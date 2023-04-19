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Haval представил новый Dargo в Шанхае

Автомобиль стал больше и просторнее, но третий ряд сидений не появился.

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Haval Dargo сменил поколение. И, как положено, стал больше. Например, колесная база увеличилась на 72 мм и теперь составляет 2810 мм. Казалось бы, теперь в салоне можно установить третий ряд сидений, но автопроизводитель решил этого не делать.

Длина кузова увеличилась на 85 мм и составляет 4705 мм. Кроме того, кроссовер стал шире на 18 мм – до 1908 мм. Высота же осталась неизменной.

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Внедорожные характеристики тоже остались прежними. Дорожный просвет – 200 мм, глубина преодолеваемого брода – 560 мм. Углы въезда и съезда – 24 и 30 градусов соответственно.

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Оснащаться новинка будет теми же двигателями, включая 2-литровый GW4N20A мощностью 238 л.с. Привод будет как передний, так и полный.

Также есть гибридная версия модели. Силовая установка ее состоит из бензинового двигателя объемом 1,5 литра и двух электромоторов. Мощность такого Dargo составляет 326 л.с. и 530 Нм.

Фото: «За рулем»

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За РулемКирилл Панов
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