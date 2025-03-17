192 л.с., полный привод, блокировки — добротный кроссовер начали собирать в РФ

На заводе в индустриальном парке «Узловая» начался выпуск кроссоверов Haval H7

Автозавод китайского бренда Haval в Тульской области приступил к серийному производству кроссоверов Haval H7, сообщила пресс-служба компании Great Wall Motor. В компании уточняют, что первая партия машин уже собрана, а для запуска производства заводу понадобилось ввести в строй новую роботизированную линию.

H7 стал уже четвертым представителем «брутальной» линейки Haval Pro в России, куда уже входят кроссовер H3 и внедорожники H5 и H9. Машина получила свойственные линейке прямоугольные линии кузова и особо выраженную форму боковин. И внушительные габариты (4705 мм х 1908 мм х 1780 мм), делающие его чуть крупнее предтечи в лице Haval Dargo.

Причем, как ранее рассказывал «За рулем», принадлежность H7 к линейке «Pro» прослеживается не только в угловатом дизайне: в Dargo за блокировку заднего дифференциала надо доплачивать, а у Н7 она будет уже в базе. В остальном по технике у H7 так: бензиновый мотор 2.0 на 192 л.с. в союзе с 7-ступенчатым роботом, подключаемым полным приводом и межосевой электронно-управляемой муфтой.

Адаптация H7 к российскому рынку включает регулировку ремней передних пассажиров по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4.5 л, аккумуляторную батарею увеличенной ёмкости до 70 Ач, индикатор уровня омывающей жидкости, аналоговые кнопки, усиленную антикоррозийную обработку кузова, «зимний пакет», пневматические упоры капота, подготовку под установку фаркопа, а также голосовое управление на русском языке. В продаже Haval H7 ожидается весной 2025 года.

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Источник: GWM