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Начались продажи нового семейного кроссовера российской сборки

В России стартовали продажи новых кроссоверов Haval H7 тульской сборки

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В России начались продажи нового кроссовера Haval H7 отечественной сборки. Габариты авто 4705х1908х1780 мм. Под капотом кроссовера двухлитровый двигатель мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен с полным приводом.

В РФ кроссовер представлен в комплектациях Elite, Premium и Tech Plus. Также уточняется, что Haval H7 адаптировали для России. Теперь у кроссовера есть пакет зимних опций, регулировка ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 литров, АКБ увеличенной емкости до 70 А·ч.

Haval H7
Haval H7

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Стоимость Haval H7 составит от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Машины обирают на заводе Haval в Тульской области.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Haval.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 16
14.04.2025 
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
-2