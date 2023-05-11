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Haval выпустил Big Dog Hi4 — кроссовер для горожан

Автомобиль будет оснащен новейшей подключаемой гибридной системой Great Wall Motors.

Haval Big Dog Hi4 второго поколения был представлен в недавно выпущенном китайском каталоге MIIT (регулирующий орган при министерстве промышленности и информационных технологий).

Автомобиль позиционируется как легкий внедорожник, предназначенный для горожан, которые «любят сбегать от городской суеты на природу», и ожидается, что производство модели запустят в третьем квартале этого года.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Big Dog Hi4 будет оснащаться подключаемой гибридной системой Great Wall Motors (GWM) Hi4.

У Hi4 будет два силовых агрегата, суммарной мощностью до 340 кВт. Бензиновый мотор 1.5 обладает мощностью 167 л.с. и расходует топлива 5,98 л/100 км. Емкость аккумулятора составит 19,09 кВтч, что соответствует запасу хода только на электротяге в 81 км.

Внешний вид Big Dog Hi4 второго поколения остался практически без изменений: в дизайне передней решетки используются хромированные элементы с точечной матрицей, а логотип бренда Haval отображается в верхней части центра на голубом фоне, чтобы еще больше подчеркнуть его идентичность как PHEV.

Габариты автомобиля остались прежними (длина х ширина х высота): 4705х1908х1780 мм, а колесная база равна 2810 мм.

Сзади у Big Dog Hi4 полукруглые светодиодные фонари и логотип «Hi4», расположенный в правом нижнем углу.

Появится ли такой автомобиль в России, пока неизвестно.

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Источник и фото: carnewschina.com

Фото: carnewschina.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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