Полный привод, выносливые агрегаты, автомат — надежная Тойота за адекватные деньги
Российский рынок автомобилей с пробегом может предложить огромное количество добротных полноприводных пикапов от известных брендов.
Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет менее 10 лет, а пробег – менее 200 тысяч километров. Это действительно достойная замена «китайцам», которые в данном кузове не так уж широко представлены на нашем рынке.
Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов пикапов в исполнении double-cab, причем один из них – это всеми любимая Тойота. Это Toyota Hilux VIII.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Продавали с 2015 года. Сборка – Таиланд или ЮАР. Несколько лет Hilux был у нас самым продаваемым пикапом-иномаркой – это видно и по числу предложений на вторичке. Цена шестилетних машин: 2,5–4 млн рублей.
Полный привод с жестким подключением передка, блокировка заднего дифференциала есть у всех машин.
Бензиновый двигатель нам не полагался, все официально проданные Хайлаксы – с дизелями 2GD-FTV 2.4 (150 л. с.) или 1GD-FTV 2.8 (177 л. с.). Блоки чугунные, но агрегаты сильно зажаты по экономичности и экологии, снабжены массой «очистительных» систем и склонны к масложору. Сажевый фильтр внимания требует постоянно, часто отказывают свечи.
Коробки передач – механическая или гидроавтомат AC60F, он же Aisin TB60‑LS.
Если смириться с капризами дизеля, то иных недостатков у Хайлакса нет. Исключительно надежен, до 150 тысяч км на большинстве машин не ломалось ничего. Нарекания сводятся к недостатку элементов комфорта «за эти деньги» и не очень эффективной печке.
Вердикт: лучший из относительно доступных.
Еще несколько достойных свежих пикапов с пробегом ждут вас в нашем новом материале.
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