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Еще один кроссовер из Китая (и он дешевле конкурентов!)

«За рулем» изучил Jetour X70 Plus: размером с Кодиак, цена – от 3 млн рублей

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За четыре месяца присутствия на рынке марка Jetour расширила российскую гамму до трех моделей. К стильно-молодежному кроссоверу Dashing и большому семейному X90 Plus присоединился среднеразмерный X70 Plus.

Как следует из индекса, он имеет ту же идеологию, что и «девяностый» – не метит в молодежь и не стремится казаться истинным внедорожником, как угловатый Jetour T2/Traveller, появление которого в I квартале будущего года нам в очередной раз подтвердили.

Jetour X70 Plus.
Jetour X70 Plus.

Новый китайский кроссовер в России: турбомоторы 1.5 и 1.6, МКП и много «фишек»

Jetour позиционирует все свои модели как машины для путешествий. В случае с X‑серией – всей семьей. Без этого маркетингового хода к автомобилю вопросов бы не было: еще один переднеприводный «китаец», вон их уже сколько. А раз назвался – изволь соответствовать.

И быстро выясняется, что никаких особых фишек и решений для долгих поездок в машине нет. Хотя, например, Haval Dargo ими изобилует. Да и глобально X70 Plus в собственное позиционирование «не попадает».

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Силовая установка, в отличие от моделей Dashing и X90 Plus, – единственная, без вариантов. Это турбомотор 1.6 мощностью 190 сил и робот с двумя сцеплениями. Заявленная динамика – 11,7 с до сотни. Или лошади куда-то бессовестно разбегаются, или какая-то ошибка в данных. Склоняюсь ко второму, ибо для Дашинга той же массы с тем же агрегатом декларируется 10,5 с, а наш замер и вовсе показал около 9,2 с.
У Jetour X70 Plus сзади стоит многорычажная подвеска, но полного привода нет. В России многие его хотят даже для сугубо асфальтовой езды. Тем более – для вылазок на природу. Заявленные 204 мм клиренса кажутся честными, но силовой агрегат ничем не защищен – нет даже пластикового пыльника. А масляный фильтр светится голубым пятном чуть ли не в самой нижней точке. Без стального листа снизу – никуда. И сеточка в бампер ­обязательна: отверстия в штатной решетке очень крупные.

«Семидесятка» на снимках выглядит компактнее, чем на самом деле. Длина машины – 4724 мм, колесная база – 2720 мм. Аналогичные параметры у кроссовера Skoda Kodiaq – 4697 и 2790 мм.

Если продолжить сравнение двух машин, то заметим весомую разницу в объемах багажника: 438 и 635 л соответственно. Хватит ли для багажа большой семьи?

Красный интерьер, возможно, появится в гамме позже. Спинка заднего сиденья откидывается на большой угол, позволяя подремать в дороге. Входящих в моду «авиационных» подголовников с боковой поддержкой машине для дальних поездок почему-то не досталось. Полный набор обогревов положен всем «семидесяткам». Правда, сзади клавиши оказались в слепой зоне. На задних местах – просторно. Во втором уровне оснащения появляется третья зона климат-контроля.
Красный интерьер, возможно, появится в гамме позже. Спинка заднего сиденья откидывается на большой угол, позволяя подремать в дороге. Входящих в моду «авиационных» подголовников с боковой поддержкой машине для дальних поездок почему-то не досталось. Полный набор обогревов положен всем «семидесяткам». Правда, сзади клавиши оказались в слепой зоне. На задних местах – просторно. Во втором уровне оснащения появляется третья зона климат-контроля.

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В Китае есть версии с третьим рядом сидений, поэтому место в подполье зарезервировано для него. У нас X70 Plus пока пятиместный, и свободные ниши примут массу мелких вещей. Запаска малоразмерная и висит снаружи. Менять ее будет грязно, зато не придется разгружать багажник.

Jetour несложно принять за Mercedes-Benz. Руль, центральные дефлекторы, клавиши управления сиденьями на дверях – стиль один в один. Да и двойной дисплей теперь у всех машин на одно лицо. Правда, в Мерседесе вы ни при каких обстоятельствах не увидите в меню пункты «Разблокировка выброса пламени» или «Избегайте летнего жаркого ветра».

Длина машины – 4724 мм, колесная база – 2720 мм.
Длина машины – 4724 мм, колесная база – 2720 мм.

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В зависимости от комплектации отличаются передние панели и консоли. В базовой версии микроклимат управляется рядком сенсорных клавиш, селектор трансмиссии физически связан с коробкой, а нижнего яруса на консоли нет. Второй уровень оснащения – это полноценный ЖК-дисплей для климат-контроля, электронный джойстик робота и, как следствие, появившаяся полка для вещей между сиденьями.

Отделка – черная в начальной версии и бело-бежевая в топовой. Очень красиво, но для семьи – детей и собак – вряд ли практично.

Jetour несложно принять за Mercedes-Benz.
Руль, центральные дефлекторы, клавиши управления сиденьями на дверях – стиль один в один с Мерседесами.

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Dashing и X90 Plus стоят дешевле одноклассников от материнской компании Chery. До поры это можно было объяснить тем, что автомобили Chery подорожали в ответ на падение рубля и повышение утильсбора. А новичок рынка Jetour пообещал распродать ввезенную первую партию по-честному – по ценам, рассчитанным до финансовых недоразумений.

X70 Plus вышел уже в новой реальности. И что же? Его оценили в 3–3,3 млн рублей, тогда как ближайший родственник Tiggo 8 Pro стоит 3,7–3,8 млн. Агрегаты и оснащение у них идентичные. Chery в России уже много лет и вряд ли куда-то денется. А Jetour, если вдруг дело сразу не пойдет, будет испытывать большие проблемы – вот поэтому, на наш взгляд, цены выглядят приятнее, чем у конкурентов.

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Фото:За РулемКирилл Милешкин и Jetour
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Фото:За РулемКирилл Милешкин и Jetour
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