Новый (очень большой!) китайский кроссовер: тест «За рулем»

Буквами VX раньше называлась топовая комплектация «двухсотого» Ленд Крузера. Совпадение? Не думаю. Конечно, Exeed VX едва ли сможет заменить японский рамник. Но он тоже большой (пять метров), а стоит в два раза меньше — от 3,3 до 3,6 млн руб­лей, причем дилеры не приклеивают сверху еще миллион. Берем?

Штрафы привяжут к прожиточному минимуму или к инфляции — что лучше?

Цена выше трех миллионов — это премиум? Металлические части дверных рамок прекрасно видны пассажирам: на белой машине режет глаз. Есть полный набор «грелок»: зеркала, переднее и заднее стекла, руль, четыре сиденья и даже форсунки стеклоомывателя. Но баранку припекает так, что ее очень быстро выключаешь, а на сиденьях греется только подушка. Даже на передних! Почему так? Ведь на многих более дешевых китайских машинах стоит нормальный полноценный обогрев.

Повороты отлично подсвечиваются противотуманками. Неплох и ближний свет (без омывателя, автокорректора и поворотных линз). Дальний разочаровал: бьет слишком узким пучком и проигрывает по яркости ближнему. Вся оптика на светодиодах.

Хромированная планка с названием марки над решеткой радиатора выглядит как некогда модные «мухобойки» на капоте. Особенно режет глаз при темном цвете кузова.

На третьем ряду, если попросить сидящих на втором сдвинуть диван вперед, можно высидеть и пару-тройку часов. Колени оказываются высоко, но ни во что не упираются. Вполне ­честные семь мест.

У рослого взрослого даже при сдвинутом максимально вперед заднем сиденье останется запас по коленям: места — вагон! Спинка позволяет принять полулежачее положение. Но даже мне при росте 186 см верхняя точка крепления ремня безопасности показалась слишком задранной.

Если же забыть придуманную маркетологами премиальность, впечатление от машины становится более гармоничным. Добротный средний уровень. Любимое китайцами искусство прострочки по пластику представлено в изобилии. Сиденья и дверные карты отделаны богато, но хотелось бы видеть кожаные вставки и на приборной панели.





Передние сиденья очень удобны. В топ-комплектации Exeed VX предлагает электрорегулировки кресла и настройку поясничного упора по двум направлениям. При закрытой двери до клавиш регулировки мужской ладонью не долезть. Греется и вентилируется только подушка.

Когда стемнело, был удивлен отсутствием подсветки блока регулировки зеркал. Жалко несколько светодиодов?





На примере светлого салона видно, что приборную панель кожаными вставками обделили. Двойной «планшет» без рамки, видимо, должен вызывать ассоциации с Мерседесами.

Даже на фото видно, что символы внутри крутилок ярче остальных. Пиктограммы на физических клавишах снизу тоже «слепые». На подоконниках задних дверей режут глаз инородные элементы. Это индикаторы очень полезной системы безопасности. При приближении сзади велосипедиста, мотоциклиста или машины она будет сигнализировать светом и звуком, что дверь открывать нельзя. Вот бы такую на все такси!

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Два дисплея по 12,3 дюйма бликуют, хотя немецким производителям удается делать их читабельными. Отлогая сенсорная панель климат-контроля в черном глянце в принципе не может быть незаляпанной. Через пару-тройку месяцев по ней наверняка пойдут царапины. А уж от бликов вообще не избавиться. Причем если символам внутри крутилок яркости хватает, то пиктограммы виртуальных клавиш не видны. Тыкать в настройки «климата» часто не нужно, он работает адекватно, но сюда же зашито управление обогревом и вентиляцией сидений, которыми пользуешься почти ежедневно.

ВНУТРЕННИЙ МИР

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Двигатель 2.0 турбо из семейства Acteco — родня тому агрегату 1.6, что ставится на средний Exeed TXL. У него алюминиевые головка и блок цилиндров, чугунные гильзы. Турбина и термостат — с электронным управлением, масляный и водяной насосы — переменной производительности. В отличие от мотора 1.6 турбо, в двухлитровый лить АИ‑92 уже не допускается. Я бы и на младшем моторе не экспериментировал, хотя с тем аппетитом, который демонстрирует VX, хочется найти варианты для экономии. Семиступенчатый преселектив поставляет Getrag. Сцепления работают в масляной ванне. За подключение задних колес отвечает муфта BorgWarner с временем реакции 0,07 с. Силовая установка намотала на тестах эквивалент двух миллионов обычных километров. Наверное, действительно надежная, раз Exeed дает не имеющую аналогов на рынке гарантию: 7 лет или 200 тысяч км пробега.

Как едет?

На свои 249 сил и 8,5 с до сотни Exeed VX, по ощущениям, не едет. Нет, всё неплохо, но от турбомотора 2.0 и преселективного робота ждешь большего. Двигатель бодрый, однако ему мешает раскрыться флегматичный «преселектив». Это становится характерной чертой китайских машин: с классическими автоматами они едут более предсказуемо.

