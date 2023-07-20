Новый (и очень большой!) китайский кроссовер – 5 оригинальных фишек

Бренд Jetour входит в концерн Chery. Но на нашем рынке появляется как самостоятельная марка. Ее первенец – большой кроссовер X90 Plus.

У марки Jetour есть три линейки.

Jetour X90 Plus относится к семейной. У него классический дизайн, по китайским меркам даже строгий.

Dashing, вторая стартовая модель в России, предназначена для молодой аудитории.

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Очень большой

При длине 4858 мм и базе 2850 мм «девяностый» даже крупнее, чем Chery Tiggo 8 Pro (4722 мм и 2710 мм) и Exeed TXL (4780 мм и 2800 мм).

И размерность шин у него 255/45 R20 - больше, чем у Exeed VX.

Глядя на габариты, можно сказать, что Jetour X90 Plus – флагман концерна Chery на российском рынке.

Но пятиместный…

И при таких параметрах X90 Plus у нас пока представлен только с двухрядным салоном. Семиместные версии есть в Китае, но в России появятся позже.

Пара дисплеев диагональю 12,3 дюйма уже не удивляют. Интерьер может быть черным или коричневым с оттенком бордового (на фото). Причем пластиковые детали одного цвета с салоном.

Рудимент багажного ряда – блок управления вентиляцией, который убирать вместе с сиденьями не стали. Бросаются в глаза и особенности компоновки почти всех трехрядных кроссоверов: запаска висит снаружи, в подполье забронировано место для складывающихся сидений.

Второй ряд по длине не регулируется, но места и так вдоволь. Адаптация для России проведена - полный набор теплых опций в наличии. А вот вентиляция есть только у сиденья водителя.

…и моноприводный

Задняя подвеска (как у многих «китайцев») – многорычажная. Однако полного привода на X90 Plus нет. В Китае АWD-версии в почете разве что в премиальном сегменте. Но у нас видеть столь крупный кроссовер в варианте с передний приводом удивительно.

Мощный двигатель

Jetour X90 Plus предложат в России в четырех исполнениях. Две комплектации идут с турбомотором 1.6 мощностью 190 л.с.. Еще две – с двухлитровым 244-сильным двигателем. На родственных моделях эти агрегаты у нас выдают другую мощность - 186 и 249 «лошадей» соответственно.

Опять же, странно видеть почти 250 л.с. в сочетании с моноприводом. На любом покрытии, кроме сухого асфальта, машина будет стремиться побуксовать. Как бы не пришлось слишком часто менять шины на передней оси...

Относительно недорогой

Сейчас дешевле 2 млн новую иномарку не купить. Однако Jetour X90 Plus на фоне конкурентов не выглядит дорогим. Версии с мотором 1.6 стоят 3,25-3,37 млн рублей, с 2.0 – 3,57-3,69 млн.

Для сравнения: Chery Tiggo 8 Pro (186 л.с., FWD) стоит 3,54-3,66 млн, Exeed TXL (186 л.с., AWD) – 4,25 млн, Exeed TXL (197 л.с., AWD) – 4,65 млн, Exeed VX (249 л.с., AWD) – 5,28-5,65 млн.