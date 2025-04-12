#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены
12 апреля
В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены
Volkswagen Teramont Pro появился на российском...
Mazda EZ-60
12 апреля
Mazda представила абсолютно новый технологичный и очень красивый кроссовер
Changan Mazda представила первые официальные...
Интерьер Exlantix ET
12 апреля
Гарантия 8 лет и бесплатная парковка — покупатели этого кроссовера получат приятные бонусы
Exlantix будет продавать в РФ машины с...

Полный привод, автомат: надежный японский внедорожник привезли в Россию

В России в продаже появился пикап Toyota Hilux 2025 г. в. по цене от 7,1 млн рублей

Рекомендуем
Kia из Китая — будут ли с ним проблемы в России

В Санкт-Петербурге начались продажи пикапов Toyota Hilux 2025 г. в. Автомобили предлагаются со всеми необходимыми документами и уплаченными сборами и налогами.

Пикапы представлены с бензиновым мотором объемом 2.7 литра мощностью 166 л.с., АКП. Привод полный.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Автомобиль предлагается в комплектации Elegance, включающей мультимедиа, кондиционер, электрорегулировку зеркал, круиз-контроль и многое другое.

Стоимость стартует от 7,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Интерьер Toyota Hilux
Интерьер Toyota Hilux

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 4
12.04.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Hilux

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв