300 сил, полный привод, брутальный дизайн – новый SUV для России!

Российский сайт Haval анонсировал новый внедорожник линейки Haval Pro

На российском сайте китайского бренда Haval появилось схематичное изображение нового внедорожника, принадлежащего Haval Pro – линейке моделей с брутальным дизайном. Сейчас в ней присутствуют кроссовер H3 и внедорожники H5 и H9. Источник предполагает, что пополнением этого ряда станет Haval H7.

Около года назад новый Haval H7 анонсировался для рынка России с двумя силовыми агрегатами на выбор: с гибридной силовой установкой с двигателем 1.5 (299 л.с.) и с бензиновым мотором 2.0 с отдачей 199 л.с.

Haval H7 – среднеразмерный SUV, длина кузова составляет 4705 мм, колесная база – 2810 мм. На домашнем рынке он продается как Haval Big Dog второго поколения. Напомним, что первое поколение «большой собаки» известно у нас как Dargo и выпускается на заводе Haval в Тульской области.

Более того, второе поколение – очевидно, под именем H7 – тоже собираются производить на этом заводе. В ноябре СМИ сообщали о том, что модель с гибридной силовой установкой встанет на конвейер завода под Тулой.

Напомним, в 2023 году этот завод достиг предела производительности, поэтому мощности частично разгрузили, перенеся сборку кроссоверов Haval M6 в Калугу. Силуэт нового кроссовера на сайте бренда имеет отметку «скоро в продаже», а это значит, цены на модель появятся в ближайшие несколько месяцев.

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Источник: Российская газета