#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mazda EZ-6
18 декабря
Новую «шестерку» Mazda с запасом хода до 600 км привезли в Россию за 3,3 млн
Электромобиль Mazda EZ-6 уже можно заказать в...
Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет
18 декабря
Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет
Эксперт объяснил, почему ржавеют новые моторы...
Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти
18 декабря
Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти
Тренды диктуют будущее во многих сферах, и...

300 сил, полный привод, брутальный дизайн – новый SUV для России!

Российский сайт Haval анонсировал новый внедорожник линейки Haval Pro

На российском сайте китайского бренда Haval появилось схематичное изображение нового внедорожника, принадлежащего Haval Pro – линейке моделей с брутальным дизайном. Сейчас в ней присутствуют кроссовер H3 и внедорожники H5 и H9. Источник предполагает, что пополнением этого ряда станет Haval H7.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Около года назад новый Haval H7 анонсировался для рынка России с двумя силовыми агрегатами на выбор: с гибридной силовой установкой с двигателем 1.5 (299 л.с.) и с бензиновым мотором 2.0 с отдачей 199 л.с.

Haval H7 – среднеразмерный SUV, длина кузова составляет 4705 мм, колесная база – 2810 мм. На домашнем рынке он продается как Haval Big Dog второго поколения. Напомним, что первое поколение «большой собаки» известно у нас как Dargo и выпускается на заводе Haval в Тульской области.

Более того, второе поколение – очевидно, под именем H7 – тоже собираются производить на этом заводе. В ноябре СМИ сообщали о том, что модель с гибридной силовой установкой встанет на конвейер завода под Тулой.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Напомним, в 2023 году этот завод достиг предела производительности, поэтому мощности частично разгрузили, перенеся сборку кроссоверов Haval M6 в Калугу. Силуэт нового кроссовера на сайте бренда имеет отметку «скоро в продаже», а это значит, цены на модель появятся в ближайшие несколько месяцев.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1672
17.12.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
0