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Популярный в России крупный кроссовер обзавелся новой внешностью: появились первые фото

Опубликованы первые фото кроссовера Exeed VX с обновленным дизайном

Exeed продолжает удивлять автолюбителей новыми разработками, и одним из ожидаемых событий стало объявление о начале производства бензин-электрических версий кроссовера Exeed VX. Официальные фотографии нового дизайна уже доступны, и они демонстрируют значительные изменения, особенно в задней части автомобиля.

Внешний вид нового Exeed VX сохранил узнаваемые черты, однако некоторые элементы претерпели значительные изменения. Спереди кроссовер остался прежним, что позволяет сохранить его идентичность. Однако корма была полностью переосмыслена. Теперь на задней части автомобиля установлены составные T-образные фонари, которые придают модели современный и стильный вид. Также были изменены бампер и крышка багажника.

Обновленный Exeed VX
Обновленный Exeed VX
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Кроме того, гибридная версия Exeed VX получит новые колесные диски. Ожидается, что в будущем подобный дизайн будет применен и к традиционному Exeed VX, что сделает модель более привлекательной для широкой аудитории.

Exeed VX с силовой установкой C-DM будет оснащен трёхмоторной системой, состоящей из двух электромоторов и бензиновой «турбочетвёрки» объёмом 1,5 литра. Эта мощная комбинация обеспечит общую отдачу в 462 л.с. Запас хода на электротяге составит 143 километра по китайским стандартам (CLTC).

Общая автономность автомобиля достигнет 1300 километров, что является значительным преимуществом для гибридов. Расход топлива, согласно предварительным замерам, не превысит 1,5 литра на 100 километров.

Новая гибридная версия Exeed VX оказалась на четыре сантиметра длиннее своего предшественника благодаря увеличенному заднему свесу. Снаряжённая масса автомобиля составит 2,3 тонны, а покупатели смогут выбрать между шести- и семиместными комплектациями, что делает его идеальным для семейных поездок.

Интерьер обновленного Exeed VX
Интерьер обновленного Exeed VX

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Более подробная информация о комплектациях, оснащении и ценах будет озвучена в марте. Однако уже сейчас можно предположить, что версия C-DM будет дороже бензиновой топ-комплектации, цена которой составляет 234 тысячи юаней (примерно 32 тысячи долларов). Гибридные версии Exeed также ожидаются в России, и продажи начнутся с переднеприводной версии RX C-DM, которая предложит автономность в 1200 километров.

Обновленный Exeed VX
Обновленный Exeed VX
Обновленный Exeed VX
Обновленный Exeed VX
Интерьер обновленного Exeed VX

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 2051
09.02.2025 
Фото:Exeed
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Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
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