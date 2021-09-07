Geely Tugella: 3 главных вопроса и откровенные ответы

Китайский кроссовер с мотором мощностью 238 л.с., с классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом, да еще по цене от 2,7 млн рублей - cильная заявка! Многие просто не верят в то, что китайцы могут сделать достойный автомобиль с такими характеристиками.

Tugella у нас на длительном тесте. Сейчас на одометре уже под 19 000 км. За это время всплыло много плюсов и несколько досадных просчетов, которые, впрочем, легко исправить обычной перепрошивкой.

Пока же подробно отвечаю на три основных вопроса про машину.

Geely Tugella

1. Как едет Geely Tugella?

У Тугеллы двухлитровый турбомотор Volvo T5 — не собранный по лицензии, а тот самый, оригинальный, серии Drive E. Точно такой же на XC40, только в случае с Вольво он выдает 249 л.с., а у Geely — 238. Крутящий момент одинаковый — 350 Нм. Работает в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. В трансмиссии применена муфта BorgWarner (она же Haldex) пятого поколения.

Моторный отсек прикрыт пластиковыми кожухами, а на самом моторе шумопоглащающая крышка. У двигателя нет масляного щупа. Лишь индикатор на приборке, сигнализирующий об уровне масла.

Расход в городе: 10,5–11 л на 100 км. Если регулярно переключаться в спортрежим, то до 15 л. На трассе при спокойной езде: 8–8,5 л. Отличный показатель! Стоило температуре снизиться к 10–15°C, как датчики давления в шинах забили тревогу. Производитель рекомендует 2,4 бар во всех колесах и при любой загрузке машины.

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Как все это едет? Очень согласованно и быстро! Даже придираться не хочется. Разве что к очень редким трансмиссионным рывкам при езде в режиме Sport, когда реакция на педаль акселератора мгновенная (без преувеличения). В «спорте» электроусилитель, смонтированный на рейке, делает руль по-спортивному «тяжелым».

Рулится Tugella намного точнее и понятнее, чем ее собратья по модельному ряду: Coolray или Atlas. Тугеллой действительно приятно управлять, в том числе и на большой скорости. По крайней мере, опасений, что можешь не вписаться в очередной поворот на тяжелом (снаряженная масса — 1815 кг) автомобиле, не возникает. Способствуют этой уверенности задняя независимая подвеска и широкие (читай цепкие) шины Goodyear размерностью 245/45 R20 — прерогатива топовой комплектации Flagship. У версии Luxury, которая на 100 000 рублей дешевле, шины 235/50 R19.

Тугелла отлично стоит на дуге поворота. Управление точное и понятное. В целом возможности ходовой части соответствуют потенциалу силового агрегата.

2. Geely Tugella — это премиум или нет?

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Если вы считаете автомобили марки Volvo премиум-классом, то и Geely для вас окажется таковым. Салон собран добротно: панели подогнаны аккуратно, никаких перекосов или огрехов обивки в тестовой машине нет. Как нет и «сверчков» или поскрипываний при езде.

Судить о премиальности проще всего по опциям. В Geely Tugella есть:

Бесключевой доступ — сенсоры предусмотрены только в ручках передних дверей. Но зато в меню можно раздельно включить или выключить функции: открыть/закрыть машину при приближении/удалении соответственно. Я оставил только «открыть при приближении» и отключил «закрыть при удалении». Почему? Ответ — на видео.

— сенсоры предусмотрены только в ручках передних дверей. Но зато в меню можно раздельно включить или выключить функции: открыть/закрыть машину при приближении/удалении соответственно. Я оставил только «открыть при приближении» и отключил «закрыть при удалении». Почему? Ответ — на видео. Круиз-контроль с поддержанием дистанции — работает адекватно, тормозит заранее и не резко, вплоть до полной остановки в пробке. Сам трогается с места при возможности. Пользуюсь при езде по трассе, когда упираюсь в грузовик, а возможности для обгона не предвидится. Функцию удержания в полосе не использую: внимания к дороге от водителя требуется при этом ничуть не меньше и руль отпускать нельзя. Иначе электроника это заметит и попросит принять управление на себя.

— работает адекватно, тормозит заранее и не резко, вплоть до полной остановки в пробке. Сам трогается с места при возможности. Пользуюсь при езде по трассе, когда упираюсь в грузовик, а возможности для обгона не предвидится. Функцию удержания в полосе не использую: внимания к дороге от водителя требуется при этом ничуть не меньше и руль отпускать нельзя. Иначе электроника это заметит и попросит принять управление на себя. Вентиляция сидений — двухступенчатая. В жаркое лето штука незаменимая.

— двухступенчатая. В жаркое лето штука незаменимая. Камеры кругового обзора. Удобная опция. Особенность в том, что в случае с Тугеллой предусмотрено не четыре стандартных вида с четырех камер, а множество комбинаций, которые сильно облегчают маневры на парковке.

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Кроме того, предусмотрена система экстренного торможения (либо оповещения об опасном сближении), распознавание пешеходов на траектории движения, автоматический ручник с электроприводом и множество других приятных мелочей.

Нет только автоматического парковщика, электрообогрева лобового стекла и дистанционного запуска.

И если без первых двух прожить можно, то от штатного автозапуска ни один владелец, ценящий собственный комфорт, не отказался бы.

Некоторые владельцы Тугеллы жалуются на плохую работу климата в автоматическом режиме. Температуру действительно порой приходится подстраивать вручную. А чтобы поток воздуха из центральных воздуховодов не дул прямо в лицо, направьте их вверх. Красные суппорты — это не тюнинг, а штатное исполнение комплектации Flagship. Передние сиденья с очень удобным профилем и электреприводами. А вот рулевая колонка регулируется вручную.

3. За сколько можно будет потом продать Geely Tugella? Материалы по теме Народный разбор: Geely Tugella в руках нештатных экспертов

Вот тут откровенно: понятия не имею. Отношение к китайским автомобилям меняется в лучшую сторону стремительно. Насколько ликвидными они окажутся лет через пять, предположить сложно. У Geely сейчас 92 дилерских центра в 62 городах России. Это больше, чем у Мазды, Пежо и Ситроена. Для сравнения: Haval имеет 96 дилеров в стране, Chery — 101 центр.

По мне, если вы покупаете машину на пару лет, рассчитывая ее потом продать с минимальными потерями, то не стоит брать китайский кроссовер. Корейские Hyundai и Kia куда более ликвидны. Даже BMW или Mercedes-Benz продать, вполне возможно, окажется проще. А вот если ищете машину всерьез и надолго, то Tugella — очень неплохой вариант для семьи. Еще больше подробностей — в нашем видеоотчете по эксплуатации:





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Сравнительный тест: п ереднеприводные «китайцы» Haval Jolion и Geely Coolray с турбомоторами и роботами, Renault Arkana — с турбо и вариатором.

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