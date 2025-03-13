Популярные у россиян кроссоверы 4х4 с АКП резко подешевели — мы знаем цены

Бренд Exeed в России снизил цены на два премиальных кроссовера — RX и VX

Премиальные кроссоверы от бренда Exeed стали доступнее: скидка составляет от 100 до 350 тыс. рублей. Об этом стало известно в ходе мониторинга актуальных прайс-листов китайского производителя.

В частности, цены на купеобразный Exeed RX в двух старших комплектациях с АКП снижены на 100 тыс. рублей, а трехрядный флагманский Exeed VX в обеих версиях стал дешевле на 350 тыс. рублей.

Exeed RX

Цена Exeed RX в комплектациях Premium и Flagship со скидкой 100 тыс. рублей теперь составляет 5,24 млн и 5,39 млн рублей соответственно. Обе модели с полным приводом оснащены бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 249 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Цены на две другие версии с 7-ступенчатым роботом выглядят так:

Urban (7DCT) – 4,55 млн рублей;

Platinum (7DCT) – 5,04 млн рублей;

Premium (8AT) – 5,24 млн рублей (минус 100 тыс.);

Flagship (8AT) – 5,39 млн рублей (минус 100 тыс.).

Exeed VX

Цены на флагманский кроссовер Exeed VX в шестиместном и семиместном исполнениях President снизились на 350 тыс. рублей. Теперь две его комплектации доступны по следующим ценам:

President (шесть мест) – 5,94 млн рублей;

President (семь мест) – 6,14 млн рублей.

Силовой агрегат представлен бензиновой турбо-«четверкой» объемом 2,0 л и мощностью 249 л. с., в паре с ним работает 8-ступенчатая АКП Aisin. У кроссовера полный привод BorgWarner шестого поколения с семью режимами.

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Источник: avtonovostidnya.ru