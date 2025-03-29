Популярные в России иномарки начнут продавать с официальной гарантией

Китайский бренд Lixiang принял решение официально выйти на российский рынок

Несмотря на отсутствие официального представительства, автомобили Lixiang уже завоевали значительную популярность в России, о чем свидетельствует впечатляющая статистика: за последние три года россияне приобрели 29,6 тысяч автомобилей этой марки, обеспечив ей 58% доли рынка в сегменте плагин-гибридов.

Лидерами продаж стали модели L7 и L9, что указывает на высокую востребованность премиальных характеристик и инновационных технологий Lixiang.

Lixiang L9

Теперь же ситуация кардинально меняется. Дочернее подразделение китайского концерна Sinomach Auto, компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», активно готовится к запуску официальных продаж Lixiang в России.

Об этом свидетельствует объявление о вакансиях в Москве: компания ищет юриста по бренду Lixiang, PR-менеджера и, что особенно важно, менеджера по гарантии. Наличие вакансии, непосредственно связанной с гарантийным обслуживанием, однозначно указывает на серьезные намерения Sinomach Auto не просто импортировать автомобили, а обеспечить полный цикл обслуживания, включая гарантийный ремонт и постгарантийную поддержку.

Интерьер Lixiang L9

Это стратегически важный шаг, учитывая предыдущий опыт Sinomach Auto на российском рынке. Концерн уже успешно запустил продажи двух других брендов – Oting и Rox, развив дилерскую сеть, насчитывающую более 40 автосалонов по всей стране.

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Источник: Известия