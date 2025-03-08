Рама, полный привод, автомат — в Россию возвращается популярный японский внедорожник

Российский дилер предлагает новые пикапы Toyota Hilux по цене 5,77 млн рублей

Рынок российских внедорожников пополнился долгожданным обновлением: в Новосибирск едут совершенно новые Toyota Hilux 2025 года выпуска.

Эти легендарные пикапы, известные своей бескомпромиссной надежностью, рамной конструкцией, полным приводом и классическим автоматом, едут из ОАЭ и уже доступны для заказа.

Toyota Hilux 2025

Ценник стартует с 5 772 000 рублей. За эти деньги вы получите версию с 2,7-литровым 166-сильным бензиновым двигателем, механической коробкой передач и одинарной кабиной. Обратите внимание – это модификация Arctic Trucks, которая, судя по всему, предполагает усиленную подготовку шасси для эксплуатации в экстремальных условиях. Базовая комплектация за 5,77 млн рублей включает в себя кондиционер, медиасистему с сенсорным экраном, многофункциональное рулевое колесо и электрические стеклоподъемники.

Вариант с двухрядной кабиной и автоматической коробкой передач обойдется уже в 6 900 000 рублей. За миллион с лишним вы получаете существенное повышение уровня комфорта: вместо простого кондиционера устанавливается климат-контроль, появляется бесключевой доступ.

Интерьер Toyota Hilux 2025

Любители роскоши и современных технологий могут обратить внимание на версии с 4,0-литровым 238-сильным бензиновым двигателем. Комплектация Adventure оценивается в 8 000 000 рублей, а топовый GR Sport – в 9 330 000 рублей. В топовой версии GR Sport есть ряд систем помощи водителю, улучшенная медиасистема, датчик света, комбинированный салон.

Базовая комплектация за 5,77 млн рублей включает в себя кондиционер, медиасистему с сенсорным экраном, многофункциональное рулевое колесо и электрические стеклоподъемники.

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Источник: IXBT