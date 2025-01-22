Полный привод и 7-ступенчатый робот: известна дата выхода кроссовера в России

Эксперт Петров назвал дату старта продаж Haval H7 и перечислил его конкурентов

Презентация и старт продаж нового кроссовера Haval H7 запланированы на март месяц, в период с 20 по 30 числа. Предварительный ценовой диапазон новинки составит от 3,7 до 4,2 млн. рублей. Таким прогнозом поделился директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«Согласно официальному заявлению GWM, презентация и старт продаж Haval H7 намечены на 20 – 30 марта. По оценке GWM, прогнозируемая доля новинки в общем объеме продаж линейки Haval составит 15%», - рассказал Илья Петров.

По его мнению, основными конкурентами Haval H7 в сегменте крупноразмерных кроссоверов станут модели Changan UNI-К, Chery Tiggo 8 и Geely Monjaro. А доля кроссовера составит порядка 15% от общего объема продаж бренда.

Haval H7 станет четвертым автомобилем в линейке Haval PRO в России, он расширит модельный ряд, представленный H3, H5 и H9. Новый кроссовер отличается дизайном с прямоугольными линиями кузова, его габариты составляют 4705/1908/1780 мм.

Haval H7

Кроссовер оснащен двигателем объемом 2,0 л мощностью 192 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. У Haval H7 есть подключаемый полный привод с электронно-управляемой межосевой муфтой.

Haval H7

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Источник: autostat.ru