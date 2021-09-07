Geely Tugella: 3 главных вопроса и откровенные ответы

Tugella у нас на длительном тесте. Сейчас на одометре уже под 19 000 км. За это время всплыло много плюсов и несколько досадных просчетов, которые, впрочем, легко исправить обычной перепрошивкой.
Пока же подробно отвечаю на три основных вопроса про машину.
1. Как едет Geely Tugella?
У Тугеллы двухлитровый турбомотор Volvo T5 — не собранный по лицензии, а тот самый, оригинальный, серии Drive E. Точно такой же на XC40, только в случае с Вольво он выдает 249 л.с., а у Geely — 238. Крутящий момент одинаковый — 350 Нм. Работает в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. В трансмиссии применена муфта BorgWarner (она же Haldex) пятого поколения.
Как все это едет? Очень согласованно и быстро! Даже придираться не хочется. Разве что к очень редким трансмиссионным рывкам при езде в режиме Sport, когда реакция на педаль акселератора мгновенная (без преувеличения). В «спорте» электроусилитель, смонтированный на рейке, делает руль по-спортивному «тяжелым».
Рулится Tugella намного точнее и понятнее, чем ее собратья по модельному ряду: Coolray или Atlas. Тугеллой действительно приятно управлять, в том числе и на большой скорости. По крайней мере, опасений, что можешь не вписаться в очередной поворот на тяжелом (снаряженная масса — 1815 кг) автомобиле, не возникает. Способствуют этой уверенности задняя независимая подвеска и широкие (читай цепкие) шины Goodyear размерностью 245/45 R20 — прерогатива топовой комплектации Flagship. У версии Luxury, которая на 100 000 рублей дешевле, шины 235/50 R19.
2. Geely Tugella — это премиум или нет?
Если вы считаете автомобили марки Volvo премиум-классом, то и Geely для вас окажется таковым. Салон собран добротно: панели подогнаны аккуратно, никаких перекосов или огрехов обивки в тестовой машине нет. Как нет и «сверчков» или поскрипываний при езде.
Судить о премиальности проще всего по опциям. В Geely Tugella есть:
- Бесключевой доступ — сенсоры предусмотрены только в ручках передних дверей. Но зато в меню можно раздельно включить или выключить функции: открыть/закрыть машину при приближении/удалении соответственно. Я оставил только «открыть при приближении» и отключил «закрыть при удалении». Почему? Ответ — на видео.
- Круиз-контроль с поддержанием дистанции — работает адекватно, тормозит заранее и не резко, вплоть до полной остановки в пробке. Сам трогается с места при возможности. Пользуюсь при езде по трассе, когда упираюсь в грузовик, а возможности для обгона не предвидится. Функцию удержания в полосе не использую: внимания к дороге от водителя требуется при этом ничуть не меньше и руль отпускать нельзя. Иначе электроника это заметит и попросит принять управление на себя.
- Вентиляция сидений — двухступенчатая. В жаркое лето штука незаменимая.
- Камеры кругового обзора. Удобная опция. Особенность в том, что в случае с Тугеллой предусмотрено не четыре стандартных вида с четырех камер, а множество комбинаций, которые сильно облегчают маневры на парковке.
Кроме того, предусмотрена система экстренного торможения (либо оповещения об опасном сближении), распознавание пешеходов на траектории движения, автоматический ручник с электроприводом и множество других приятных мелочей.
Нет только автоматического парковщика, электрообогрева лобового стекла и дистанционного запуска.
И если без первых двух прожить можно, то от штатного автозапуска ни один владелец, ценящий собственный комфорт, не отказался бы.
3. За сколько можно будет потом продать Geely Tugella?
Вот тут откровенно: понятия не имею. Отношение к китайским автомобилям меняется в лучшую сторону стремительно. Насколько ликвидными они окажутся лет через пять, предположить сложно. У Geely сейчас 92 дилерских центра в 62 городах России. Это больше, чем у Мазды, Пежо и Ситроена. Для сравнения: Haval имеет 96 дилеров в стране, Chery — 101 центр.
По мне, если вы покупаете машину на пару лет, рассчитывая ее потом продать с минимальными потерями, то не стоит брать китайский кроссовер. Корейские Hyundai и Kia куда более ликвидны. Даже BMW или Mercedes-Benz продать, вполне возможно, окажется проще. А вот если ищете машину всерьез и надолго, то Tugella — очень неплохой вариант для семьи.
Еще больше подробностей — в нашем видеоотчете по эксплуатации:
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- Сравнительный тест: переднеприводные «китайцы» Haval Jolion и Geely Coolray с турбомоторами и роботами, Renault Arkana — с турбо и вариатором.
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