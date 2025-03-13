#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Exeed RX
13 марта
Популярные у россиян кроссоверы 4х4 с АКП резко подешевели — мы знаем цены
Бренд Exeed в России снизил цены на два...
Прототип кроссовера на электрической платформе E-Neva, 2022 год
13 марта
Проект кроссовера на платформе e-Neva встал на паузу
Коммерсантъ: «Алмаз-Антей» заморозил разработку...
Audi, Lada, Haval: популярный маркетплейс запустил продажи подержанных машин
13 марта
Audi, Lada, Haval: популярный маркетплейс запустил продажи подержанных машин
На Ozon стартовали продажи автомобилей с...

Популярные у россиян кроссоверы 4х4 с АКП резко подешевели — мы знаем цены

Бренд Exeed в России снизил цены на два премиальных кроссовера — RX и VX

Премиальные кроссоверы от бренда Exeed стали доступнее: скидка составляет от 100 до 350 тыс. рублей. Об этом стало известно в ходе мониторинга актуальных прайс-листов китайского производителя.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

В частности, цены на купеобразный Exeed RX в двух старших комплектациях с АКП снижены на 100 тыс. рублей, а трехрядный флагманский Exeed VX в обеих версиях стал дешевле на 350 тыс. рублей.

Exeed RX
Exeed RX

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Цена Exeed RX в комплектациях Premium и Flagship со скидкой 100 тыс. рублей теперь составляет 5,24 млн и 5,39 млн рублей соответственно. Обе модели с полным приводом оснащены бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 249 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Цены на две другие версии с 7-ступенчатым роботом выглядят так:

  • Urban (7DCT) – 4,55 млн рублей;
  • Platinum (7DCT) – 5,04 млн рублей;
  • Premium (8AT) – 5,24 млн рублей (минус 100 тыс.);
  • Flagship (8AT) – 5,39 млн рублей (минус 100 тыс.).
Exeed VX
Exeed VX

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Цены на флагманский кроссовер Exeed VX в шестиместном и семиместном исполнениях President снизились на 350 тыс. рублей. Теперь две его комплектации доступны по следующим ценам:

  • President (шесть мест) – 5,94 млн рублей;
  • President (семь мест) – 6,14 млн рублей.

Силовой агрегат представлен бензиновой турбо-«четверкой» объемом 2,0 л и мощностью 249 л. с., в паре с ним работает 8-ступенчатая АКП Aisin. У кроссовера полный привод BorgWarner шестого поколения с семью режимами.

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Exeed
13.03.2025 
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0