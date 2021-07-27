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Автомобилей китайских брендов на российском рынке становится все больше, и отношение потребителей к ним уже не такое скептическое, как раньше. Впрочем, и цены на «китайцев» почти приблизились к европейским моделям. Но, купив китайский автомобиль новым сегодня, за сколько его можно будет продать через 3 года или 5 лет владения?
Прогноз на эту тему составило аналитическое агентство Russian Automotive Market Research.
5 место. Changan CS 75
Changan CS 75
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В пятерку предполагаемых лидеров попал Changan CS 75 (от 1 709 900 руб.). По мнению экспертов, его цена через 3 года владения составит 73,1% от первоначальной, а через 5 лет — 54%.