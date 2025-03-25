Новый полноприводный кроссовер российской сборки появился у дилеров, известна цена
Дилерам в РФ начали поступать кроссоверы Haval H7, продажи стартуют 14 апреля
Новые кроссоверы Haval H7 начали поступать к дилерам, продажи авто начнутся 14 апреля. Уточняется, что новинка представлена в России в трех комплектациях: автомобили с безальтернативным силовым агрегатом, 7-ступенчатым роботом и подключаемым полным приводом с межосевой электронно управляемой муфтой.
Haval H7
Кроссовер оснащен пакетом теплых опций, включающим обогрев руля, форсунок стеклоомывателя, передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал.
Стоимость начальной комплектации Haval H7 составит 3,5 млн рублей, средней – 3,6 млн рублей, а топовый H7 предлагается за 3,8 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.
Haval H7
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Источник: «Российская газета»
Фото:Haval
10
25.03.2025
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
-2