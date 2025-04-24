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Новый Jetour L7 Plus — ждем такой в РФ?

В Шанхае представлен кроссовер Jetour L7 Plus, который может появиться в России

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На Шанхайском автосалоне принадлежащая Chery марка Jetour показала сразу несколько гибридных кроссоверов, и один из них нам особенно интересен, потому что имеет перспективы появления в России.

Пока официального заявления об этом нет, но многое говорит о том, что машина на нашем рынке может зайти неплохо. Это Jetour L7 Plus, который на родном рынке будет именоваться Jietu Shanhai L7 Plus.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Приставка «Plus» говорит о том, что это уже рестайлинговая версия модели, известной в Китае. Обновление прошло по известному принципу и в соответствии с последними тенденциями: головную оптику объединили светодиодной полосой в духе Li Auto, освежили бампер и зоны воздухозаборников.

Сзади – поменяли фонари, оставив на задней левой стойке кузова значок пожизненной заводской гарантии, присущей машинам Jietu в Китае. Кроме того, «Плюс» получил обновленные колесные диски.

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Но нам важнее, что Jetour L7 Plus выглядит современно, но без оголтелой экзотики – такие модели в РФ имеют хорошие шансы на успех. Силовая установка, судя по всему, осталась прежней: гибрид из 1.5 турбо (156 л.с.) и электродвигатели суммарной мощностью 271 л.с. Аккумуляторной батареи на 19,43 кВт*ч хватает на 120 километров пробега на чистом электричестве.

Как вам аппарат?

Источник: Autohome

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
24.04.2025 
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