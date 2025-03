Эти автомобили подешевели в России за неделю

CARgument перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России

Сервис CARgument подсчитал, что с 10 по 14 марта семь работающих в России автобрендов уменьшили цены на машины или предоставили дополнительные скидки.

Марка Exeed на 100 тыс. рублей снизила стоимость кроссовера RX 2024 г. в., на 350 тыс. рублей снизилась цена прошлогодних VX New. Марка Jetour предоставила скидки в 150-300 тыс. рублей на кроссоверы Dashing, на 100 тыс. рублей стала доступнее одна из версий X70, на 150 тыс. рублей – X90 Plus, на 200 тыс. рублей – X70 Plus в комплектациях 2025 года.

Exeed RX

Voyah снизил цены на Free Sport Edition (скидка увеличилась до 1,5 млн рублей), Dream (на авто 2023 г. в. доступна скидка 2,4 млн рублей, на машины 2024 и 2025 года ее размер составляет от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей) и Passion (скидки 3-3,3 млн рублей на авто 2023 г. в.).

Марка Evolute предоставила дисконт в размере 300 тыс. рублей на одну из комплектаций i-Van, KGM на 300 тыс. рублей уменьшил цены Korando и Torres 2024 г. в. Solaris KRX подешевел на 18 тыс. рублей, а DFM на 50 тыс. рублей снизил цену кроссовера 580.

Voyah Free

Источник: telegram-канал эксперта сообщества «Автомаркетолог» Олега Мосеева