Китайская мода: всё закрыто крышками. Для доступа к щупу нужно вынуть заглушку и потом исцарапать кисть в узком проеме. Крышка над аккумулятором установлена вдоль, а он под ней стоит поперек.

Подвеска хорошо настроена для качественных, либо для латаных-перелатаных дорог. Что-то среднее ей не нравится: отдельные крупные выбоины и лежачие полицейские проходятся жестко и громко.





В плане управляемости — никакой спортивности, всё предсказуемо и безопасно. В зависимости от режима движения (эко, нормальный, спортивный) меняется усилие на руле. В первых двух случаях он легкий, зато понятный. В Спорте искусственная тяжесть мне не понравилась. Можно «отвязать» работу усилителя от ездового режима, хотя в этом случае руль становится самым неприятным — сопротивляется повороту, однако при отпускании возвращается не до самого нулевого положения.

Exeed дает только максимально возможный объем багажника, 2600 л. И чего стесняются: на глаз «трюм» у пятиметрового паркетника достойный в любой конфигурации. Под полом лежит органайзер, запаска — снаружи под днищем. Третий ряд складывается и раскладывается вручную. Высоту подъема пятой двери электроприводом можно настраивать через меню медиасистемы. Максимальное положение пропустит без ушиба человека ростом максимум 180–182 см. Мало!

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Тормоза срабатывают без резкости, пропорционально усилию на педали. Похвалы вроде бы заслуживает шумоизоляция. Колесные арки, двигатель и ветер изолированы от салона на совесть. Парадокс: при езде по мелким камешкам или песку их было абсолютно не слышно в арках, зато прекрасно — на днище. Вот только на полу багажника нашлась шумоизоляция незаводского вида! И, полагаю, не только там, ведь заглянуть глубже без разборки салона сложно. Не исключаю, что машины для тест-драйва «тюнинговали». Поэтому с окончательной оценкой акустического комфорта пока подождем.





ТОП-МЕНЕДЖЕР





Exeed VX с 249 силами стал самым дорогим и мощным «китайцем» в России . Комплектация President за 3,6 млн рублей по прайсу богаче начальной Luxury на «двадцатые» колеса, передний парктроник, адаптивный круиз-контроль и еще кучу систем активной безопасности, ионизатор воздуха, большее число регулировок сидений и цветов атмосферной подсветки.

Две комплектации отличаются, среди прочего, колесами: 19 или 20 дюймов. На фото — максимальный размер. Но и он при взгляде в профиль кажется маленьким.

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Прежний лидер по цене, минивэн GAC GN8, опустился на вторую строчку. За него просят 2,7–3,5 млн рублей. Мощности в нем «всего» 190 л.с. Кроссовер GS8 с тем же мотором еще дешевле, 2,2–2,85 млн.





Подвинуты по отдаче мотора Geely Tugella и Haval H9. Оба с двигателями 2.0 турбо, как и Exeed VX, но при 8‑ступенчатых автоматах. В первом 238 л.с., а две комплектации оцениваются в 2,77–2,87 млн рублей. Второй предлагает 218 л.с. за 2,96–3,36 млн рублей. С учетом крутой проходимости, приличного оснащения и просторного семиместного салона именно Haval H9 видится мне идеальным вариантом среди дорогих китайских машин.





Цена в России от 3 299 900 ₽. Exeed VX хорош на дорогах без существенных дефектов: их он проходит жестко. Если динамика 250 силам не соответствует, то аппетит — вполне. Наша машина на исходе дня показала больше 13 л/100 км, хотя в пробках мы не стояли.





Что в итоге?

Exeed VX — неплохая, просторная и динамичная машина для большой семьи. Не без странностей по оснащению и эргономике, однако не вызывающая отторжения. Отпугивает цена. Соразмерные Mazda CX‑9 или Hyundai Palisade стоят те же 3,3–3,6 млн рублей. Пусть и в комплектациях попроще — зато к ним прикладывается вера в надежность и ликвидность. То, что марка Exeed еще должна доказать.





Диагональное вывешивание Exeed не преодолел. Улучшить полностью автоматический алгоритм трансмиссии на бездорожье можно только отключением противобуксовочной системы. В подъем на скользкой грунтовке VX без нее хотя бы едет, но чувствует себя явно неуверенно.





Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Exeed VX — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!





Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.





Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.





Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Exeed VX

Длина/ширина/высота/база 4970/1940/1788/2900 мм

4970/1940/1788/2900 мм Объем багажника (в двухместной конфигурации) 2600 л

2600 л Снаряженная/полная масса 1983/2438 кг

1983/2438 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,5 с

8,5 с Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95/65 л

АИ‑95/65 л Расход топлива: город/трасса/смешанный цикл 10,4/7,3/8,5 л/100 км

10,4/7,3/8,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; Р7





Вместительный и мощный Совсем не премиальный





КОПИЯ ВЕРНА?

Китайцы достаточно выросли в профессиональном плане, чтобы никого уже напрямую не копировать. Но все дни теста в VX мне упорно виделся Land Cruiser 300. Сходства не находите?





Большой тест семиместных кроссоверов (японские против корейского) тут.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения, а навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер.

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Фото: Exeed