Брутальные внедорожники от 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Полноприводные пикапы-иномарки с пробегом до 200 тыс. км – это высокая надежность в сочетании с разумной ценой.

ЧТО ИЩЕМ?

Полноприводный пикап-иномарку (double cab)

Возраст: 6–8 лет

Пробег: до 200 тысяч км

Цена: 1,5–3 млн рублей

Isuzu D‑Max II

Длина 5295 мм, клиренс 225 мм, грузоподъемность 975 кг

Isuzu D‑Max II

Продавали с 2017 года. Технический клон Chevrolet Colorado. Встречаются машины с полуторной кабиной, но в основном double cab. Сборка – Таиланд. Цена шестилетних машин – 2–3,5 млн рублей. Есть заводская лифтованная версия с клиренсом 290 мм.

Полный привод с жестко подключаемой передней осью (part-time) и понижающей передачей.

Коробки передач – механическая или гидроавтомат. До рестайлинга – пятиступенчатый Aisin TB50‑LS, после – шестиступенчатый TB60‑LS. Такие же ставили на Hilux и Pajero Sport, оба достаточно выносливые.

Бензинового мотора нет, только дизели: 2.5 (163 л. с.) и с 2019 года новый 3.0 (177 л. с.). Для дизелей сравнительно простые, с чугунными блоками. Младший изучен слабо, старший применялся на многих грузовиках Isuzu – очень надежен, ресурс за 500 тысяч км.

Машина по-японски надежная. Нарекания сводятся к сложностям сервиса и поиску запчастей.

Вердикт: дороговато, но этих денег стоит.

JAC T6

Длина 5325 мм, клиренс 198–216 мм, грузоподъемность 750 кг

JAC T6

Продавали с 2019 года. Сборка – Казахстан. Цена ранних машин с пробегами менее 100 тысяч км – 1,5–2 млн рублей.

Конструкция классическая для рамных пикапов. Силовой каркас кабины заимствован у Тойоты Hilux. Полноприводная трансмиссия – с жестко подключаемой передней осью. Раздаточная коробка BorgWarner, блокировок дифференциалов нет.

Коробка передач только механическая. Дизель 2.0 (136 л. с.) страдает течами, в остальном надежен. Но он крайне редок, на большинстве проданных Т6 – бензиновый мотор 2.0 (177 л. с.), где турбонаддув сочетается с чугунным блоком и распределенным впрыском. Отмечены единичные поломки фазорегулятора и разрушения нейтрализатора на малых пробегах.

Огрехи сборки и коррозия редки, системные поломки не выявлены. Весомых противопоказаний к покупке нет.

Вердикт: намного лучше УАЗа – и разумная цена.

Mitsubishi L200 V

Длина 5225 мм, клиренс 205–220 мм, грузоподъемность 920 кг

Mitsubishi L200 V

Продавали с 2015 года. Сборка – Таиланд. В тесном родстве с Pajero Sport, но сначала создали именно пикап. Цены лежат в широком диапазоне от 1,6 до 3,5 млн рублей, в том числе из-за вариаций трансмиссии. В ту же цену идет и клон – Fiat Fullback, продававшийся у нас официально.

Подключение передней оси обеспечивают жесткий part-time (Easy Select) или межосевой дифференциал Torsen с распределением момента 40:60 в пользу задних колес и возможностью блокировки (Super Select).

Двигатель один – алюминиевый дизель 4N15 2.4 (154 л. с.). Слабых мест многовато, всё время надо что-то прочищать – сажевый фильтр, клапан EGR, заслонки впускного коллектора, форсунки. И регулировать клапаны. Ресурс оценивали в 300 тысяч км, но уже есть моторы, проехавшие 400 тысяч.

Механическая коробка стойкая, пятиступенчатый автомат V5AWF – модификация Aisin TB50‑LS, служит свыше 400 тысяч км (если не перегревать).

Пятому поколению L200 дали много элементов комфорта, но заметно это только в старших комплектациях. Главное достоинство – высокая надежность, многие машины 150–200 тысяч км преодолевают без поломок.

Вердикт: всё отлично, кроме слишком хлопотного дизеля.

Продолжение – на следующей странице