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Самый доступный кроссовер популярного в России бренда стал еще дешевле

Прямая скидка сделала Jetour X50 дешевле на 50-100 тысяч рублей в России

Согласно последним данным, Jetour X50 стал ещё доступнее: теперь покупатели могут сэкономить от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Для базовой версии Comfort, оснащенной 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией, предусмотрена прямая выгода в размере 50 тысяч рублей. Аналогичная скидка доступна и для «средней» комплектации Elite, которая уже укомплектована 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и шестиступенчатым роботом. Максимальная скидка в размере 100 тысяч рублей предлагается на топовую версию Luxury.

Jetour X50
Jetour X50
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Кроссовер Jetour X50 имеет компактные размеры: длина кузова составляет 4397 мм, а ширина – 1841 мм. Доступные цвета кузова включают черный, белый, серый и светло-серый. Салон Jetour X50 также заслуживает внимания. Он оформлен с использованием эко-кожи и доступен в двух цветовых схемах: классической черной и светло-серой.

В стандартной комплектации присутствует мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет легко подключать смартфоны и использовать их функции. Также стоит отметить акустику с шестью динамиками, которая обеспечивает качественное звучание.

Интерьер Jetour X50
Интерьер Jetour X50

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Безопасность – еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание. Jetour X50 оборудован системой ABS и ESP, датчиками давления в шинах, а также подушками безопасности: в базовой версии их две, а начиная с комплектации Elite – четыре. Кроме того, автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и камерой заднего вида, что значительно облегчает парковку.

Для российских условий важным является наличие зимнего пакета. В Jetour X50 он включает в себя подогревы руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателей, боковых зеркал и сидений.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 14
06.04.2025 
Фото:Jetour
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