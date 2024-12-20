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Вибрация руля: почему иногда не спасет даже балансировка — советы от профи

Эксперт назвал причины вибрации колес автомобиля и способы устранения проблемы

Несмотря на устранение вибрации при смене шин или дисков автомобиля на СТО, даже идеально сбалансированное колесо может все равно отдавать вибрацией на руле. Почему так происходит, эксперт издания Pravda.Ru разбирался вместе с владельцем одной из шиномонтажных мастерских.

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Основными причинами вибраций являются: дисбаланс колес, несоответствие баланса колеса относительно оси вращения (это может быть связано с повреждениями шины или диска, например после наезда на бордюр или при попадании в яму); заводской брак; неравномерный износ протектора; оторвавшиеся балансировочные грузики.

Во время дождя или в зимнее время скопившиеся грязь или рыхлый снег на дисках могут спровоцировать дисбаланс и вибрации на скорости 80-100 км/ч.

«В таких случаях не нужно ехать на шиномонтаж – достаточно помыть колеса, чтобы вернуть баланс», – объясняет специалист.

В случае нарушения геометрии диска (такое бывает при сильных ударах) проверить его на деформацию можно на специальном стенде. Если геометрия нарушена, никакая балансировка не устранит проблему, пока диск не будет восстановлен.

«После восстановления геометрии балансировку необходимо повторить. Однако не все диски одинаково хорошо переносят эту процедуру. Штампованные модели чаще всего восстанавливаются успешно. Литые и кованые диски после прокатки могут терять свои характеристики, из-за чего вибрации могут остаться», – объясняет владелец шиномонтажа.

Еще одной распространенной проблемой является неправильная установка колеса на ступицу. Даже если диск сам по себе ровный, ошибки при монтаже могут вызывать вибрации, и в некоторых ситуациях устранит проблему только замена диска, констатирует эксперт.

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Если колеса автомобиля хранились в сборе, то допработы могут не понадобиться, потому что шины и диски при правильных условиях сохраняют свои свойства. А балансировка потребуется только в случае наличия повреждений или других проблем, резюмировал специалист.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
20.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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