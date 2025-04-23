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Обновленный LiXiang L6 умеет предугадывать намерения водителя

LiXiang L6: премьера рестайлинга на автосалоне в Шанхае

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476 л. с., полный привод, 5,5 секунды до сотни — а что в этом кроссовере от робота-пылесоса?

На автосалоне в Шанхае компания Li Auto представила обновлённую версию своего популярного гибридного кроссовера — LiXiang L6. Несмотря на сохранение общей стилистики, автомобиль получил заметные технические улучшения, в первую очередь в сфере умного вождения. Ключевые изменения коснулись платформы автопилота: версия AD Max теперь оснащается новыми чипами Thor U с вычислительной мощностью до 500 TOPS, заменив прежние NVIDIA Orin X.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Благодаря этой модернизации, LiXiang L6 способен одновременно обрабатывать до 20 каналов данных с HD-камер, поддерживая работу мультимодальной модели VLA.

Лидар теперь входит в «базу»: его получили все комплектации, он теперь обновлён до модели Horizon J6M и его вычислительная мощность выросла с 128 до 256 TOPS, а дальность обнаружения — до 300 метров (на 20% больше по сравнению с предыдущей версией).

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При этом себестоимость нового поколения твердотельных лидаров снизилась на 35%.

Другие дополнения и улучшения:

  • Новая функция прогнозирования намерений водителя с точностью согласования рулевого усилия до 0,1 Н·м.
  • Новая палитра кузова: небесно-голубой, мятно-зелёный и цвет морской соли.

Под капотом кроссовера по-прежнему установлен гибридный силовой агрегат: 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и два электромотора, суммарно выдающие 408 л.с..

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, развивает максимальную скорость 180 км/ч и имеет запас хода до 1 390 км в гибридном режиме и до 280 км на электротяге.

Размеры кроссовера остались прежними: длина – 4925 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1735 мм, колёсная база – 2920 мм. Привод – полный.

Источник: из открытых источников

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Алексеева Елена
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