Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки

На заводе в Тульской области начался выпуск нового кроссовера Haval F7x

Бренд Haval начал выпуск кроссовера Haval F7x на заводе в Тульской области, информирует пресс-служба китайской марки. Старт продаж модели ожидается в ближайшее время. Цены пока не известны.

Новинка построена на платформе L.E.M.O.N. Кроссовер будет доступен с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 192 л.с., 7-ступенчатым роботом. Привод полный.

Haval F7x

Автомобиль получил тонкую переднюю оптику, выдвижные дверные ручки, рейлинги, панорамную крышу, цифровую приборную панель, 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа, камеру кругового обзора и прочее. У кроссовера есть шесть подушек безопасности и расширенный набор систем ADAS (функция удержание в полосе и система контроля слепых зон).

Управлять некоторыми функциями Haval F7x можно с помощью голосового ассистента. При этом сохранены и физические кнопки в салоне.

Интерьер Haval F7x

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба Haval