Начались продажи нового семейного кроссовера российской сборки

В России стартовали продажи новых кроссоверов Haval H7 тульской сборки

В России начались продажи нового кроссовера Haval H7 отечественной сборки. Габариты авто 4705х1908х1780 мм. Под капотом кроссовера двухлитровый двигатель мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен с полным приводом.

В РФ кроссовер представлен в комплектациях Elite, Premium и Tech Plus. Также уточняется, что Haval H7 адаптировали для России. Теперь у кроссовера есть пакет зимних опций, регулировка ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 литров, АКБ увеличенной емкости до 70 А·ч.

Haval H7

Стоимость Haval H7 составит от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Машины обирают на заводе Haval в Тульской области.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

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Источник: Haval.ru