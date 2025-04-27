Семейный кроссовер Hyundai с полным приводом и множеством опций доступен в РФ
Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения компания из Нижневартовска предлагает привезти под заказ за 3,2 млн рублей. Это будет автомобиль 2021 г. в. с 2,2-литровым турбодизелем (202 л.с.), роботом и полным приводом.
Фирма из Владивостока готова привезти дизельный Santa Fe в топовой комплектации Calligraphy за 3,75 млн. У автомобиля кожаный салон, цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль и электропривод багажника. В Москве аналогичный кроссовер предлагают за 4,09 млн рублей.
Бензиновая модификация с 2,5-литровым мотором (180 л.с.) и АКП стоит от 4,3 млн (в Брянске), а машина с 2,0-литровым двигателем мощностью 230 л.с. предлагается по цене от 4,4 млн.
Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.
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Источник: Автоновости дня