Гул и биение на руле — как понять, в чем дело?

Авто Mail составил инструкцию по быстрому выявлению причин биения руля

Вибрации и биение руля могут быть как свидетельством мелких неурядиц, решаемых за минуты, так и предвестником самых серьезных проблем. Коллеги из Авто Mail рассказали, что делать при появлении вибраций на рулевом колесе, от простого к сложному:

осмотреть колеса на наличие грязи, наледи, грыж и порезов на шинах;

проверить давление в шинах;

убедиться, что на дисках есть балансировочные грузики;

отбалансировать колеса и выставить сход-развал;

осмотреть тормоза, ступичные подшипники и подвеску на подъемнике;

провести компьютерную диагностику РУ (проблемы с ГУР/ЭУР).

Автор напоминает, что вибрация руля – не мелочь, а сигнал к действию: своевременное устранение причин предотвращает аварии, продлевает срок службы шин и подвески и помогает сэкономить на ремонте.