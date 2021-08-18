Кроссовер Haval Big Dog: ждем на российском рынке

Название «Большая собака» было выбрано в ходе опроса, проведенного Haval среди клиентов компании.

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Haval Big Dog — компактный кроссовер-внедорожник, который китайская компания Great Wall Motors выпускает под брендом Haval с 2020 года. Haval Big Dog был представлен на автосалоне в Чэнду в 2020 году. Этот кроссовер считается преемником Haval H5, и его уже предлагают в Китае как с передним, так и с полным приводом.

Haval Big Dog оснащается 1,5-литровым мотором с турбонаддувом, мощностью 169 л.с. или 2,0-литровым турбо мощностью 211 л.с. Оба агрегатируются «роботом» 7DCT. Версии с мотором объемом 1,5 литра переднеприводные, а версии 2,0 — полноприводные.

Недавно Great Wall Motor начала сертификацию внедорожника Haval Big Dog для российского рынка. Одобрение типа транспортного средства будет получено на версии, произведенные в Китае, выяснили «Китайские автомобили». В апреле 2021-го внедорожник уже показывали на дилерской конференции в Сочи как перспективную модель для производства на тульском заводе компании. Называли и ориентировочную дату — 2023 год. Однако точно пока ничего сказать нельзя, сколько точно займет процесс сертификации — неизвестно.

Стоит машина в Китае 119,9–162,9 тысячи юаней, что эквивалентно 1,4–1,9 млн рублей.