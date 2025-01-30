Эти кроссоверы российской сборки подешевели на сотни тысяч рублей

Бренд SWM снизил цены на все свои кроссоверы в России на 17,2-34,1%

Китайско-итальянский бренд SWM снизил цены на свои кроссоверы, выпускаемые заводе «Автотор» в Калининграде, на 458 500-866 500 рублей, или 17,2-34,1%. При этом цена каждой комплектации всех трех кроссоверов снизилась по-разному.

G01 в базовой версии Prime стал доступнее на 626 600 рублей, в комплектации Optimum на 656 400 рублей, в топовой Style – на 579 500 рублей. При этом данные версии лишились прямой выгоды, поэтому стали фактически дороже. Версия Prime, для которой скидка составляла 633 600 рублей, подорожала на 7 тыс. рублей, Optimum без дисконта в 658 400 рублей стал дороже на 2 тыс. рублей, а стоимость Style без возможности сэкономить 671 200 рублей выросла на 91 700 рублей.

SWM G01f

Кроссовер SWM G01F в начальной версии Start 1 стал доступнее на 764 400 рублей, в комплектации Smart на 559 200 рублей, а в версии Force – 458 500 рублей. Стоит отметить, что в каждой из версий модель также лишилась прямой выгоды. В итоге комплектация Smart 1 подешевела только на 163 000 рублей. В версиях Smart и Force утрата прямой скидки нивелировала эффект снижения цен. В итоге они стали даже дороже на 99 000 и 196 500 рублей соответственно.

У кроссовера SWM G05 Pro представлена отдельная линейка комплектаций 2023 и 2024 г. в. Цены на версии 2023 года снизились на 783 900 – 866 500 рублей, стоимость более свежих машин упала на 753 600 – 793 000 рублей.

Прямая выгода на эту модель также больше не распространяется, но она все равно стала доступнее. Так, в пяти комплектациях 2023 г. в. она стала дешевле на 214 500 – 227 000 рублей, а в трех исполнениях 2024 года машина стала доступнее на 91 000 – 127 000 рублей.

Все три кроссовера оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 139 л.с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

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Источник: «Автоновости дня»