Минус 400 тыс. рублей: два популярных кроссовера Chery резко подешевели

В России Chery Tiggo 9 и Tiggo 8 Pro Max 2024 г. в. подешевели на ₽330-400 тысяч

Вследствие снижения цен и появления прямых скидок кроссоверы Chery Tiggo 9 и Tiggo 8 Pro Max 2024 г. в. подешевели на 330-400 тыс. рублей. Так, цены на Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года в полноприводных комплектациях снизились на 150 тыс. рублей, а в переднеприводных версиях – на 200-250 тыс. рублей.

На 200 тыс. рублей в обоих версиях подешевел и флагманский Chery Tiggo 9. Появились цены на комплектации 2025 года. Они выше, чем на аналогичные «прошлогодние», на те же 200 тыс. рублей.

Chery Tiggo 9

Также у Tiggo 9 и Tiggo 8 Pro Max появились прямые скидки. У Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года дисконт равен 130-200 тыс. рублей в зависимости от типа привода. С учетом снижения цен автомобиль стал дешевле на 330-380 тыс. рублей, а при покупке Tiggo 9 2024 года прямая скидка позволяет сэкономить 200 тыс. рублей, за счет чего кроссовер стал доступнее на 400 тыс. рублей.

Цены на эти кроссоверы выглядят так: стоимость Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года с учетом появившихся прямых скидок составляет от 3 040 000 до 3 720 000 рублей, Chery Tiggo 9 – от 4 350 000 до 4 650 000 рублей.

Tiggo 8 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Источник: «Автоновости дня»