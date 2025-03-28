Новый семейный кроссовер российской сборки появился у дилеров

«Автостат»: дилер рассказал о перспективах нового Haval H7 на рынке РФ

Недавно появившись у дилеров, новый кроссовер Haval H7 уже вызвал интерес у потенциальных покупателей, сообщил директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.

Он полагает, что этот автомобиль может быть интересен владельцам кроссоверов «внедорожной» серии Haval Pro, а также владельцам таких авто бренда Haval, как Jolion, Dargo или M6.

Haval H7

H7 собирают на российском заводе Haval в Тульской области, доступны три комплектации: Elite (3 499 000 рублей), Premium (3 649 000 рублей) и Tech-Plus (3 799 000 рублей).

Размеры Haval H7 4 705*1 908*1 780 мм. Он оснащен 2-литровым мотором мощностью 192 л.с., 7-ступенчатым роботом, а также подключаемым полным приводом с межосевой электронно-управляемой муфтой.

Haval H7

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Источник: «Автостат»