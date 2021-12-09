Модель официально дебютировала на мировом рынке — теперь точно ждем у нас! В Россию приедет полноприводная версия с 2,0-литровым турбомотором. Ориентировочно — в 2023 году.

Материалы по теме Haval Big Dog в Россию приедет. Но с другой «кличкой»

Мировой дебют кроссовера, в Китае известного под именем Haval Big Dog, состоялся на Jeddah Motor Show в Саудовской Аравии. Автосалон подтвердил название автомобиля для внешних рынков — Haval Dargo. Выяснилось также, что машина будет несколько отличаться от той, что уже год продается в Поднебесной. В частности, иными будут решетка радиатора и фары, теперь вплотную к ней прилегающие.

Кроме того, у Dargo чуть более угловатые бамперы, лишенные хромированных акцентов. «Китайские автомобили» делают вывод, что данные точечные корректировки направлены на удешевление модели. Салон в первом приближении остался без изменений, однако появление более простых версий также более чем вероятно. В Китае Big Dog стоит 119,9–162,9 тысячи юаней, т.е. до 2 млн рублей.

Первым зарубежным рынком для Haval Dargo станет страна мирового дебюта, Саудовская Аравия. В компании официально подтвердили, что далее модель попадет в Ирак, Чили, Россию, Украину и другие страны. Как сообщалось ранее, модель уже проходит российскую сертификацию.

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По предварительным данным, у нас будут продаваться версии со «старшим» турбомотором объемом 2 литра, в оригинале выдающим 211 л.с. и работающим в паре с вариатором. В Китае такие версии — исключительно полноприводные. Для РФ движок, вероятно, дефорсируют до 200 л.с. для попадания в более комфортный налоговый коридор.

В России выставочный образец Big Dog уже показывали на дилерской конференции в Сочи, а на тульском заводе Great Wall собрали несколько предсерийных экземпляров.

Ориентировочные сроки российской премьеры — 2023 год.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: YouTube / NMR2500