продаже появились новые Hyundai Santa Fe по цене от 3,2 млн рублей

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Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения компания из Нижневартовска предлагает привезти под заказ за 3,2 млн рублей. Это будет автомобиль 2021 г. в. с 2,2-литровым турбодизелем (202 л.с.), роботом и полным приводом.

Фирма из Владивостока готова привезти дизельный Santa Fe в топовой комплектации Calligraphy за 3,75 млн. У автомобиля кожаный салон, цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль и электропривод багажника. В Москве аналогичный кроссовер предлагают за 4,09 млн рублей.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Бензиновая модификация с 2,5-литровым мотором (180 л.с.) и АКП стоит от 4,3 млн (в Брянске), а машина с 2,0-литровым двигателем мощностью 230 л.с. предлагается по цене от 4,4 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 9
27.04.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+21