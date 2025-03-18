Раскрыта цена нового полноприводного кроссовера российской сборки
Новый кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 3,5 млн рублей
Новый кроссовер Haval H7 в российских автосалонах будет стоить от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Габариты кроссовера 4705*1908*1780 мм. Под капотом авто двухлитровый мотор мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен с полным приводом.
Haval H7
В России Haval H7 будет представлен в трех комплектациях: Elite Premium и Tech Plus.
Уточняется, что кроссовер прошел адаптацию для российского рынка. Он получил пакет теплых опций, регулировку ремней по высоте, увеличенный до 4,5 л бачок омывающей жидкости, АКБ увеличенной емкости (70 Ач).
Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.
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Источник: Haval.ru
Фото:Haval
18.03.2025
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
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