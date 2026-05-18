Лучший массовый седан с пробегом за 1 млн рублей (удивительно)

Эксперт «За рулем» назвал преимущества подержанной Лады Vesta перед конкурентами

В составленный изданием «За рулем» рейтинг надежности машин класса B+, в состоянии «немного б/у» служащих сегодня неплохой альтернативой новой Гранте за миллион рублей, вошло несколько по-настоящему знаковых для российского рынка автомобилей.

Да и как может быть иначе? Конечно, сегодня на рынке авто с пробегом пользуются успехом те седаны, хэтчи и универсалы, которые заработали славу недорогих, надежных и неприхотливых. Среди них – Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и VW Polo.

Но на первое место эксперт Александр Виноградов поставил... Весту. С небольшой оговоркой: речь именно о дорестайлинговых автомобилях.

Таких машин на рынке много – и седанов, и универсалов. Кузов у Весты весьма живучий, салон эргономически хорош, хотя вид со временем и теряет. Тем не менее...

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Лучший вариант за миллион — наша Лада Веста. И дело не в патриотизме. Дорестайлинговые машины последних лет еще не успели потерять в надежности. В гамме есть и седан, и универсал, в том числе кросс-версия. Лучше всего брать автомобиль с двигателем H4M (1.6, 113 л.с.) и вариатором. Слабых мест у мотора, кроме регулировки зазоров клапанов, нет. Вариатор Jatco 015 плохо переносит пробуксовки и высокие нагрузки — на кроссоверах он живет недолго. А вот на Весте чувствует себя прекрасно, если менять жидкость каждые 40 тысяч.

Можно рассматривать и версию с механикой. В этом случае лучше выбрать машину с тольяттинским мотором 21129 (106 л.с.). Агрегат в целом надежный. Механика 2180 с тросовым приводом тоже отличается неплохим ресурсом.

У Весты отличная коррозионная стойкость: даже спустя десять лет на кузовных панелях нет ржавчины. Эргономика отличная (до рестайлинга пластик был исключительно жестким). Багажник очень большой — отличный баланс шасси не помешал практичности.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Но если не Веста, то что? Отвечаем на этот вопрос в новой статье «За рулем»!