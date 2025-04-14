Начались продажи нового семейного кроссовера российской сборки
В России стартовали продажи новых кроссоверов Haval H7 тульской сборки
В России начались продажи нового кроссовера Haval H7 отечественной сборки. Габариты авто 4705х1908х1780 мм. Под капотом кроссовера двухлитровый двигатель мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен с полным приводом.
В РФ кроссовер представлен в комплектациях Elite, Premium и Tech Plus. Также уточняется, что Haval H7 адаптировали для России. Теперь у кроссовера есть пакет зимних опций, регулировка ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 литров, АКБ увеличенной емкости до 70 А·ч.
Haval H7
Стоимость Haval H7 составит от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Машины обирают на заводе Haval в Тульской области.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Haval.ru
Фото:Haval
16
14.04.2025
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
-2