Новые реалии утильсбора: владелец гибрида «попал» на сотни тысяч рублей на ровном месте

Quto: владельцу Li L6 пришло требование по доплате утильсбора на 634 800 рублей

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила уплаты утильсбора, которые затронули владельцев гибридных и электрических автомобилей.

Теперь при постановке транспортного средства на учёт в ГАИ проверяется правильность уплаты утильсбора, и владельцам, которые приобрели автомобили в 2023 году, могут быть выставлены требования о доначислении значительных сумм. Один из владельцев китайского гибрида Li L6 получил требование о доплате утильсбора в размере 634 800 рублей.

Lixiang L6

В прошлом году российские власти начали последовательное повышение ставок утильсбора. Для частных владельцев автомобилей тарифы остались прежними: для электромобилей, последовательных гибридов и бензиновых моделей с объёмом двигателя менее трёх литров по-прежнему действует ставка в 3 400 рублей. Однако для юридических лиц ситуация значительно изменилась. Если раньше фирмы платили 32 600 рублей за электрифицированные автомобили, то с 1 января 2025 года эта сумма вырастет до 667 400 рублей.

Важно отметить, что в 2024 году понятие «коммерческого утильсбора» для «зелёных моделей» не существовало. Это означало, что такие автомобили можно было перепродавать, уплатив лишь 3 400 рублей – аналогичная ставка действовала и при ввозе машины для личного пользования. Однако эксперты предупреждали, что те автомобили, которые были ввезены в 2024 году, но проданы в 2025-м, будут обложены новым утильсбором.

Как показывает практика, ситуация с доначислением утильсбора может быть крайне неприятной для владельцев. В случае с владельцем Li L6 таможенный брокер уплатил 32 600 рублей, а новый владелец получил требование о доплате разницы, которая составила 634 800 рублей.

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Источник: Quto