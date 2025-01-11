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Полный привод, выносливые агрегаты, автомат — надежная Тойота за адекватные деньги

Эксперт «За рулем» описал преимущества и недостатки пикапа Toyota Hilux VIII

Российский рынок автомобилей с пробегом может предложить огромное количество добротных полноприводных пикапов от известных брендов.

Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет менее 10 лет, а пробег – менее 200 тысяч километров. Это действительно достойная замена «китайцам», которые в данном кузове не так уж широко представлены на нашем рынке.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов пикапов в исполнении double-cab, причем один из них – это всеми любимая Тойота. Это Toyota Hilux VIII.

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Toyota Hilux VIII
Toyota Hilux VIII

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Продавали с 2015 года. Сборка – Таиланд или ЮАР. Несколько лет Hilux был у нас самым продаваемым пикапом-иномаркой – это видно и по числу предложений на вторичке. Цена шестилетних машин: 2,5–4 млн рублей.

Полный привод с жестким подключением передка, блокировка заднего дифференциала есть у всех машин.

Бензиновый двигатель нам не полагался, все официально проданные Хайлаксы – с дизелями 2GD-FTV 2.4 (150 л. с.) или 1GD-FTV 2.8 (177 л. с.). Блоки чугунные, но агрегаты сильно зажаты по экономичности и экологии, снабжены массой «очистительных» систем и склонны к масложору. Сажевый фильтр внимания требует постоянно, часто отказывают свечи.

Коробки передач – механическая или гидроавтомат AC60F, он же Aisin TB60LS.

Если смириться с капризами дизеля, то иных недостатков у Хайлакса нет. Исключительно надежен, до 150 тысяч км на большинстве машин не ломалось ничего. Нарекания сводятся к недостатку элементов комфорта «за эти деньги» и не очень эффективной печке.

Вердикт: лучший из относительно доступных.

Интерьер Toyota Hilux VIII

Еще несколько достойных свежих пикапов с пробегом ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 8945
11.01.2025 
Фото:Toyota
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