Новый полноприводный кроссовер российской сборки появился у дилеров, известна цена

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Дилерам в РФ начали поступать кроссоверы Haval H7, продажи стартуют 14 апреля

Новые кроссоверы Haval H7 начали поступать к дилерам, продажи авто начнутся 14 апреля. Уточняется, что новинка представлена в России в трех комплектациях: автомобили с безальтернативным силовым агрегатом, 7-ступенчатым роботом и подключаемым полным приводом с межосевой электронно управляемой муфтой.

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Haval H7
Haval H7

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Кроссовер оснащен пакетом теплых опций, включающим обогрев руля, форсунок стеклоомывателя, передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал.

Стоимость начальной комплектации Haval H7 составит 3,5 млн рублей, средней – 3,6 млн рублей, а топовый H7 предлагается за 3,8 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Haval H7
Haval H7

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 10
25.03.2025 
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
-2