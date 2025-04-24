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Экономия до 1,2 млн: известный бренд начал продавать машины с хорошими скидками

Компания Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы

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Бренд Jetour объявил скидки на свои кроссоверы в РФ, нацеленные на отдельные категории граждан. Они суммируются со всеми действующими программами и позволяют клиентам получить выгоду до 1 180 000 рублей, предложение действует до 30 июня текущего года.

Дополнительную скидку от Jetour могут получить военные, сотрудники полиции, медработники, педагоги и преподаватели государственных образовательных учреждений, юристы государственных органов власти, родители с детьми до 10 лет и все члены их семей первой очереди родства (дети, супруги и родители).

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Jetour T2
Jetour T2

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Программа распространяется на все представленные на российском рынке модели бренда, дополнительная выгода составит 100 000-200 000 рублей в зависимости от модели.

На все комплектации кроссовера T2 предусмотрена выгода в размере 200 000 рублей. То есть, с учетом всех действующих предложений его можно купить с выгодой до 980 000 рублей. А на кроссовер Dashing размер дисконта составит 1 180 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 2
24.04.2025 
Фото:Jetour
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