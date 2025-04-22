#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Haval F7x
22 апреля
Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки
На заводе в Тульской области начался выпуск...
Hyundai возвращается? Компания подала заявки на новые товарные знаки в России
22 апреля
Hyundai возвращается? Компания подала заявки на новые товарные знаки в России
Hyundai подал заявки на регистрацию восьми...
С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%
22 апреля
С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%
Доцент Ермилова: утильсбор на авто для продажи...

Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки

На заводе в Тульской области начался выпуск нового кроссовера Haval F7x

Рекомендуем
6 психологических приемов, которым учат инспекторов ГАИ

Бренд Haval начал выпуск кроссовера Haval F7x на заводе в Тульской области, информирует пресс-служба китайской марки. Старт продаж модели ожидается в ближайшее время. Цены пока не известны.

Новинка построена на платформе L.E.M.O.N. Кроссовер будет доступен с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 192 л.с., 7-ступенчатым роботом. Привод полный.

Haval F7x
Haval F7x

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Автомобиль получил тонкую переднюю оптику, выдвижные дверные ручки, рейлинги, панорамную крышу, цифровую приборную панель, 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа, камеру кругового обзора и прочее. У кроссовера есть шесть подушек безопасности и расширенный набор систем ADAS (функция удержание в полосе и система контроля слепых зон).

Управлять некоторыми функциями Haval F7x можно с помощью голосового ассистента. При этом сохранены и физические кнопки в салоне.

Интерьер Haval F7x
Интерьер Haval F7x

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: пресс-служба Haval

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 4
22.04.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval F7x

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв