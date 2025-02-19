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Китайский автобренд объединил «умного» голосового помощника с нейросетью
19 февраля
Китайский автобренд объединил «умного» голосового помощника с нейросетью
Машины Exeed получат умный голосовой помощник,...
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Китайский автобренд объединил «умного» голосового помощника с нейросетью

Машины Exeed получат умный голосовой помощник, интегрированный с DeepSeek

Китайский премиум-бренд Exeed интегрировал собственную разработку Lion AI Smart Cockpit с моделью DeepSeek, разработка призвана повысить точность ответов автомобилей на голосовые команды водителя, сообщили в пресс-службе марки.

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«Эта разработка не только знаменует собой серьезный старт для Exeed в первом квартале 2025 года, но и представит собой решающий шаг в области мобильности, ускоряя ее выход на передовые позиции интеллектуальных транспортных средств», – подчеркивают в пресс-службе материнской компании.

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Теперь возможности интеллектуального взаимодействия улучшатся в разы, заверяют представители бренда. При помощи простых голосовых команд пользователи будут управлять регулировкой температуры в салоне, воспроизведением музыки и навигацией с точным построением маршрута.

Интеграция технологии DeepSeek наделит Lion AI Smart Cockpit возможностями проактивного обслуживания, и система сможет в автономном режиме анализировать и предугадывать потребности пользователя на основе внешних факторов окружающей среды.

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В частности, при посадке пассажира система сама отрегулирует положение сиденья и включит музыку с учетом его предпочтений. Также система напомнит водителю о важных событиях или встречах, причем напоминания прозвучат до того, как пользователь достигнет предполагаемого пункта назначения.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:IMAGO/CFOTO
19.02.2025 
Фото:IMAGO/CFOTO
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