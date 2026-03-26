Гул и биение на руле — как понять, в чем дело?
Авто Mail составил инструкцию по быстрому выявлению причин биения руля
Вибрации и биение руля могут быть как свидетельством мелких неурядиц, решаемых за минуты, так и предвестником самых серьезных проблем. Коллеги из Авто Mail рассказали, что делать при появлении вибраций на рулевом колесе, от простого к сложному:
- осмотреть колеса на наличие грязи, наледи, грыж и порезов на шинах;
- проверить давление в шинах;
- убедиться, что на дисках есть балансировочные грузики;
- отбалансировать колеса и выставить сход-развал;
- осмотреть тормоза, ступичные подшипники и подвеску на подъемнике;
- провести компьютерную диагностику РУ (проблемы с ГУР/ЭУР).
Автор напоминает, что вибрация руля – не мелочь, а сигнал к действию: своевременное устранение причин предотвращает аварии, продлевает срок службы шин и подвески и помогает сэкономить на ремонте.
Источник: Авто Mail
26.03.2026
Фото:freepik / diana.grytsku
