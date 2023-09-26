Новый китайский кроссовер от 2,35 млн рублей: и удивил, и озадачил

Jetour Dashing – это много разнообразных фишек: выкидные ручки, управление круиз-контролем с селектора трансмиссии, включение фар на сенсорном экране...

Сотрудник пресс-парка, выдавший мне машину, кинул невзначай: «Инструкция лежит в бардачке». Зачем она мне? В моих руках побывало полтысячи машин, уж как-нибудь разберусь. Однако с первых секунд Dashing стал загадывать такие загадки, что без упомянутой книжицы не обошлось.

Первым квестом стал поиск блока регулировки зеркал. Оказалось, его нет вовсе – а надо продраться через два подменю в медиасистеме, выбрать необходимое зеркало и после этого отрегулировать его… кнопками на руле! Так же, через экран, меняются режимы работы фар (чтобы впредь избегать возни, перевел их в положение Auto).

Круиз-контроль я сумел активировать только с помощью инструкции. Ну не смог я догадаться, что надо дважды качнуть вниз правый подрулевой селектор управления трансмиссией! Ни одной пиктограммы-подсказки китайцы оставить не соизволили. Не менее чудными показались дисплейчики в передних дверях, на которые выводятся показания наружной температуры и уровень содержания угарного газа в воздухе – для чего они там?

Jetour Dashing. Цена в России от 2 339 900 ₽

Родственные связи

Новоявленная марка Jetour – одна из многочисленных «дочек» Chery. У Дашинга общая платформа с кроссовером Tiggo 7 Pro Max. Но габариты чуть увеличены – длина машины 4590 мм.

Дизайн выполнен в духе молодежных купе-кроссоверов и чем-то напоминает Омоду С5 (еще один отпрыск семейства Chery). Главная фишка – выкидные ручки. Не выдвижные, а именно выкидные, под углом.

Ручки выныривают не целиком, а лишь одной стороной – за них не ухватишься. Ключ затейливый – напоминает гальку с пляжа. Красиво, но в руку не ложится.

В отличие от Tiggo 7 Pro Max полного привода нет в принципе – только передний. Базовую версию можно взять с механической коробкой, что в этом сегменте настоящая редкость – такие машины идут с полуторалитровым турбомотором SQRE4T15C с распределенным впрыском, развивающим 147 л. с. и 210 Н·м. С этим двигателем Tiggo 7 Pro Max предлагается с вариатором, а на Dashing помимо механической коробки ставится шестиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Но у нас на тесте машина с турбомотором 1.6 модели SQRE4G16. Непосредственный впрыск, 190 л. с. и 275 Н·м. А робот – семиступенчатый.

На паузе

Наиболее цельные и гармоничные повадки Dashing демонстрирует в стандартном режиме. И разгоняется бодро («сотня» достигается за 9,2 с, по нашим замерам), и задержки в переключениях не изводят. В экорежиме паузы и заминки – МХАТ обзавидуется. Спорт? Тоже не то. Рычит почем зря, но быстрее не едет.

Шумоизоляция не без грешка: уже на малом ходу в салон проникает гул от дороги, а примерно с 70 км/ч в передних стойках начинает посвистывать набегающий ветер. Но подвеска работает негромко. Добавить бы ей умения разглаживать дорожные изъяны – было бы совсем хорошо. А то на неровностях жестковато, да и вибрации неподрессоренных масс от крупных 19‑дюймовых колес не остаются незамеченными. Возможно, на базовых 18‑дюймовых колесах будет мягче.

Справа на рулевой колонке – селектор роботизированной коробки. Вертикальные площадки для телефонов хороши – экран всегда на виду.

Салон – в новаторском стиле. Гигантский экран по центру, отсутствие привычных кнопок, маленький двухспицевый руль.

На грейдере подвеска показала себя неплохо – позволяет мчать во весь опор. Бугорки успешно отрабатывает, руль не бьет – красота. Не каждый кроссовер позволит дубасить по гравийке в темпе 80–90 км/ч.

Но про бездорожье забываем сразу: монопривод, скромный клиренс 160 мм, фетровый пыльник вместо металлической защиты картера.

Китайские шины Wanli Flash не только шумные, но и скользкие – снос в поворотах начинается раньше, чем ожидаешь. Момент, когда машина поплыла (систему стабилизации можно отключить), не очень заметен: руль донельзя облегчен и очищен от реактивного усилия. В спортрежиме становится чуть более тугим, но информативности не добавляется.

В меню предусмотрена даже настройка ­высоты подъема багажной двери. Багажник не самый емкий, но отделан аккуратно. Предусмотрен двухуровневый пол. На нижнем ярусе – докатка.

ОСНОВА Базируется Dashing на модульной переднеприводной платформе Т1Х, которая используется почти на всех моделях компании Chery. Мотор расположен поперечно. Передняя подвеска – McPherson. Сзади – упругая балка или многорычажка (как в нашем случае), в зависимости от модели и модификации. Колесная база машин варьируется в диапазоне 2560–2800 мм, а дорожный просвет – от 145 до 190 мм. Для Дашинга заявлено «не менее 160 мм».

Кинотеатр на колесах

– Как подключить клавиатуру, я буду работать в дороге, – живо заинтересовалась жена, когда увидела огромный (15,6 дюйма) экран медиасистемы. А еще она предложила перенести замшевую обивку с передней панели на сиденья – на ней сидеть уютнее, чем на экокоже.

Конечно, «клаву» подключить нельзя. И расширить диапазон регулировок водительского сиденья – тоже. Его хочется «приземлить» на пару-тройку сантиметров и чуть отодвинуть назад: машина немаленькая, а людям ростом свыше 180 см за рулем тесно.

В подголовники топ-версии встроены дополнительные динамики. Эффект такой, будто в наушниках сидишь. Нарост на подлокотнике излишне массивен, крадет много места в салоне.

Второй ряд очень просторный – даже Сабонису не будет тесно. У раздельных спинок есть регулировки по углу наклона – но лишь на два положения.

По оснащенности Dashing хорош. Даже базовую версию бедной не назовешь, а в топ-исполнении Luxury есть панорамная крыша, вентиляция передних кресел, обогрев задних сидений, ионизатор воздуха, фоновая подсветка салона, автомат дальнего света, функция автоторможения, адаптивный круиз-контроль.

Такой Dashing 1.6 Luxury обойдется в 3 млн 40 тысяч рублей. Менее мощный Dashing 1.5 Luxury на 210 тысяч дешевле – то есть они с Tiggo 7 Pro Max примерно в одной цене. А кто из них лучше? Скоро расскажем!

Дизайн, оснащение Ездовой комфорт, эргономика

Jetour Dashing

Длина / ширина / высота / база 4590 / 1900 / 1685 / 2720 мм

4590 / 1900 / 1685 / 2720 мм Снаряженная / полная масса 1655 / 1955 кг

1655 / 1955 кг Объем багажника 486–977 л

486–977 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 140 кВт / 190 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 140 кВт / 190 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 57 л

АИ-92, АИ-95 / 57 л Средний расход топлива 8,4 л / 100 км

8,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

Фото: Константин Якубов