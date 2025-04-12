Полный привод, автомат: надежный японский внедорожник привезли в Россию

В России в продаже появился пикап Toyota Hilux 2025 г. в. по цене от 7,1 млн рублей

В Санкт-Петербурге начались продажи пикапов Toyota Hilux 2025 г. в. Автомобили предлагаются со всеми необходимыми документами и уплаченными сборами и налогами.

Пикапы представлены с бензиновым мотором объемом 2.7 литра мощностью 166 л.с., АКП. Привод полный.

Toyota Hilux

Автомобиль предлагается в комплектации Elegance, включающей мультимедиа, кондиционер, электрорегулировку зеркал, круиз-контроль и многое другое.

Стоимость стартует от 7,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Интерьер Toyota Hilux

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Источник: Российская газета