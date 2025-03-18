#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval H7
18 марта
Раскрыта цена нового полноприводного кроссовера российской сборки
Новый кроссовер Haval H7 будет стоить в России...
KIA Sportage
18 марта
Цена одного из лучших семейных кроссоверов снизилась – мы знаем, где его продают
На рынке России можно найти кроссовер Kia...
Зверь бросился под колеса — почему виновным признают вас
18 марта
Зверь бросился под колеса — почему виновным признают вас
«За рулем» объяснил, что будет, если присвоить...

Раскрыта цена нового полноприводного кроссовера российской сборки

Новый кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 3,5 млн рублей

Новый кроссовер Haval H7 в российских автосалонах будет стоить от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Габариты кроссовера 4705*1908*1780 мм. Под капотом авто двухлитровый мотор мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатый робот. Автомобиль доступен с полным приводом.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Haval H7
Haval H7

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

В России Haval H7 будет представлен в трех комплектациях: Elite Premium и Tech Plus.

Уточняется, что кроссовер прошел адаптацию для российского рынка. Он получил пакет теплых опций, регулировку ремней по высоте, увеличенный до 4,5 л бачок омывающей жидкости, АКБ увеличенной емкости (70 Ач).

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Haval.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Haval
18.03.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
0